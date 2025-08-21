Close Menu
    ΕΧΑΕ: Στο 1,52% το ποσοστό της Qube μέσω equity swaps

    Η Qube Research & Technologies Limited με γραπτή γνωστοποίηση προς την ΕΧΑΕ στις 21.08.2025 ενημέρωσε ότι μέσω equity swaps στις 20.08.2025 κατέχει το 1,528% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, με μέση τιμή ανά μετοχή ΕΧΑΕ €7,06, από 1,005% προ της συναλλαγής.

    Οι αλυσίδες ελεγχόμενων επιχειρήσεων μέσω των οποίων ουσιαστικά κατέχονται τα δικαιώματα ψήφου, ξεκινώντας από τον απώτατο ελέγχοντα, έχουν ως εξής:

    • Qube Research & Technologies Limited

    • Qube Master Fund Limited

    • Qube Research & Technologies Limited

    • Qube Master Fund SPC – Torus Fund SP

    Η γνωστοποίηση των συναλλαγών ΕΧΑΕ πραγματοποιείται με βάση το αρ. 24 του ν. 3461/2006 λόγω της δημόσιας πρότασης της Euronext για απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας (ΕΧΑΕ) με ανταλλαγή μετοχών.

