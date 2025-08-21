Ηνωμένο-Βασίλειο:-Νέες-κυρώσεις-για-ρωσικές-προσπάθειες-παράκαμψης-μέσω-Κιργιζίας-και-κρυπτονομισμάτων

Παράλληλα, το Ηνωμένο Βασίλειο επέβαλε νέες κυρώσεις, στοχεύοντας –όπως ανακοίνωσε– τις «προσπάθειες της Ρωσίας να παρακάμψει τις κυρώσεις αξιοποιώντας το χρηματοπιστωτικό σύστημα του Κιργιζιστάν και δίκτυα κρυπτονομισμάτων».

Σύμφωνα με το Λονδίνο, οι ρωσικές αρχές στράφηκαν στο Κιργιζιστάν για να διοχετεύσουν κεφάλαια μέσω αδιαφανών οικονομικών δικτύων, μεταξύ των οποίων και μέσω ψηφιακών νομισμάτων, σε μια προσπάθεια να συνεχιστεί η χρηματοδότηση της πολεμικής τους μηχανής παρά τις δυτικές κυρώσεις.

Οι κυρώσεις στοχεύουν συνολικά οκτώ φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η Capital Bank με έδρα το Κιργιζιστάν και ο διευθυντής της Καντεμίρ Τσαλμπάγεφ, τους οποίους οι βρετανικές αρχές κατηγορούν για διευκόλυνση πληρωμών για ρωσικά στρατιωτικά αγαθά.

Επιπλέον, υπό κυρώσεις τέθηκαν και τα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων Grinex και Meer, καθώς και η υποδομή πίσω από το νέο ψηφιακό νόμισμα A7A5, συνδεδεμένο με το ρούβλι, το οποίο –όπως αναφέρθηκε– διακίνησε 9,3 δισ. δολάρια μέσα σε μόλις τέσσερις μήνες λειτουργίας.

Τι λέει η βρετανική κυβέρνηση

Η βρετανική κυβέρνηση υποστηρίζει πως αυτές οι κινήσεις αποτελούν μέρος μιας οργανωμένης προσπάθειας για την καταστρατήγηση των κυρώσεων που έχουν επιβάλει το Ηνωμένο Βασίλειο και οι σύμμαχοί του στη Ρωσία λόγω της εισβολής στην Ουκρανία.

«Η συνέχιση της πίεσης στη ρωσική πολεμική μηχανή είναι ζωτικής σημασίας για την ενίσχυση των προσπαθειών του Προέδρου Τραμπ να σταματήσει η αιματοχυσία στην Ουκρανία και να εξαναγκαστεί ο Πούτιν σε ουσιαστικές συνομιλίες», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση. «Είναι επίσης κρίσιμο για την ασφάλεια του Ηνωμένου Βασιλείου και ευρύτερα».

Με πληροφορίες από Guardian

Διαβάστε επίσης:

Το Ηνωμένο Βασίλειο θα στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία για προστασία της εναέριας ζώνης και των λιμανιών