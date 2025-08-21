Η Κίνα στρέφεται στα Stablecoins σε γουάν: Η ανατροπή που θα αλλάξει το παγκόσμιο νομισματικό παιχνίδι!

Σε μια δραματική στροφή πολιτικής, η Κίνα φέρεται να εξετάζει για πρώτη φορά την εισαγωγή stablecoins υποστηριζόμενων από το γουάν, με στόχο να ενισχύσει τη διεθνή χρήση του εθνικού της νομίσματος. Πηγές κοντά στην υπόθεση αποκαλύπτουν ότι το Κρατικό Συμβούλιο –το υπουργικό συμβούλιο της χώρας– ετοιμάζεται να εγκρίνει έναν οδικό χάρτη αργότερα μέσα στον μήνα, ο οποίος θα περιλαμβάνει στόχους για την παγκόσμια εξάπλωση του γουάν και κατευθυντήριες γραμμές για την πρόληψη κινδύνων. Αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί μια ριζική αλλαγή στάσης απέναντι στα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, μετά την απαγόρευση συναλλαγών και εξόρυξης κρυπτονομισμάτων το 2021 λόγω ανησυχιών για τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται σε μια εποχή όπου τα stablecoins –ένα είδος κρυπτονομίσματος σχεδιασμένο να διατηρεί σταθερή αξία, συνήθως συνδεδεμένο με ένα νόμισμα fiat όπως το δολάριο– κερδίζουν έδαφος παγκοσμίως. Σύμφωνα με τις πηγές, η κινεζική ηγεσία βλέπει σε αυτά ένα καινοτόμο εργαλείο για την προώθηση του γουάν, ειδικά εν μέσω της κυριαρχίας των stablecoins που βασίζονται στο αμερικανικό δολάριο, τα οποία ελέγχουν πάνω από το 99% της παγκόσμιας προσφοράς. Η τεχνολογία blockchain που τα υποστηρίζει επιτρέπει άμεσες, χωρίς σύνορα και 24ωρες μεταφορές κεφαλαίων με χαμηλό κόστος, απειλώντας να διαταράξει τα παραδοσιακά συστήματα καθημερινών συναλλαγών και διασυνοριακών πληρωμών.

Η στρατηγική στροφή της Κίνας: Από την απαγόρευση στην καινοτομία

Η Κίνα, ως η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, επιδιώκει εδώ και καιρό να αναδείξει το γουάν σε παγκόσμιο νόμισμα, ισότιμο με το δολάριο ή το ευρώ. Ωστόσο, οι αυστηροί έλεγχοι κεφαλαίων και τα τεράστια εμπορικά πλεονάσματα της χώρας έχουν λειτουργήσει ως εμπόδια. Σύμφωνα με στοιχεία της πλατφόρμας SWIFT, το μερίδιο του γουάν στις παγκόσμιες πληρωμές έπεσε στο 2,88% τον Ιούνιο, το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο ετών, ενώ το δολάριο κυριαρχεί με 47,19%. Οι πηγές τονίζουν ότι τα stablecoins θα μπορούσαν να γεφυρώσουν αυτό το χάσμα, προσφέροντας μια σύγχρονη λύση για τη διεθνοποίηση του νομίσματος.

Ο οδικός χάρτης, αν εγκριθεί, θα περιλαμβάνει συγκεκριμένες αρμοδιότητες για τους εγχώριους ρυθμιστές, συμπεριλαμβανομένης της Λαϊκής Τράπεζας της Κίνας (PBOC). Επιπλέον, το Χονγκ Κονγκ και η Σαγκάη αναμένεται να προχωρήσουν γρήγορα στην τοπική εφαρμογή του σχεδίου, εκμεταλλευόμενες την πιο ευέλικτη ρυθμιστική τους δομή. Οι πηγές αποκαλύπτουν επίσης ότι η ανώτατη ηγεσία της χώρας θα συγκληθεί σε συνεδρία μελέτης στα τέλη του μήνα, εστιάζοντας στη διεθνοποίηση του γουάν και τα stablecoins. Σε αυτή τη συνάντηση, υψηλόβαθμοι ηγέτες αναμένεται να θέσουν τον τόνο για την ανάπτυξη και τα όρια εφαρμογής αυτών των ψηφιακών εργαλείων στον επιχειρηματικό τομέα.

Παράλληλα, η Κίνα σχεδιάζει να συζητήσει την ευρύτερη χρήση του γουάν σε μια σύνοδο κορυφής στην Τιαντζίν, όπου θα τεθούν επί τάπητος θέματα όπως η χρηματοοικονομική καινοτομία και η αντιμετώπιση της αμερικανικής κυριαρχίας. Αυτή η κίνηση έρχεται λίγους μήνες μετά την υποστήριξη του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προς τα stablecoins, ο οποίος προωθεί ένα ρυθμιστικό πλαίσιο για την νομιμοποίηση κρυπτονομισμάτων συνδεδεμένων με το δολάριο.

Οι προκλήσεις και οι κίνδυνοι

Παρά τον ενθουσιασμό, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι αυστηροί έλεγχοι κεφαλαίων της Κίνας μπορεί να αποτελέσουν σημαντικό εμπόδιο στην ανάπτυξη stablecoins. Οι πηγές επισημαίνουν ότι ο οδικός χάρτης θα περιλαμβάνει κατευθυντήριες γραμμές για την πρόληψη κινδύνων, διασφαλίζοντας ότι η καινοτομία δεν θα θέσει σε κίνδυνο τη χρηματοοικονομική σταθερότητα. Οι λεπτομέρειες του σχεδίου αναμένεται να αποκαλυφθούν τις επόμενες εβδομάδες, με την PBOC να αναλαμβάνει κεντρικό ρόλο στην υλοποίηση.

Αυτή η εξέλιξη δεν είναι τυχαία: Η Κίνα παρατηρεί την αυξανόμενη επιρροή των αμερικανικών stablecoins στην παγκόσμια οικονομία και βλέπει σε αυτά μια ευκαιρία να ανακτήσει έδαφος. Ωστόσο, η μετάβαση από την απαγόρευση στην υιοθέτηση απαιτεί προσεκτική ισορροπία μεταξύ καινοτομίας και ελέγχου. Εάν υλοποιηθεί, το σχέδιο θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά το τοπίο των παγκόσμιων πληρωμών, ενισχύοντας την οικονομική επιρροή του Πεκίνου σε έναν όλο και πιο ψηφιακό κόσμο.

Οι πηγές, οι οποίες μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας καθώς δεν είχαν εξουσιοδότηση να σχολιάσουν δημόσια, επιβεβαιώνουν ότι το Γραφείο Πληροφοριών του Κρατικού Συμβουλίου και η PBOC δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα σε αιτήματα για σχόλια.

Συμπέρασμα: Μια νέα εποχή για το γουάν;

Η πιθανή έγκριση stablecoins με γουάν σηματοδοτεί όχι μόνο μια τεχνολογική πρόοδο, αλλά και μια γεωπολιτική στρατηγική. Σε έναν κόσμο όπου το δολάριο κυριαρχεί, η Κίνα στοχεύει να χρησιμοποιήσει την ψηφιακή οικονομία για να ενισχύσει την παγκόσμια της παρουσία. Οι επόμενες εβδομάδες θα δείξουν αν αυτή η φιλόδοξη κίνηση θα γίνει πραγματικότητα, ανοίγοντας νέους δρόμους για το μέλλον των νομισμάτων.