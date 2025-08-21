Κατσαφάδος: Σφιχτό χρονοδιάγραμμα αποζημιώσεων στους πυρόπληκτους – Αποζημιώσεις και για ενοίκια από Οκτώβριο

Καταληκτική ημερομηνία η 1η Σεπτέμβρη για τις αιτήσεις αποζημίωσης των πυρόπληκτων για οικοσκευή και επίδομα πρώτων αναγκών, υπενθύμισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας στην ΕΡΤ, στον απόηχο των πυρκαγιών. Στο 80% ανέρχεται η κρατική επιδότηση για επισκευή ή ανακατασκευή κατοικίας και, όπως είπε ο κ. Κατσαφάδος τέλος Σεπτέμβρη θα έχει υπογραφεί η ΚΥΑ, βάσει της οποίας οι επιχειρήσεις αποζημιώνοται ως 70% από το κράτος για τις απώλειες στα πάγια.

Τηρείται το σφιχτό χρονοδιάγραμμα με εντολή του Πρωθυπουργού για τις αποζημιώσεις, τόνισε, ο κ. Κατσαφάδος.

Από τον Οκτώβρη θα ξεκινήσουν οι αποζημιώσεις για τα ενοίκια, για όσους έχουν σπίτι χαρακτηρισμένο λόγω ζημιών κίτρινο ή κόκκινο. Το μέτρο για την ενοικίαση ισχύει για δύο χρόνια.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.