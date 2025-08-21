Κοινός αμερικανικός δασμός 15% σε όλα τα προϊόντα της ΕΕ – Δεν εξαιρέθηκε το κρασί

Νέες λεπτομέρειες αποκαλύφθηκαν σχετικά με την εμπορική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ. Βρυξέλλες και Ουάσινγκτον δημοσίευσαν την Πέμπτη την πολυαναμενόμενη κοινή δήλωση με την οποία επισφραγίζεται η εμπορική συμφωνία που συνήψαν πριν από σχεδόν ένα μήνα.

Τα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φαρμακευτικά προϊόντα θα φορολογούνται με δασμό 15% κατά την είσοδό τους στις ΗΠΑ, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την κυβέρνηση Τραμπ, η οποία δεν προβλέπει καμία εξαίρεση για τα κρασιά και τα οινοπνευματώδη ποτά.

«Δυστυχώς, δεν καταφέραμε να συμπεριλάβουμε αυτόν τον τομέα στις εξαιρέσεις», δήλωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μάρος Σέφκοβιτς κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, παρουσιάζοντας τις λεπτομέρειες της εμπορικής συμφωνίας που συνήφθη μεταξύ της ΕΕ και της κυβέρνησης Τραμπ στα τέλη Ιουλίου.

Άσχημα νέα για τους Ευρωπαίους αμπελουργούς

Πρόσθεσε ότι οι συζητήσεις θα συνεχιστούν και ότι «αυτές οι πόρτες δεν είναι κλειστές για πάντα». Η εξαίρεση από τους δασμούς 15% για τα κρασιά και τα οινοπνευματώδη ποτά ζητήθηκε έντονα, ιδίως από τη Γαλλία και την Ιταλία.

Μετά από μήνες έντονων διαπραγματεύσεων, οι Βρυξέλλες και η Ουάσινγκτον σφράγισαν μια εμπορική συμφωνία στα τέλη Ιουλίου βασισμένη σε δασμούς 15% στα ευρωπαϊκά προϊόντα που φτάνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό είναι πολύ υψηλότερο από το ποσοστό που ίσχυε πριν από την επιστροφή του Αμερικανού προέδρου στην εξουσία – περίπου 4,8%. Αλλά λιγότερο από αυτό που ο Ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος απειλούσε να επιβάλει στη Γηραιά Ήπειρο ελλείψει συμφωνίας.

Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή αυτών των δασμών 15% στα αυτοκίνητα, σε σύγκριση με το 27,5% σήμερα, ο Ευρωπαίος Επίτροπος εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα εφαρμοστούν αναδρομικά από την 1η Αυγούστου, δηλώνοντας ότι είχε λάβει διαβεβαιώσεις από τους Αμερικανούς.

Το κοινό κείμενο διευκρινίζει ότι ο δασμός 15% θα τεθεί σε ισχύ όταν η ΕΕ εισαγάγει νομοθεσία για τη μείωση των δικών της τελωνειακών δασμών. «Εργαζόμαστε με αποφασιστικότητα για να ξεκινήσουμε τη νομοθετική διαδικασία» το συντομότερο δυνατό, τόνισε ο Μάρος Σέφκοβιτς.

Predictability for our companies & consumers. Stability in the largest trading partnership in the world. And security for European jobs & economic growth in the long-term. This EU-US trade deal delivers for our citizens & companies, and strengthens transatlantic relations. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 21, 2025

Σε σύντομο μήνυμα που δημοσιεύτηκε στο X, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαιρέτισε το κείμενο που προσφέρει «προβλεψιμότητα για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές μας».

Εκτός από τους δασμούς σε ευρωπαϊκά προϊόντα, η ΕΕ έχει δεσμευτεί για αγορές ενέργειας αξίας 750 δισ. δολαρίων και 600 δισ. δολαρίων σε πρόσθετες επενδύσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες.