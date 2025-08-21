Κουκ-(fed):-Δεν-θα-ανεχθώ-εκφοβισμούς-για-να-παραιτηθώ

Η κυβερνήτης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Λίζα Κουκ, δήλωσε ότι «δεν θα ανεχθεί εκφοβισμό για να παραιτηθεί», απαντώντας με αυτό τον τρόπο στο χθεσινό μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ που την κάλεσε να παραιτηθεί, αμέσως.

Η κυβερνήτης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Λίζα Κουκ, δήλωσε ότι «δεν θα ανεχθεί εκφοβισμό για να παραιτηθεί», απαντώντας με αυτό τον τρόπο στο χθεσινό μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ που την κάλεσε να παραιτηθεί, αμέσως μετά την είδηση ότι ο Μπιλ Πουλτ, διευθυντή της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Χρηματοδότησης Στέγασης (FHFA), κάλεσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης να διεξάγει έρευνα για φερόμενη απάτη με στεγαστικά δάνεια, κατηγορώντας την Κουκ ότι εμπλέκεται σε 2 υποθήκες.

Η Κουκ, η πρώτη μαύρη γυναίκα που συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο μιας κεντρικής τράπεζας, η οποία διορίστηκε από τον Τζο Μπάιντεν, δήλωσε σε δήλωσή της προς τους δημοσιογράφους:

«Έμαθα από τα μέσα ενημέρωσης ότι ο διευθυντής της FHFA, Γουίλιαμ Πουλτ, δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι έκανε μια ποινική παραπομπή βάσει μιας αίτησης στεγαστικού δανείου πριν από τέσσερα χρόνια, πριν ενταχθώ στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα. Δεν θα ανεχθώ εκφοβισμούς για να παραιτηθώ από τη θέση μου λόγω ορισμένων ερωτημάτων που τέθηκαν σε ένα tweet. Σκοπεύω να λάβω σοβαρά υπόψη τυχόν ερωτήσεις σχετικά με το οικονομικό μου ιστορικό ως μέλος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας και γι’ αυτό συλλέγω τις ακριβείς πληροφορίες για να απαντήσω σε τυχόν εύλογες ερωτήσεις και να παράσχω τα γεγονότα».

Ο Πουλτ έσπευσε να απαντήσει στην Κουκ με ανάρτησή του στα social media: «Γράψτε ό,τι θέλετε εσείς ή οι δικηγόροι σας, κυρία Κουκ, σας έχουν πιάσει με βάση τα έγγραφα υποθήκης, όχι ένα tweet. Είναι άσπρο-μαύρο. Κυνηγάμε άτομα που διαπράττουν απάτη σε υποθήκες, και εσείς υπογράψατε τα έγγραφα υποθήκης, κανένας άλλος. Και το κάνατε εντός 14 ημερών από τον άλλον».

Λίγο αργότερα, ακολούθησε νέα ανάρτησή του που έγραφε: «Δεσποινίς Κουκ, καταστράφηκατε, εγώ απλώς κάνω τη δουλειά μου».