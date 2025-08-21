Μαρινάκης: Η Ελλάδα δεν θα στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία – H αντιπολίτευση ζητά να αλλάξουμε στάση υπέρ του επιτιθέμενου

Κατηγορηματικός ότι η Ελλάδα δεν θα στείλει στρατό στην Ουκρανία στο πλαίσιο των συζητήσεων που διεξάγονται για τις εγγυήσεις ασφαλείας εμφανίστηκε το μεσημέρι της Τετάρτης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Παράλληλα επέκρινε όσους από την αντιπολίτευση διατυπώνουν τη ρητορική ότι η Ελλάδα θα έπρεπε να αλλάξει θέση απέναντι στον αμυνόμενο (σ.σ. Ουκρανία), κάνοντας λόγο για θέσεις που είναι εθνικά επιζήμιες.

«Η Ελλάδα είναι κράτος δικαίου και δεν θα βάλει νερό στο κρασί της όσον αφορά το θέμα της αλλαγής των συνόρων. Επειδή βλέπω ξαφνικά μια διάθεση κάποιων εντός συνόρων και πολιτικών δυνάμεων και κομμάτων εκ δεξιών ημών αλλά και εξ αριστερών, που αμφισβητούν τη στάση της χώρας ότι πήρε την ευρωπαϊκή αυτονόητη θέση υπέρ της Ουκρανίας, η εκ του παραθύρου νέα διατύπωση είναι υποκριτική και επιζήμια για τα εθνικά συμφέροντα. Βλέπω ότι υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να ξεχωρίσουμε τις εισβολέ. Δεν μπορεί να καταδικάζεις την εισβολή στην Κύπρο και για μια άλλη εισβολή να λες “δεν πειράζει, ας κάνουμε τα στραβά μάτια”» είπε αρχικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Βλέπω ξαφνικά να αναπτύσσεται η ρητορική ότι η Ελλάδα δεν έπρεπε να υιοθετήσει τη θέση υπέρ της Ουκρανίας. Αυτή η θέση που εμφανίζεται ως πατριωτικά είναι εθνική επιζήμια. Η Ελλάδα έχει υποστεί τη ρητορική του αναθεωρητισμού και την έχει αντιμετωπίσει. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που στέκεται απέναντι σε κάθε αναθεωρητισμό και δεν θα μπορούσε να έχει άλλη θέση από αυτή υπέρ του αμυνόμενου» πρόσθεσε στον ΣΚΑΪ ο κ. Μαρινάκης.

«Η Ελλάδα είναι και θα είναι πάντα κατά του αναθεωρητισμού. Εκπροσωπώ την κυβέρνηση που το έκανε πράξη αυτό όπως την άρση του casus belli που έχουμε βάλει όρο για τη συμμετοχή της Τουρκίας. Η θέση μας αυτή δεν θα αλλάξει όχι μόνο στα λόγια αλλά και στην πράξη» συνέχισε για το θέμα αυτό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο αποστολής Ελλήνων στρατιωτών στην Ουκρανία απάντησε: «Όχι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο ούτε σχεδιάζεται, η αποστολή ειρηνευτικών δυνάμεων είναι μια επόμενη φάση, είναι απόφαση του κάθε κράτους το πώς θα λάβει μέρος κάθε κράτος. Ας δούμε πώς θα πάνε οι συζητήσεις και θα είμαστε εδώ να απαντήσουμε ξεκάθαρα πώς θα συνδράμουμε, όχι όμως σε επίπεδο στρατιωτικών δυνάμεων».

Χαρακτήρισε, μάλιστα, «βαθύτατα υποκριτική τη στάση όσων κινδυνολογούν για την οποιαδήποτε συμμετοχή της Τουρκίας τη στιγμή που θα κατηγορούσαν την Ελλάδα αν είχε την οποιαδήποτε συμμετοχή, χωρίς να υπάρχει κάτι συγκεκριμένο».