Νικήτας-Κακλαμάνης:-Θα-κλείνει-το-μικρόφωνο-όταν-παραβιάζεται-ο-χρόνος-στη-Βουλή

«Κόφτη» στις ομιλίες των βουλευτών προανήγγειλε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης.

Μιλώντας στο OPEN TV, ο Νικήτας Κακλαμάνης δήλωσε: «Ξεκινάει μια συνεδρίαση στις 10 το πρωί και αφού μιλήσουν οι εισηγητές, αρχίζουν οι αρχηγοί των κομμάτων, οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, οι υπουργοί με πολλαπλές παρεμβάσεις χωρίς να τηρεί κανένας τον χρόνο από τους υπουργούς μέχρι τους πολιτικούς αρχηγούς. Με αποτέλεσμα ο βουλευτής να βαριέται και να φεύγει από την αίθουσα, αφού παίρνει τον λόγο μετά από 6 ή 7 ώρες ο πρώτος και ο τελευταίος μετά τα μεσάνυχτα. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί».

Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου τόνισε ότι ο κόφτης στο μικρόφωνο που εξετάζεται «θα αφορά από τον πρωθυπουργό έως τον τελευταίο βουλευτή» και ότι αναμένεται να υπάρχει μία προειδοποίηση, με μια χρονική προθεσμία ανοχής πριν διακοπεί η ομιλία.

Οι δηλώσεις του Νικήτα Κακλαμάνη:

sofokleous10.gr

