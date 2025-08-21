Ουκρανία: Στάση αναμονής στην Αθήνα για τα επόμενα βήματα – Ελέφαντας στο δωμάτιο οι εγγυήσεις ασφαλείας

Αν κρατά κάτι από την ενημέρωση των Ευρωπαίων ηγετών για τα όσα έγιναν τις τελευταίες μέρες στην Αλάσκα και την Ουάσινγκτον ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ότι κάτι φαίνεται να κινείται. Βεβαίως, ο Έλληνας πρωθυπουργός που συμμετείχε χθες τόσο στην τηλεδιάσκεψη των ηγετών του ΕΛΚ όσο και στην ψηφιακή Σύνοδο Κορυφής των ηγετών της Ε.Ε. που συγκάλεσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα αντιλαμβάνεται ότι ο δρόμος προς μια συμφωνία για ειρήνη μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας είναι μακρύς, ανηφορικός και απρόβλεπτος.

Στην Αθήνα καταγράφουν ως θετική την κινητικότητα που αναπτύσσεται για μια συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι, τη συμμετοχή των μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών στη συζήτηση, αλλά και την εν γένει στάση του Τραμπ απέναντι στους Ευρωπαίους που ήταν διπλωματική και εποικοδομητική. Άλλωστε και ο Αμερικανός πρόεδρος αντιλαμβάνεται πλέον ότι η ειρήνη δεν γίνεται σε 24 ώρες και δεν μπορεί να συναφθεί ερήμην της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Την ίδια ώρα, όμως, σύμφωνα με την αντίληψη του κ. Μητσοτάκη, οι άγνωστοι στην εξίσωση παραμένουν πολλοί και σημαντική, ενώ είναι δεδομένη και η δυσπιστία απέναντι στις προθέσεις του Βλαντιμίρ Πούτιν και στην ειλικρίνεια της προσέγγισης του Ρώσου προέδρου.

Ένας εξ αυτών είναι οι περίφημες «εγγυήσεις ασφαλείας», οι οποίες έχουν συζητηθεί ουκ ολίγες φορές σε τηλεδιασκέψεις ή δια ζώσης συναντήσεις της περίφημης «Συμμαχίας των Προθύμων». Όπως αναφέρει πηγή με γνώση των συζητήσεων, δεν συμμερίζονται άπαντες οι Ευρωπαίοι τη διάθεση για αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία, ενώ θεωρείται απαραίτητη η ουσιαστική εμπλοκή των ΗΠΑ – έστω και όχι με στρατεύματα επί του εδάφους (boots on the ground). Υπό αυτή την έννοια και σε αυτή τη φάση η συζήτηση περί των εγγυήσεων ασφαλείας παραμένει κάπως αφηρημένη, ενώ μένει να φανεί ποια θα είναι και η τελική στάση της Ρωσίας απέναντι σε αυτή την αναγκαία για την επόμενη μέρα συνθήκη.

Η επιμονή του κ. Μητσοτάκη, όπως και άλλων Ευρωπαίων ηγετών, στην ανάγκη εκεχειρίας στο μέτωπο, ενώ διαμορφώνονται οι όροι για μια πιο συνολική συμφωνία ειρήνευσης έγκειται στην άποψη της Αθήνας ότι δεν πρέπει να «μετακινηθεί το γήπεδο». Και αυτό γιατί όσο ο Πούτιν, ο Τραμπ, ο Ζελένσκι και οι Ευρωπαίοι συζητούν, οι μάχες στο μέτωπο εξελίσσονται κανονικά.

Εσωτερικό μέτωπο

Στο εσωτερικό μέτωπο, πάντως, η κυβέρνηση ετοιμάζεται να περάσει στην… αντεπίθεση έναντι των εσωτερικών «απολογητών του Πούτιν», όπως τους περιγράφουν κυβερνητικά στελέχη. Μπορεί οι μέρες της θερινής ανάπαυλας να ήταν ήπιες για το Μέγαρο Μαξίμου, δεν διέλαθε της κυβερνητικής προσοχής όμως ούτε σχετικό άρθρο του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλου, ούτε η συνεχής κριτική του προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου, ακόμα και με fake φωτογραφίες στο X που παρουσίαζε τους Ευρωπαίους ηγέτες να περιμένουν στον… προθάλαμο του Ντόναλντ Τραμπ ως μαθητές πριν από αποβολή. Τον τόνο αναμένεται να δώσει με σημερινή τηλεοπτική του εμφάνιση (ΣΚΑΪ) ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.