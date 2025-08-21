Ο-κρυμμένος-θησαυρός-της-“μικρής”-hasbro

Στο ταμπλό εμφανίζεται σαν μια “μικρή” εταιρεία, αλλά τα νούμερα δείχνουν μια διεθνή δύναμη σε εξέλιξη.

Η AS Company (ΑΣΚΟ) μεταμορφώνεται σε κάτι πιο μεγαλύτερο από αυτό που γνωρίζαμε μέχρι τώρα. Δείχνει να χτίζει έναν διεθνή οργανισμό με καθαρή ανάπτυξη, στρατηγική επέκτασης σε μεγάλες αγορές και εντυπωσιακό χρηματοοικονομικό αποτύπωμα.

Μιλάμε καταρχάς για έναν όμιλο που η εικόνα του ισολογισμού του είναι υπόδειγμα ισχυρής θέσης θυμίζοντας ευρωπαϊκά πρότυπα. Με μηδενικό δανεισμό, διαθέσιμα 18,90 εκατ. ευρώ και επενδυτικά ακίνητα 2,25 εκατ. ευρώ, η καθαρή χρηματοοικονομική βάση αγγίζει τα 21,15 εκατ. ευρώ. Παράλληλα η διοίκηση συνεχίζει να ανταμείβει τον μέτοχο με μερισματική πολιτική που μεταφράζεται σε απόδοση 4,8% για το 2024, με δέσμευση όμως για 5% κατά μέσο όρο τα επόμενα πέντε χρόνια. Αυτό σημαίνει μια σωρευτική επιστροφή άνω του 30% μέσα σε μια πενταετία, χωρίς να υπολογίζεται φυσικά η κεφαλαιακή υπεραξία.

Τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου που θα ανακοινωθούν το Σεπτέμβρη δείχνουν την AS Company με βάση το πρώτο τρίμηνο (άνοδο πωλήσεων +54% στα 8,48 εκατ. ευρώ, διπλασιασμό EBITDA στα 1,59 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη προ φόρων +25% στα 1,32 εκατ. ευρώ) να εμφανίζει μια πιο εντυπωσιακή εικόνα, με το EBITDA να τρέχει με ένα εκρηκτικό ρυθμό κοντά στο +60% σε σχέση με πέρυσι.

Με δεδομένο μάλιστα ότι το δεύτερο εξάμηνο φέρνει το μεγαλύτερο κομμάτι τζίρου λόγω Χριστουγέννων, η AS Company μπαίνει στο δεύτερο μισό του 2025 με μια ήδη ενισχυμένη βάση EBITDA δημιουργώντας έτσι όλες τις προϋποθέσεις για να σπάσει τα ιστορικά ρεκόρ, τόσο σε επίπεδο κερδοφορίας όσο και σε ταμειακές ροές.

Το πιο σημαντικό είναι ότι η AS Company αναπτύσσει μια στρατηγική πολλαπλών ταχυτήτων, ανοίγοντας έτσι έναν αυξανόμενο κύκλο κερδοφορίας.

Πρώτον πραγματοποιεί επέκταση σε μεγάλες αγορές. Μετά τον επιτυχημένο “πύργο” στη Ρουμανία, η AS Company επεκτείνεται στην Ισπανία και στη Γαλλία. Πρόκειται για δύο αγορές με τεράστιο μέγεθος και έντονη ζήτηση στα παιδικά και βρεφικά προϊόντα, όπου ήδη χτίζονται στρατηγικές συμφωνίες με μεγάλους συνεργάτες λιανικής. Αν το εγχείρημα εξελιχθεί όπως δείχνει, τότε ο όμιλος θα έχει παγιώσει παρουσία σε τρεις αγορές της Νότιας Ευρώπης, προσδίδοντας διεθνή υπόσταση στην ανάπτυξή του.

Το δεύτερο είναι το ισχυρό brand mix. Τα προϊόντα που αναπτύσσει η ίδια η εταιρεία έχουν ανέβει από 39% σε 45% επί του συνόλου, με στόχο το 55%. Αυτό φυσικά σημαίνει αυξημένα περιθώρια κέρδους και πιο δυνατή διαφοροποίηση.

Τρίτον η διεύρυνση του χαρτοφυλακίου. Από βρεφανάπτυξη και καλλυντικά έως παιχνίδια για ενήλικες, η AS Company καλύπτει όλες τις ηλικίες, χτίζοντας ένα ολιστικό προϊοντικό οικοσύστημα.

Τέταρτον το growth plan. Η διοίκηση έχει δεσμευτεί σε ρυθμούς αύξησης τζίρου +10% ετησίως την επόμενη πενταετία, που σημαίνει σωρευτική ενίσχυση +50% στα έσοδα έως το 2029. Προς τα πάνω θα κινηθούν και όλα τα υπόλοιπα μεγέθη – EBITDA, καθαρά κέρδη, ταμειακά διαθέσιμα, ίδια κεφάλαια. Το 10% πάντως μου φαίνεται άκρως συντηρητικό μιας που για φέτος όλα δείχνουν ότι ο όμιλος τρέχει με πάνω από +20% στα έσοδα.

Πάμε τώρα στο στοιχείο που αναδύει το φθηνό της μετοχής.

Αν δούμε τις μεγάλες πολυεθνικές, όπως η Hasbro και η Mattel, θα παρατηρήσουμε ότι διαπραγματεύονται με EV/EBITDA κοντά στο 11x. Ακόμα και μικρότεροι ευρωπαϊκοί κατασκευαστές παιχνιδιών κινούνται άνω του 8x όπως η Asmodee Group (εκδότης και διανομέας επιτραπέζιων παιχνιδιών, με “βαριά” brands: Catan, Splendor, Ticket to Ride, Dixit, Pandemic) που έχει ένα EV/EBITDA ~14,6x, η Spin Master με EV/EBITDA περί το 7,4x με 8.2x για το 2025 και η Games Workshop (γνωστή για προϊόντα όπως το Warhammer) που κυμαίνεται με ένα πολλαπλασιαστή κοντά στο 9x με 10x.

Προσέξτε τώρα η AS Company με EBITDA 2024 στα 5,17 εκατ. ευρώ, και με καθαρό ταμείο πάνω από 21 εκατ. ευρώ, αποτιμάται σε κεφαλαιοποίηση 51 εκατ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι το “καθαρό επιχειρηματικό κομμάτι” αποτιμάται μόλις στα 30 εκατ. ευρώ. Συνεπώς, ο πολλαπλασιαστής EV/EBITDA βρίσκεται κάτω από το 6,0x !! Και το απίστευτα φθηνό αυτό νούμερο βγαίνει με τα οικονομικά στοιχεία του 2024 γιατί αν βάλουμε τα αναμενόμενα 7,5 με 8 εκατ. ευρώ EBITDA το 2025 τα πράγματα αλλάζουν άρδην προς τα πάνω.

Ποια είναι η εκτίμηση αποτίμησης της μετοχής κρατώντας τα “μικρότερα” οικονομικά δεδομένα του 2024;

Με βάση τα διεθνή δεδομένα του κλάδου, μια πιο δίκαιη αποτίμηση θα τοποθετούσε την AS Company στα 75 με 80 εκατ. ευρώ, με EV/EBITDA περίπου 9,0x. Αυτό σημαίνει τιμή μετοχής στην περιοχή των 5,50 με 6,00 ευρώ, έναντι των 3,82 ευρώ, που είναι το Vwap στις τελευταίες συνεδριάσεις, δίνοντας περιθώριο ανόδου από +44% έως +57%.

Αν τώρα προστεθεί η προοπτική πενταετίας με αύξηση τζίρου και EBITDA άνω του +50%, τότε η κεφαλαιοποίηση μπορεί να κινηθεί προς τα 100 εκατ. ευρώ, αντιστοιχώντας σε μετοχή τα 7 με 8 ευρώ. Σε αυτό το σενάριο, η σωρευτική συνολική απόδοση για τον επενδυτή (μερίσματα + υπεραξία) θα μπορούσε να προσεγγίσει το +150%.

Από απόψεως διαγραμματικής ανάλυσης η μετοχής δείχνει στο διεβδομαδιαίο chart τιμών να λαμβάνει τιμές μέσα στο μεσοπρόθεσμο ανοδικό κανάλι “W” ξεκινώντας από την περιοχή των 2.40 ευρώ. Ο στόχος του σχηματισμού αυτού είναι να φέρει τη τιμή της μετοχής πάνω από τα 5 ευρώ.

Αν μάλιστα ακολουθήσει το pattern που είχε το δεύτερο εξάμηνο του 2024 με το διορθωτικό κανάλι “C1” τότε η τιμή της μετοχής αναμένεται στο επόμενο χρονικό διάστημα να κινηθεί προς τα 4,58 με 4,64 ευρώ και μετά να απλωθεί πάνω από τα 5,08 με 5,16 ευρώ δίνοντας ένα +35%.

Στην πιθανότητα βέβαια που η ανοδική κίνηση γίνει τόσο έντονη με αυξημένη γωνία κλίσης που θα οδηγήσει σε διάσπαση του κύριου ανοδικού καναλιού “W” πέριξ των 5,10 ευρώ τότε ο στόχος ανοίγει για τα 5,74 με 6 ευρώ.

Αν κάτι μας διδάσκει η χρηματιστηριακή ιστορία, είναι ότι οι υποτιμημένες μετοχές με ισχυρά θεμελιώδη δεν μένουν για πολύ στο περιθώριο. Η AS Company είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα σήμερα στο ΧΑΑ.

August 21, 2025