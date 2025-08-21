Πρώην-υπουργός-στη-Γερμανία-διώκεται-ποινικά-για-ψευδή-κατάθεση

Τρία ολόκληρα χρόνια διήρκεσε η έρευνα της Εισαγγελίας του Βερολίνου, όπως αποκαλύπτει η γερμανική δημόσια τηλεόραση (ARD). Αποτέλεσμα: Ο πρώην υπουργός Μεταφορών Αντρέας Σόιερ, άλλοτε κορυφαίο στέλεχος των Βαυαρών Χριστιανοκοινωνιστών (CSU) στην κυβέρνηση της Άνγκελα Μέρκελ, καλείται να λογοδοτήσει στη Δικαιοσύνη, κατηγορούμενος για ψευδή ανωμοτί κατάθεση σε εξεταστική επιτροπή του Κοινοβουλίου.

Μαζί του εγκαλείται ο τότε υφυπουργός Γκέρχαρντ Σουλτς. Για το συγκεκριμένο αδίκημα ο γερμανικός Ποινικός Κώδικας προβλέπει ποινή φυλάκισης έως πέντε έτη.

Η Εισαγγελία υποψιάζεται ότι ο Σόιερ δεν είπε την αλήθεια στην επιτροπή που διερευνούσε το «πολιτικό ναυάγιο» της επιβολής διοδίων για ξένους οδηγούς που κινούνται σε γερμανικούς αυτοκινητοδρόμους. Από την πρώτη στιγμή το μέτρο ήταν διαμφισβητούμενο και η κρατούσα άποψη στη νομική επιστήμη προέβλεπε ότι θα καταπέσει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, όπως και έγινε. Η όλη ιστορία στοίχισε στο γερμανικό Δημόσιο περισσότερα από 240 εκατομμύρια ευρώ για την καταβολή αποζημιώσεων. Πάντως, πρωτεργάτης της ιδέας δεν ήταν ο ίδιος ο Σόιερ, αλλά ο προκάτοχός του στο υπουργείο, Αλεξάντερ Ντόμπριντ, ο οποίος σήμερα έχει αναλάβει το υπουργείο Εσωτερικών στην κυβέρνηση του Φρίντριχ Μερτς.

Παράβαση του ευρωπαϊκού δικαίου

Κατά συνέπεια, εκτός από τις πιθανές νομικές ευθύνες του Σόιερ, δεν αποκλείεται να υπάρχουν «πολιτικές σκιές» και για άλλα πρόσωπα. Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή σε αυτή την περίπλοκη υπόθεση: Το 2014 ο τότε υπουργός Μεταφορών Αλεξάντερ Ντόμπριντ ανακοινώνει ότι, για πρώτη φορά, καθιερώνονται «διόδια» για αλλοδαπούς οδηγούς που χρησιμοποιούν τους γερμανικούς αυτοκινητοδρόμους. Η συγκεκριμένη επιβάρυνση, την οποία πολλοί αποκαλούσαν «φόρο αλλοδαπών», θα ίσχυε ακόμη και για πολίτες των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ήταν μία προεκλογική εξαγγελία του συντηρητικού κόμματος των Βαυαρών Χριστιανοκοινωνιστών (CSU) από το 2006, που υλοποιήθηκε οκτώ χρόνια αργότερα με πρωτοβουλία του Ντόμπριντ. Και αυτό παρά τις προειδοποιήσεις έγκριτων νομικών και πολλών ΜΜΕ, που είχαν επισημάνει ότι δεν συνάδει με το ευρωπαϊκό δίκαιο μία διακριτική μεταχείριση εις βάρος πολιτών της ΕΕ. Ο Ντόμπριντ ήταν βέβαιος για τη νομική θωράκιση της νέας νομοθεσίας και παρείχε αντίστοιχες διαβεβαιώσεις στις ιδιωτικές εταιρείες που θέλησαν να επενδύσουν στα «διόδια για τους αλλοδαπούς». Τις διαβεβαιώσεις αυτές συνέχισε να δίνει ο διάδοχός του στο υπουργείο, Αντρέας Σόιερ.

Ωστόσο, τον Ιούνιο του 2019 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε παράνομο το μέτρο, μετά από προσφυγή της Αυστρίας. Κατά συνέπεια οι γερμανικές επιχειρήσεις που είχαν επενδύσει στο κομμάτι αυτό έμειναν «ξεκρέμαστες» και άρχισαν να διεκδικούν αποζημιώσεις. Έκτοτε ξεκίνησε και η αναζήτηση ευθυνών. Πάντως ο Ντόμπριντ είχε αποχωρήσει από το υπουργείο Μεταφορών ήδη από το 2017.

Το 2021 η εξεταστική επιτροπή του Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου ολοκλήρωσε τη διερεύνηση της υπόθεσης σε πολιτικό επίπεδο και τα κόμματα της τότε αντιπολίτευσης, δηλαδή οι Φιλελεύθεροι (FDP), οι Πράσινοι και το Κόμμα της Αριστεράς (Die Linke) κατέληξαν από κοινού στο συμπέρασμα ότι «το ζήτημα των διοδίων θα αρκούσε για να προκαλέσει την παραίτηση τριών υπουργών». Ωστόσο δεν έκαναν λόγο για νομικές ευθύνες, ούτε για δόλο ή ψευδείς ισχυρισμούς των εμπλεκομένων.

«Ψεύδος» ή «πολιτική δίωξη»;

Πού έγκειται λοιπόν η ευθύνη του πρώην υπουργού Αντρέας Σόιερ; Κατά μία εκδοχή, η οποία δεν επιβεβαιώνεται, στελέχη των εταιρειών που είχαν επενδύσει στα «διόδια για αλλοδαπούς» ζήτησαν το 2018 από τον Σόιερ να ανασταλούν οι επενδύσεις μέχρι την τελεσίδικη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Όμως εκείνος επέμενε ότι δεν υπάρχει νομικό κώλυμα και τους ζήτησε να προχωρήσουν κανονικά στην υλοποίηση του σχεδίου.

Απαντώντας, αργότερα, σε σχετικό ερώτημα της εξεταστικής επιτροπής του Κοινοβουλίου, ο Σόιερ ανέφερε ότι «δε θυμάται» μία τέτοια συζήτηση με τα στελέχη των ενδιαφερομένων εταιρειών, τα οποία όμως επιμένουν στους ισχυρισμούς τους περί του αντιθέτου. Σε αυτό το σημείο η Εισαγγελία του Βερολίνου υποψιάζεται ότι έγινε η «ψευδής κατάθεση».

Τελικά ο Αντρέας Σόιερ αποχώρησε οικειοθελώς από την πολιτική και δεν ήταν υποψήφιος στις τελευταίες εκλογές. Σήμερα δραστηριοποιείται στον ιδιωτικό τομέα, έχοντας ιδρύσει εταιρεία συμβουλευτικών υπηρεσιών. Μιλώντας στην Bild, λέει ότι «δεν αντιλαμβάνεται τη λογική» της ποινικής δίωξης, η οποία «φαίνεται να υπαγορεύεται από πολιτικά κίνητρα». Από κει και πέρα, όπως ξεκαθαρίζει ο δικηγόρος του, δεν πρόκειται να κάνει άλλες δηλώσεις.