Πόση-φέτα-τρώνε-οι-κάτοικοι-στο-Ντουμπάι

Στην πιο κοσμοπολίτικη αγορά της Μέσης Ανατολής, η ελληνική παρουσία παραμένει περιορισμένη. Μπορεί η αγορά τυροκομικών προϊόντων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να αυξάνεται χρόνο με τον χρόνο και να ξεπερνά τα 1,3 δισ. ντίρχαμ (περίπου 325 εκατ. ευρώ), καταγράφοντας ετήσια ανάπτυξη 5%, όμως οι ελληνικές εξαγωγές είναι λιγότερο από 1% του συνόλου των εισαγωγών της χώρας.

Μια εικόνα είναι χαρακτηριστική: Πέρυσι το χαλούμι ήταν το πιο δημοφιλές τυρί στα ΗΑΕ, στην κατηγορία των μη επεξεργασμένων τυροκομικών, αντιπροσωπεύοντας το 44% των πωλήσεων της εν λόγω κατηγορίας, βάσει αξίας. Στην ίδια κατηγορία, ακολουθεί η μοτσαρέλα (μερίδιο σταθερά 15%) και στην τρίτη θέση έπεται η φέτα (μερίδιο 12%).

Σύμφωνα με το report του ΟΕΥ της Ελληνικής Πρεσβείας στο Άμπου Ντάμπι, οι τοπικές ανάγκες δημιουργούν παράθυρο ευκαιρίας. Παρά την ανάπτυξη της εγχώριας παραγωγής, τα Εμιράτα εξακολουθούν να εμφανίζουν εμπορικό έλλειμμα 300–400 εκατ. δολάρια ετησίως στα τυροκομικά προϊόντα, καλύπτοντας τη ζήτηση με εισαγωγές.

Η κατανάλωση ενισχύεται από την αύξηση του πληθυσμού, το υψηλό διαθέσιμο εισόδημα και τις νέες διατροφικές τάσεις. Η φέτα πωλείται ως premium προϊόν, με τιμές 85–100 AED/κιλό, όταν η «Saudi Feta» κυκλοφορεί στα 25 AED. Η υψηλή τιμή ενισχύει την αντίληψη αυθεντικότητας και πολυτέλειας.

Παρ’ όλα αυτά και την άνοδο που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια, η θέση της Ελλάδας στην εν λόγω αγορά είναι περιορισμένη. Η χώρα μας κατατάσσεται στην 23η θέση μεταξύ των κυριότερων προμηθευτών τυροκομικών προϊόντων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Και αυτό παρότι οι εξαγωγές έχουν καταγράψει σταθερά ανοδική πορεία την τελευταία πενταετία, φθάνοντας τα 3,8 εκατ. δολάρια το 2023, αύξηση 26% σε σχέση με το 2021 και 168% σε σχέση με το 2019.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία των ΗΑΕ, το 2023 οι ελληνικές εξαγωγές ανήλθαν σε 487 τόνους, με συνολική αξία 3,8 εκατ. δολάρια όταν το 2019 οι εξαγωγές ήταν 1,436 εκατ. δολάρια για 270 τόνους. Αυτό το στοιχείο επιβεβαιώνει ότι μπορεί να αυξήθηκαν οι εξαγωγές αλλά παραμένουν αφενός πολύ χαμηλές για τις ανάγκες της συγκεκριμένης αγοράς και αφετέρου ότι μέσα σε αυτή την πενταετία μειώθηκε αισθητά η τιμή εξαγωγής.

Σε ότι αφορά το μέλλον, η πρόβλεψη κάνει λόγο για αύξηση 22% σε όγκο και 12% σε αξία μέχρι το 2027 στην αγορά τυροκομικών των ΗΑΕ.