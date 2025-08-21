Πώς-«διαβάζει»-η-Αθήνα-τη-συνάντηση-της-Ουάσιγκτον

Της Δώρας Αντωνίου

Τα δεδομένα που προέκυψαν μετά την προχθεσινή συνάντηση στην Ουάσιγκτον για την Ουκρανία και τις προοπτικές που διαμορφώνονται αξιολογεί η Αθήνα.

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, που συμμετείχε στις δύο τηλεδιασκέψεις, μία των ηγετών της Ε.Ε. και μία των ηγετών του ΕΛΚ χθες, για ενημέρωση και αξιολόγηση όσων συζητήθηκαν στη συνάντηση του Λευκού Οίκου, τόνισε την ανάγκη για άμεση εκεχειρία, επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας για απαραβίαστο των συνόρων και εξέφρασε ικανοποίηση για την πρόθεση των ΗΠΑ να στηρίξουν τις εγγυήσεις ασφαλείας.

Η Αθήνα παρακολουθεί τις εξελίξεις με μεγάλη προσοχή, καθώς είναι κοινός τόπος ότι δεν μπορεί με ασφάλεια να προεξοφληθεί ποια θα είναι τα επόμενα βήματα και πως θα κινηθούν τα εμπλεκόμενα μέρη προσεχώς, μια και η κατάσταση παραμένει ρευστή και τα δεδομένα ασταθή.

Κάνοντας, ωστόσο, μια πρώτη αποτίμηση των νέων δεδομένων που προέκυψαν μετά τις συναντήσεις στην Ουάσιγκτον, κυβερνητικές και διπλωματικές πηγές θεωρούν ότι ως θετικά στοιχεία μπορούν να κρατηθούν αυτή τη στιγμή τα εξής:

Το γεγονός ότι η Ε.Ε. παραμένει ενεργός συνομιλητής στη διαδικασία που έχει δρομολογηθεί, έχει λόγο και ρόλο στις εξελίξεις. Οπως επισημαίνεται, όσα αυτή τη στιγμή συζητούνται αφορούν ένα πόλεμο που σχετίζεται άμεσα με την ασφάλεια της Ευρώπης και παραμένει σημαντικό να υπάρχει και η ευρωπαϊκή φωνή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Παράλληλα, καθώς η Ευρώπη στήριξε από την αρχή σθεναρά την Ουκρανία, είναι και ένα μήνυμα προς την πλευρά της Ρωσίας ότι και σε αυτή την κρίσιμη καμπή το Κίεβο δεν προσέρχεται χωρίς στήριξη και συμμαχίες στη συζήτηση που δρομολογείται.

Η αμερικανική διαβεβαίωση ότι θα στηρίξουν οι ΗΠΑ τις εγγυήσεις. Θεωρείται εξαιρετικά σημαντική, καθώς πριν από μερικούς μήνες η Ουάσιγκτον είχε διαμηνύσει ότι δεν επιθυμεί να συμμετέχει σε κάτι τέτοιο. Θεωρείται, επίσης, σαν μιας μορφής επιβεβαίωση ότι οι ισχυροί δεσμοί που επί δεκαετίες ενώνουν τις δύο πλευρές του Ατλαντικού και αποδείχθηκαν κρίσιμοι σε δύσκολες καμπές και ιστορικές στιγμές. Δεν είναι εύκολο να διακοπούν έτσι απλά.

Η Ουκρανία συμμετέχει ενεργά στη συζήτηση που αφορά πρωτίστως την ίδια. Αυτό για την Αθήνα είναι σημαντικό, καθώς από κάθε βήμα η ελληνική πλευρά έχει τονίσει ότι δεν μπορεί να υπάρξει λύση για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία και ότι οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη δεν θα ήταν βιώσιμη.

Το γεγονός ότι δείχνει να διαμορφώνεται μια ρεαλιστική προοπτική παύσης των εχθροπραξιών, εξέλιξη εξαιρετικά σημαντική και σε κάθε περίπτωση καλοδεχούμενη έπειτα από 3,5 χρόνια πολεμικών συγκρούσεων.

Βεβαίως, διπλωματικές πηγές επαναλαμβάνουν ότι τίποτα δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο ως προς τα επόμενα βήματα και ως προς την τελική κατάληξη της προσπάθειας που βρίσκεται σε εξέλιξη. Όλες οι πλευρές παρακολουθούν με προσοχή τις κινήσεις που γίνονται, οι ισορροπίες είναι εξαιρετικά εύθραυστες και τα δεδομένα θα μπορούσαν ανά πάσα στιγμή να ανατραπούν. Το κρισιμότερο στοιχείο είναι να προκύψει μια διαδικασία όσο το δυνατόν πιο συμβατή με τις πρόνοιες του διεθνούς δικαίου και στη βάση των διεθνώς αναγνωρισμένων κανόνων επίλυσης κρίσεων, υπογραμμίζει διπλωματικό στέλεχος.

