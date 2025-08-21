Σε ελεύθερη πτώση (-35%) η μετοχή της βρετανικής WH Smith – Λογιστικό λάθος «φούσκωσε» 30 εκατ. λίρες το guidance

Η βρετανική εταιρεία λιανικής WH Smith υποβάθμισε τις ετήσιες προβλέψεις για τα κέρδη την Πέμπτη, μετά από μια αξιολόγηση που αποκάλυψε ότι τα κέρδη είχαν υπερεκτιμηθεί στο τμήμα της Βόρειας Αμερικής, με αποτέλεσμα η μετοχή της να καταβαραθρώνεται στο -35%.

Η βρετανική εταιρεία λιανικής WH Smith υποβάθμισε τις ετήσιες προβλέψεις για τα κέρδη την Πέμπτη, μετά από μια αξιολόγηση που αποκάλυψε ότι τα κέρδη είχαν υπερεκτιμηθεί στο τμήμα της Βόρειας Αμερικής, με αποτέλεσμα η μετοχή της να καταβαραθρώνεται στο -35%.

Συγκεκριμένα, λίγο πριν το κλείσιμο του οικονομικού έτους, η WH Smith δήλωσε ότι είχε εντοπίσει μια «υπερεκτίμηση» 30 εκατομμυρίων λιρών (40,35 εκατομμύρια δολάρια) στα αναμενόμενα κέρδη στη Βόρεια Αμερική.

«Η WHSmith αναμένει τώρα ότι τα κέρδη από τις συναλλαγές από το τμήμα της Βόρειας Αμερικής για το οικονομικό έτος που λήγει στις 31 Αυγούστου 2025 θα είναι περίπου 25 εκατομμύρια λίρες, μειωμένα από τις προηγούμενες προσδοκίες της αγοράς που ήταν περίπου 55 εκατομμύρια λίρες», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

Η εταιρεία δήλωσε ότι τώρα αναμένει ότι τα κέρδη προ φόρων του ομίλου για το έτος που λήγει στις 31 Αυγούστου θα είναι περίπου 110 εκατομμύρια λίρες, σε σύγκριση με τις εκτιμήσεις των αναλυτών για 156,9 εκατομμύρια λίρες σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG.

Τον Απρίλιο, η WH Smith είχε προβλέψει ότι τα ετήσια κέρδη θα ήταν σύμφωνα με τις προσδοκίες της αγοράς, οι οποίες ήταν περίπου 182,6 εκατομμύρια λίρες εκείνη την εποχή, σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG.

«Αυτή είναι σαφώς μια μεγάλη αρνητική έκπληξη», ανέφεραν οι αναλυτές της JPMorgan σε σημείωμά τους.

«Αυτό εγείρει μια σειρά από ζητήματα σχετικά με τη λογιστική της, τα οποία είναι απίθανο να εξηγηθούν αμέσως και είναι πιθανό να αποτελέσουν τροχοπέδη για τις μετοχές στο μεταξύ». τονίζουν. Η εταιρεία έχει δώσει εντολή στην ελεγκτική εταιρεία Deloitte να διενεργήσει μια ανεξάρτητη και ολοκληρωμένη αξιολόγηση. Η μετοχή υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο του 2020 και ήταν οι μεγαλύτερες ποσοστιαίες απώλειες στον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE.