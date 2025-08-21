Σε πτωτική τροχιά η Wall Street για πέμπτη συνεχόμενη μέρα – Πιέσεις από τεχνολογικές μετοχές και Walmart

Οι βασικοί δείκτες της Wall Street συνεχίζουν την καθοδική τους πορεία, με τον S&P 500 να συμπληρώνει πέντε ημέρες απωλειών, εν μέσω πτώσης στις τεχνολογικές μετοχές και αρνητικής αντίδρασης στα εταιρικά αποτελέσματα της Walmart. Το ενδιαφέρον, δε, στρέφεται όλο και πιο έντονα στο ετήσιο συνέδριο της Fed και τις επόμενες κινήσεις της νομισματικής πολιτικής.

Πιο αναλυτικά, ο δείκτης Dow Jones καταγράφει πτώση 0,46%, φτάνοντας τις 44.730,08 μονάδες. Ο S&P 500 υποχωρεί κατά 0,24%, διαπραγματευόμενος στις 6.382,18 μονάδες, ενώ ο Nasdaq χάνει 0,22%, στις 21.126,30 μονάδες. Από την αρχή της εβδομάδας, ο S&P 500 έχει υποχωρήσει κατά 0,8%, ο Nasdaq κατά 2,1%, ενώ ο Dow Jones κινείται ουσιαστικά αμετάβλητος.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον εστιάζει στο ετήσιο συνέδριο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Federal Reserve) στο Τζάκσον Χολ, όπου την Παρασκευή θα μιλήσει ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, πιθανώς παρέχοντας ενδείξεις για την πορεία των επιτοκίων.

Η Walmart δημοσίευσε κέρδη χαμηλότερα των εκτιμήσεων για πρώτη φορά εδώ και τρία χρόνια, παρά την ενίσχυση των προβλέψεών της για τις ετήσιες πωλήσεις και τα κέρδη, με τη διοίκηση να αποδίδει την αυξημένη ζήτηση σε καταναλωτές κάθε οικονομικού επιπέδου. Παρ’ όλα αυτά, η μετοχή της εταιρείας υποχωρεί κατά 2,5%.

Οι τεχνολογικές μετοχές δέχονται έντονες πιέσεις, με εταιρείες όπως Nvidia, AMD, Palantir και Meta να χάνουν έδαφος. Η ισχυρή άνοδος τους τελευταίους μήνες έχει προκαλέσει ανησυχίες για υπερτίμηση, αλλά και φόβους για αυξημένη κρατική ρύθμιση στον κλάδο.

Η Goldman Sachs θεωρεί ότι η πρόσφατη πτώση δημιουργεί πιθανές ευκαιρίες τοποθέτησης σε χαμηλότερες αποτιμήσεις, ενώ η LPL Financial επισημαίνει ότι περίπου το 65% των μετοχών του S&P 500 παραμένουν πάνω από τον κινητό μέσο όρο 200 ημερών, στοιχείο που ενισχύει την τεχνική εικόνα της αγοράς, αν και δεν αποτυπώνεται ακόμα στους βασικούς δείκτες.

Παράλληλα, οι επενδυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας και τις ενδείξεις από τη Fed. Οι αγορές προεξοφλούν με πιθανότητα 80% μια μείωση των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο, λόγω ενδείξεων επιβράδυνσης της απασχόλησης. Τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης της Fed δείχνουν ότι οι αξιωματούχοι παραμένουν επιφυλακτικοί, εκτιμώντας ότι τα επιτόκια βρίσκονται μόλις πάνω από το ουδέτερο επίπεδο.

Στα οικονομικά νέα, οι νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας αυξήθηκαν στις 235.000 την εβδομάδα που έληξε στις 16 Αυγούστου — αριθμός υψηλότερος από τις προβλέψεις των 225.000 και αυξημένος κατά 11.000 σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Οι συνεχιζόμενες αιτήσεις ανήλθαν σε 1,97 εκατομμύρια, το υψηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2021.

Από το μέτωπο των μετοχών, η Boeing ενισχύεται κατά 1,5% μετά από δημοσιεύματα περί πιθανής συμφωνίας για πώληση έως 500 αεροσκαφών στην Κίνα. Στον αντίποδα, η Coty υποχωρεί κατά 20%, αφού προχώρησε σε υποβάθμιση των εκτιμήσεων για το τρέχον τρίμηνο, επικαλούμενη αδύναμες καταναλωτικές δαπάνες στις ΗΠΑ.

Συνολικά, η εβδομάδα χαρακτηρίζεται από αποδυνάμωση των τεχνολογικών μετοχών, τα «χλιαρά» εταιρικά αποτελέσματα της Walmart και αυξημένη αβεβαιότητα γύρω από τις επόμενες κινήσεις της Fed, καθώς η αγορά προσπαθεί να σταθμίσει τα σήματα επιβράδυνσης της οικονομίας και την πορεία των επιτοκίων.