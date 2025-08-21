Σκληρό παζάρι ΗΠΑ – Ε.Ε: Γιατί μένουν στο 27,5% οι δασμοί στα αυτοκίνητα

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διατηρήσουν προς το παρόν τον υψηλό δασμό 27,5% στις εισαγωγές αυτοκινήτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως διευκρινίστηκε.

Αυτό θα αλλάξει μόνο όταν η Ε.Ε. καταθέσει νομοθετική πρόταση για μείωση των επιβαρύνσεων σε αμερικανικά προϊόντα, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα την Πέμπτη.

Η Ουάσιγκτον δεσμεύεται να ρίξει τον δασμό στο 15% μόλις παρουσιαστεί η πρόταση, με ισχύ μάλιστα αναδρομικά από την 1η Αυγούστου.

Στρατηγικός συμβιβασμός για να αποφευχθεί ο εμπορικός πόλεμος

Ο αρμόδιος Επίτροπος της Ε.Ε. Μάρος Σέφκοβιτς δήλωσε ότι οι Βρυξέλλες θα κινηθούν μέσα στον μήνα, ενώ εξασφάλισε τη διαβεβαίωση του Αμερικανού υπουργού Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ ότι η μείωση των δασμών θα εφαρμοστεί μόλις γίνει το πρώτο βήμα.

«Πρόκειται για μια σοβαρή στρατηγική συμφωνία», τόνισε ο Σέφκοβιτς, σημειώνοντας ότι η εναλλακτική – ένας εμπορικός πόλεμος με εκρηκτικούς δασμούς και πολιτική κλιμάκωση – «δεν συμφέρει κανέναν».

Ποια προϊόντα επηρεάζονται

Η μείωση του αμερικανικού δασμού συνδέεται με το άνοιγμα της ευρωπαϊκής αγοράς σε αμερικανικά προϊόντα όπως ξηροί καρποί, γαλακτοκομικά, φρέσκα και μεταποιημένα φρούτα και λαχανικά.

Οι περισσότερες ευρωπαϊκές εξαγωγές θα υπόκεινται σε δασμό 15%.

Εξαιρούνται προϊόντα που δεν υπάρχουν στις ΗΠΑ, όπως το φελλό, αλλά και αεροσκάφη, αεροπορικά εξαρτήματα και γενόσημα φάρμακα. Αυτά θα επιβαρυνθούν με τα χαμηλότερα «δασμολογικά καθεστώτα ευνοούμενου κράτους».

Ο δασμός 15% θα ισχύσει επίσης για φάρμακα, ημιαγωγούς και ξυλεία, τομέας όπου η Ε.Ε. είχε ανησυχίες για πιθανές μελλοντικές αυξήσεις.

Οι ευρωπαϊκές ποτοποιίες θα συνεχίσουν να επιβαρύνονται, πλήγμα για οινοποιούς και αποσταγματοποιούς.

Στον χάλυβα και το αλουμίνιο διατηρείται το υφιστάμενο 50%.

Επενδύσεις και αγορές – το ευρύτερο πλαίσιο

Η συμφωνία δεν περιορίζεται στους δασμούς:

Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις αναμένεται να επενδύσουν 600 δισ. δολάρια σε «στρατηγικούς τομείς» στις ΗΠΑ μέχρι το 2028.

Η Ε.Ε. θα αγοράσει αμερικανική ενέργεια αξίας 750 δισ. δολαρίων και ημιαγωγούς αξίας 40 δισ. δολαρίων για τα data centers της.

Προβλέπεται επίσης αύξηση των ευρωπαϊκών αγορών στρατιωτικού εξοπλισμού από τις ΗΠΑ, ενώ οι δύο πλευρές θα εργαστούν για την αμοιβαία αναγνώριση κανονισμών στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Οικονομικά και πολιτικά διακυβεύματα

Η συμφωνία Ουάσιγκτον – Βρυξελλών είναι η πιο ουσιαστική εμπορική συμφωνία που έχει παρουσιάσει μέχρι σήμερα η κυβέρνηση Τραμπ.

Η Ε.Ε. παραμένει ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος των ΗΠΑ και η κυριότερη πηγή ξένων επενδύσεων στη χώρα.

Ωστόσο, όπως σημειώνει η BusinessEurope, η εφαρμογή δασμού 15% θα πλήξει την ανταγωνιστικότητα ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και χρειάζεται περαιτέρω προσπάθεια ώστε να εξαιρεθούν περισσότερα προϊόντα.

Οι ΗΠΑ έχουν συνάψει πολιτικές συμφωνίες και με άλλους εταίρους, όπως η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα και η Ινδονησία, ωστόσο λίγες έχουν αποτυπωθεί σε επίσημες κοινές δηλώσεις.

Η συμφωνία με την Ε.Ε. ξεχωρίζει, καθώς βάζει πλαίσιο σε μια σχέση που κινδύνευε να εκτροχιαστεί από τον εμπορικό ανταγωνισμό.