Σκληρό παζάρι ΗΠΑ – Ε.Ε: Γιατί μένουν στο 27,5% οι δασμοί στα αυτοκίνητα

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διατηρήσουν προς το παρόν τον υψηλό δασμό 27,5% στις εισαγωγές αυτοκινήτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως διευκρινίστηκε.
Αυτό θα αλλάξει μόνο όταν η Ε.Ε. καταθέσει νομοθετική πρόταση για μείωση των επιβαρύνσεων σε αμερικανικά προϊόντα, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα την Πέμπτη.
Η Ουάσιγκτον δεσμεύεται να ρίξει τον δασμό στο 15% μόλις παρουσιαστεί η πρόταση, με ισχύ μάλιστα αναδρομικά από την 1η Αυγούστου.
Στρατηγικός συμβιβασμός για να αποφευχθεί ο εμπορικός πόλεμος
Ο αρμόδιος Επίτροπος της Ε.Ε. Μάρος Σέφκοβιτς δήλωσε ότι οι Βρυξέλλες θα κινηθούν μέσα στον μήνα, ενώ εξασφάλισε τη διαβεβαίωση του Αμερικανού υπουργού Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ ότι η μείωση των δασμών θα εφαρμοστεί μόλις γίνει το πρώτο βήμα.
«Πρόκειται για μια σοβαρή στρατηγική συμφωνία», τόνισε ο Σέφκοβιτς, σημειώνοντας ότι η εναλλακτική – ένας εμπορικός πόλεμος με εκρηκτικούς δασμούς και πολιτική κλιμάκωση – «δεν συμφέρει κανέναν».
Ποια προϊόντα επηρεάζονται
Η μείωση του αμερικανικού δασμού συνδέεται με το άνοιγμα της ευρωπαϊκής αγοράς σε αμερικανικά προϊόντα όπως ξηροί καρποί, γαλακτοκομικά, φρέσκα και μεταποιημένα φρούτα και λαχανικά.
- Οι περισσότερες ευρωπαϊκές εξαγωγές θα υπόκεινται σε δασμό 15%.
- Εξαιρούνται προϊόντα που δεν υπάρχουν στις ΗΠΑ, όπως το φελλό, αλλά και αεροσκάφη, αεροπορικά εξαρτήματα και γενόσημα φάρμακα. Αυτά θα επιβαρυνθούν με τα χαμηλότερα «δασμολογικά καθεστώτα ευνοούμενου κράτους».
- Ο δασμός 15% θα ισχύσει επίσης για φάρμακα, ημιαγωγούς και ξυλεία, τομέας όπου η Ε.Ε. είχε ανησυχίες για πιθανές μελλοντικές αυξήσεις.
- Οι ευρωπαϊκές ποτοποιίες θα συνεχίσουν να επιβαρύνονται, πλήγμα για οινοποιούς και αποσταγματοποιούς.
- Στον χάλυβα και το αλουμίνιο διατηρείται το υφιστάμενο 50%.
Επενδύσεις και αγορές – το ευρύτερο πλαίσιο
Η συμφωνία δεν περιορίζεται στους δασμούς:
- Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις αναμένεται να επενδύσουν 600 δισ. δολάρια σε «στρατηγικούς τομείς» στις ΗΠΑ μέχρι το 2028.
- Η Ε.Ε. θα αγοράσει αμερικανική ενέργεια αξίας 750 δισ. δολαρίων και ημιαγωγούς αξίας 40 δισ. δολαρίων για τα data centers της.
- Προβλέπεται επίσης αύξηση των ευρωπαϊκών αγορών στρατιωτικού εξοπλισμού από τις ΗΠΑ, ενώ οι δύο πλευρές θα εργαστούν για την αμοιβαία αναγνώριση κανονισμών στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας.
Οικονομικά και πολιτικά διακυβεύματα
Η συμφωνία Ουάσιγκτον – Βρυξελλών είναι η πιο ουσιαστική εμπορική συμφωνία που έχει παρουσιάσει μέχρι σήμερα η κυβέρνηση Τραμπ.
Η Ε.Ε. παραμένει ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος των ΗΠΑ και η κυριότερη πηγή ξένων επενδύσεων στη χώρα.
Ωστόσο, όπως σημειώνει η BusinessEurope, η εφαρμογή δασμού 15% θα πλήξει την ανταγωνιστικότητα ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και χρειάζεται περαιτέρω προσπάθεια ώστε να εξαιρεθούν περισσότερα προϊόντα.
Οι ΗΠΑ έχουν συνάψει πολιτικές συμφωνίες και με άλλους εταίρους, όπως η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα και η Ινδονησία, ωστόσο λίγες έχουν αποτυπωθεί σε επίσημες κοινές δηλώσεις.
Η συμφωνία με την Ε.Ε. ξεχωρίζει, καθώς βάζει πλαίσιο σε μια σχέση που κινδύνευε να εκτροχιαστεί από τον εμπορικό ανταγωνισμό.