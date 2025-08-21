Στα-19-δισ.-ευρώ-ο-τζίρος-του-λιανεμπορίου-στο-β’-τρίμηνο-με-ετήσια-αύξηση-2,5%

Άνοδος 17,7% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2025 που είχε διαμορφωθεί σε 16,1 δισ. ευρώ.

Σε 19 δισ. ευρώ ανήλθε ο τζίρος του λιανεμπορίου το δεύτερο τρίμηνο 2025 σημειώνοντας ετήσια αύξηση 2,5%.

Παράλληλα, παρουσιάζει άνοδο 17,7% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2025 που είχε διαμορφωθεί σε 16,1 δισ. ευρώ.

Για τις επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου, χωρίς τους κλάδους οχημάτων, τροφίμων και καυσίμων, ο κύκλος εργασιών το δεύτερο τρίμηνο 2025 ανήλθε σε 6,8 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 1,5% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο 2024, όπου είχε διαμορφωθεί σε 6,77 δισ. ευρώ και αύξηση 23,0% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2025 που είχε

διαμορφωθεί σε 5,58 δισ. ευρώ.

Τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το δεύτερο τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024 παρουσίασαν:

Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα 36,7%. Πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων, αύξηση 16,0%.

Οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών το δεύτερο τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024 είναι:

Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε ειδικευμένα καταστήματα, μείωση 13,5%. Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε ειδικευμένα καταστήματα, μείωση 11,0%.

Οι Περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το δεύτερο τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο 2024 είναι:

Περιφέρεια Αττικής, αύξηση 3,8%.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αύξηση 2,3%.

Οι Περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών το δεύτερο τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο 2024 είναι: