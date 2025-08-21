Τα-συλλυπητήρια-του-πολιτικού-κόσμου-για-τον-Απόστολο-Βεσυρόπουλο

Η δήλωση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου : «Ο ξαφνικός θάνατος του Απόστολου Βεσυρόπουλου μας συγκλονίζει όλους. Ένας νέος άνθρωπος, ένας πραγματικός φίλος και συνοδοιπόρος, ένας αγωνιστής της παράταξης, με ήθος, εργατικότητα και συνέπεια. Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του».

Σε ανάρτησή του για το χαμό του Απόστολου Βεσυρόπουλου, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος δηλώνει: «Η δύναμη ενός λαού πηγάζει από την ακεραιότητα των ανθρώπων του. Ο Απόστολος ήταν ένας αυθεντικά καλός, γενναιόδωρος και αγνός άνθρωπος. Στην περίπτωσή του δεν ισχύει το ”ουδείς αναντικατάστατος”. Θα λείψει σε όλους μας και σίγουρα θα λείψει από τον τόπο του. Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του από το βάθος της καρδιάς μου», καταλήγει ο υπουργός Επικρατείας.

Ειλικρινή συλλυπητήρια στη σύζυγό του και στα παιδιά τους, όπως και σε όλους τους οικείους του.

Ο θάνατος του φίλου Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και Βουλευτή Ημαθίας της ΝΔ, Απόστολου Βεσυρόπουλου, προκαλεί τη βαθύτατη θλίψη όλων μας.

Η ανάρτηση του υπουργού Άμυνας, Νίκου Δένδια : «Ο θάνατος του φίλου Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και Βουλευτή Ημαθίας της ΝΔ, Απόστολου Βεσυρόπουλου, προκαλεί τη βαθύτατη θλίψη όλων μας. Ειλικρινή συλλυπητήρια στη σύζυγό του και στα παιδιά τους, όπως και σε όλους τους οικείους του».

Η συλλυπητήρια δήλωση του Αντώνη Σαμαρά : «Η αιφνίδια απώλεια του Απόστολου Βεζυροπουλου θλίβει όλους μας. Συναισθάνομαι τον πόνο των δικών του ανθρώπων. Συλλυπητήρια στους οικείους του».

Η δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα: «Με αισθήματα βαθιάς θλίψης πληροφορηθήκαμε την αδόκητη απώλεια του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτού Ημαθίας Απόστολου Βεσυρόπουλου, ενός πολιτικού που υπηρέτησε με συνέπεια τον τόπο του. Τιμήθηκε από τους συμπολίτες του κατ’ επανάληψη και είναι βέβαιο πως είχε ακόμη πολλά να προσφέρει. Στη σύζυγο, στα παιδιά του και στους οικείους του εκφράζω τα πλέον θερμά μου συλλυπητήρια». Τα συλλυπητήριά του για τον ξαφνικό θάνατο του βουλευτή και γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας εξέφρασε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης , με την ακόλουθη δήλωση: «Με ανείπωτη θλίψη αποχαιρετώ τον Απόστολο Βεσυρόπουλο, έναν σπουδαίο άνθρωπο και αγαπημένο φίλο. Ο αδόκητος θάνατός του μας γεμίζει με βαθιά οδύνη και αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό. Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος διέθετε σπάνια ακαδημαϊκή κατάρτιση και πολυετή εμπειρία στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Η πολύπλευρη προσφορά του στην πολιτική και στην οικονομική διακυβέρνηση της χώρας, μέσα από τη συμμετοχή του σε σημαντικές κοινοβουλευτικές επιτροπές και την άσκηση αρμοδιοτήτων ως υφυπουργός Οικονομικών, υπήρξε καθοριστική για τον τόπο μας. Η προσήλωση, η ακεραιότητα και η αγάπη του για την Ημαθία αφήνουν ένα σημαντικό αποτύπωμα στο δημόσιο βίο της περιοχής και της χώρας. Δεν αποχαιρετούμε μόνο έναν άξιο πολιτικό, αλλά έναν καλό φίλο, έναν οικογενειάρχη γεμάτο αγάπη, έναν άνθρωπο που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στις ζωές όσων είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν. Στην οικογένεια και στους οικείους του εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια και την αμέριστη συμπαράστασή μου σε αυτές τις δύσκολες στιγμές».

Η ανάρτηση του υπουργού Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη: «Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τον φίλο και συνάδελφο Απόστολο Βεσυρόπουλο. Υπηρέτησε με ήθος, αφοσίωση και συνέπεια τον δημόσιο βίο, αφήνοντας σημαντικό αποτύπωμα τόσο στο Υπουργείο Οικονομικών όσο και ως Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Πέρα από την πολιτική του διαδρομή, ο Απόστολος υπήρξε άνθρωπος ζεστός, ευγενής και γενναιόδωρος. Η πρόωρη και αιφνίδια απώλειά του αφήνει ένα μεγάλο κενό σε όλους όσοι τον γνωρίσαμε και συνεργαστήκαμε μαζί του. Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του. Κουράγιο και δύναμη σε αυτές τις πολύ δύσκολες ώρες».

Η δήλωση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη : «Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος, ένας γλυκός και αξιοπρεπής άνθρωπος, ένας συνεπής στρατιώτης της Νέας Δημοκρατίας, έφυγε ξαφνικά και πρόωρα από κοντά μας. Συνεργαστήκαμε πιο στενά τα τελευταία χρόνια, καθώς εκείνος ήταν Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής και εγώ Υπουργός Οικονομικών. Αλλά και πιο πρόσφατα όταν εκείνος έγινε Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και είχαμε τακτικές συναντήσεις για τον συντονισμό του κοινοβουλευτικού έργου. Συνεπής κοινοβουλευτικός, αξιόπιστος συνεργάτης, αγαπητός σε όλους τους συναδέλφους και στους πολίτες της Ημαθίας. Η απώλειά του μας έχει συγκλονίσει».

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη : «Συγκλονισμένος πληροφορήθηκα τον αιφνίδιο θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου. Ενός άξιου συνεργάτη και αγαπητού πολιτικού, ο οποίος υπηρέτησε επί σειρά ετών την παράταξη, την ιδιαίτερη πατρίδα του και τη χώρα. Μαζί με σύσσωμη την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετώ, σήμερα, τον Γενικό της Γραμματέα, τον πρώην Υφυπουργό Οικονομικών, τον πρώτο σε ψήφους βουλευτή Ημαθίας. Όσοι τον γνωρίσαμε, θα τον θυμόμαστε ως έναν γλυκό και καλό άνθρωπο, αφοσιωμένο στο καθήκον και με γνήσια διάθεση προσφοράς στον τόπο. Τα ολόψυχα συλλυπητήριά μου στην πολυαγαπημένη του σύζυγο και τα παιδιά τους».

Συλλυπητήρια στην οικογένεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου για τον αιφνίδιο θάνατο του γραμματέα της ΚΟ της ΝΔ, ενώ βρισκόταν σε παραλία της Χαλκιδικής, εκφράζουν μέλη του πολιτικού κόσμου της χώρας.

Η ανάρτηση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια: «Με μεγάλη θλίψη αποχαιρετώ τον φίλο γραμματέα της ΚΟ της ΝΔ και βουλευτή Ημαθίας, Απόστολο Βεσυρόπουλο. Έναν πάντα ευγενή και χαμογελαστό συνάδελφο. Τα συλλυπητήριά μου στην οικογένειά του».

Η Βουλευτής Χανίων της Νέας Δημοκρατίας και Πρόεδρος Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων​, Ντόρα Μπακογιάννη έγραψε: «Δεν μπορώ να το πιστέψω! Ο δικός μας Απόστολος, ο πάντα ευγενικός, γλυκός και υποστηρικτικός προς όλους, Απόστολος Βεσυρόπουλος, ο άνθρωπος που πάλευε για την περιφέρεια του αλλά και για ολόκληρη την Ελλάδα, έφυγε από κοντά μας. Τόσο νέος, τόσο απροσδόκητα. Τα θερμότερα συλλυπητήριά μου στην οικογένειά του αλλά και σε όλους τους φίλους του που τόσο πολύ τον αγαπήσαμε».

Την οδύνη του για την απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου, εκφράζει με γραπτή του δήλωση ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας – Θράκης), Κωνσταντίνος Γκιουλέκας.

«Με οδύνη αποχαιρετούμε τον Απόστολο Βεσυρόπουλο, τον συνάδελφο, τον άνθρωπο, τον πολύ καλό φίλο που “έφυγε” απροσδόκητα σε ηλικία 59 ετών. Υπηρέτησε με συνέπεια την δημόσια ζωή ως βουλευτής Ημαθίας, πρώην Υφυπουργός Οικονομικών και, μέχρι σήμερα, Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας», τόνισε ο κ. Γκιουλέκας

Υπογράμμισε, δε, ότι «ο Απόστολος Βεσυρόπουλος άφησε ισχυρό αποτύπωμα στην πολιτική ζωή του τόπου του, γιατί ξεχώριζε για το ήθος του, την εργατικότητα και τον σεβασμό στους συμπολίτες του» και ότι «η συνεργασία μαζί του υπήρξε για όλους μας τιμή και σχολείο ευθύνης». Εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένειά του, τους συνεργάτες του, τους συμπολίτες του στην Ημαθία, επισημαίνοντας ότι «η ανάμνηση του Απόστολου Βεσυρόπουλου θα μείνει ανεξίτηλα χαραγμένη στο νου και τις καρδιές μας».

Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη έγραψε: «Απόστολε μας! Καλέ μας, ευγενικέ, υποστηρικτικέ στους νεότερους και με σεβασμό στους μεγαλύτερους. Δραστήριε και πανταχού παρών με μόνιμο και ειλικρινές ενδιαφέρον για την περιοχή σου και όλη την Ελλάδα. Πάντα στη Βουλή, πρώτος να μας εμψυχώσεις ακόμα και σε ομιλίες μας που είχαμε αγωνία, πρώτος να οργανώσεις την κοινοβουλευτική ομάδα αλλά και να κάνεις τις θετικές παρεμβάσεις για την κοινωνία. Θα σε θυμόμαστε πάντα με σεβασμό και αγάπη. Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια, φίλους και γνωστούς».

Ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής έκανε την ακόλουθη δήλωση για τον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου: «Με βαθιά συγκίνηση για την αιφνίδια απώλειά του αποχαιρετώ τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας Απόστολο Βεσυρόπουλο. Έναν σεμνό άνθρωπο, έναν πολιτικό που ενέπνεε εμπιστοσύνη και σεβασμό. Στην οικογένειά του, στους συναδέλφους του και στους συμπολίτες του εκφράζω τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου».

Η δήλωση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη: «Εκφράζω τη θλίψη μου για τον θάνατο τόσο πρόωρα και αιφνίδια του Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολου Βεσυρόπουλου. Ήταν ένας αξιοπρεπής άνθρωπος και ένας πολιτικός με ευθυκρισία και ήθος. Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του και τους πολιτικούς συνοδοιπόρους του στη Νέα Δημοκρατία».

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Παπανδρέου συλλυπήθηκε τη φυσική και πολιτική οικογένεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου, αναφέροντας σε ανάρτησή του: «Ειλικρινή και θερμά συλλυπητήρια στην φυσική και την πολιτική οικογένεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου».

Η ανάρτηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλου: «Με μεγάλη θλίψη πληροφορήθηκα την απροσδόκητη απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους οικείους του και στους συνεργάτες και συνοδοιπόρους του».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης έγραψε: «Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια την οικογένεια του Αποστόλου Βεσυρόπουλου, στους πολιτικούς του συνοδοιπόρους και στο κόμμα της ΝΔ».

Η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Έφη Αχτσιόγλου σημείωσε: «Προ ολίγου πληροφορήθηκα τον αιφνίδιο θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου. Ένας εξαίρετος συνάδελφος, ένας γλυκύτατος άνθρωπος. Η πρόωρη απώλειά του μας γεμίζει θλίψη. Συλλυπητήρια στην οικογένειά του».

Ο βουλευτής Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας, Ανδρέας Κατσανιώτης έγραψε: «Με θλίψη αποχαιρετούμε τον Απόστολο Βεσυρόπουλο. Υπηρέτησε με συνέπεια και ευθύνη τον δημόσιο βίο. Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του. Καλό ταξίδι Γραμματέα».

Ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Γιάννης Πλακιωτάκης δήλωσε: «Η είδηση της τόσο ξαφνικής απώλειας του αγαπητού συναδέλφου και καλού φίλου, Απόστολου Βεσυρόπουλου, μας έχει συγκλονίσει όλους. Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη και τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στους οικείους του».

Η ανάρτηση του υπουργού Κλιματικής Κρίσης Γιάννη Κεφαλογιάννη: «Ο ξαφνικός χαμός του Απόστολου Βεσυρόπουλου, μας γεμίζει όλους θλίψη. Υπήρξε ένας πολιτικός με σεμνότητα και ήθος, που τίμησε τον κοινοβουλευτικό θεσμό και πρόσφερε με αφοσίωση στην Πατρίδα μας και τον τόπο του, την Ημαθία. Θερμά συλλυπητήρια στην σύζυγό του Κατερίνα και τα δύο του παιδιά».

Ο ξαφνικός χαμός του Απόστολου Βεσυρόπουλου, μας γεμίζει όλους θλίψη.

Υπήρξε ένας πολιτικός με σεμνότητα και ήθος, που τίμησε τον κοινοβουλευτικό θεσμό και πρόσφερε με αφοσίωση στην Πατρίδα μας και τον τόπο του, την Ημαθία.

Η ανάρτηση της Υπουργού Εργασίας, Νίκης Κεραμέως: «Δεν μπορώ να το πιστέψω. Ο Αποστόλης μας δεν είναι πια μαζί μας… Αγαπημένος φίλος και εξαιρετικός συνάδελφος, με έντονη δράση και πολυεπίπεδη προσφορά στους συμπατριώτες του και τη Νέα Δημοκρατία, έφυγε ξαφνικά γεμίζοντας θλίψη όλους μας. Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του».

Η ανάρτηση του Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Παύλου Γερουλάνου: «Είμαι συγκλονισμένος από την απρόσμενη απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου. Ένας πολιτικός που κοσμούσε το ελληνικό κοινοβούλιο με την παρουσία του. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στους οικείους του και στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας».

Η ανάρτηση του υπουργού Υποδομών & Μεταφορών, Χρίστου Δήμα: «Συγκλονισμένος από την απώλεια του φίλου & συναδέλφου Απόστολου Βεσυρόπουλου. Ένας πολύ αγαπητός άνθρωπος & ικανός, που διαρκώς αγωνιζόταν για τα πιστεύω του, τον τόπο του την Ημαθία & την πατρίδα μας. Πάντοτε με αξιοπρέπεια και τεκμηριωμένο λόγο. Συλλυπητήρια στην οικογένεια του».

Η συλλυπητήρια ανακοίνωση του Βουλευτή Ηρακλείου της ΝΔ, Λευτέρη Αυγενάκη: «Με ανείπωτη θλίψη αποχαιρετώ τον αγαπημένο φίλο και συνάδελφο Απόστολο Βεσυρόπουλο. Υπηρέτησε με συνέπεια, αφοσίωση και ακεραιότητα τόσο την Παράταξη της Νέας Δημοκρατίας και το Ελληνικό Κοινοβούλιο, όσο και τους πολίτες που τον εμπιστεύτηκαν για περισσότερα από δεκατρία χρόνια. Από το 2012 έως και σήμερα, ως Βουλευτής Ημαθίας, τίμησε την ψήφο των συμπολιτών του με έργο και μετρημένο λόγο, κερδίζοντας την εκτίμηση όλων. Η πορεία του ως Υφυπουργός Οικονομικών, αλλά και η πρόσφατη θητεία του ως Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, επιβεβαίωσαν το υψηλό αίσθημα ευθύνης που τον χαρακτήριζε. Παρά τον λίγο χρόνο που πρόλαβε να υπηρετήσει στη θέση αυτή, κατάφερε να αφήσει το αποτύπωμά του με τον καθαρό, κρυστάλλινο χαρακτήρα του και την αφοσίωσή του στο κοινό καλό. Είχα την τύχη να τον γνωρίσω, να συνεργαστώ στενά μαζί του και να μοιραστώ στιγμές πολιτικού αγώνα αλλά και προσωπικής φιλίας. Η απώλειά του αφήνει βαθύ κενό, όμως η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή και φωτεινή μέσα από το έργο, την προσφορά και το παράδειγμά του. Στην οικογένειά του εκφράζω από καρδιάς τα πιο θερμά και ειλικρινή συλλυπητήριά μου. Καλό σου ταξίδι, αγαπημένε φίλε Απόστολε».

Η ανάρτηση του υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, Γιώργου Μυλωνάκη: «Με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ το γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολο Βεσυρόπουλο. Ο Απόστολος ήταν ένας άνθρωπος του καθήκοντος και του μέτρου. Υπηρέτησε την παράταξη με πίστη και συνέπεια και παρήγαγε ορατό και μετρήσιμο έργο από όλες τις θεσμικές θέσεις ευθύνης που είχε. Τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει».

Η ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας: «Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά συγκλονισμένη και με ανείπωτη θλίψη τον Γενικό Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας, βουλευτή Ημαθίας Απόστολο Βεσυρόπουλο, που τόσο ξαφνικά έφυγε σήμερα από τη ζωή. Ο Απόστολος ήταν ένας άνθρωπος ευγενής, καλοσυνάτος, σεμνός, μαχητικός, με υψηλή αίσθηση του καθήκοντος, πάντα στην πρώτη γραμμή των αγώνων για την Πατρίδα και την Παράταξη και υπηρέτησε από όλες τις θέσεις που πέρασε με ήθος και συνέπεια. Και φυσικά ήταν πάντα παρών για τον τόπο του, την Ημαθία και τους συμπολίτες του που τόσο πολύ τον αγάπησαν. Όσο τον αγάπησαν και τα στελέχη και τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας σε όλη τη χώρα, που θα τον θυμούνται πάντα ως έναν πραγματικό αγωνιστή της Παράταξης. Στην οικογένειά του εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας. Η σκέψη και οι προσευχές μας είναι μαζί τους. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει».

Η δήλωση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Σταύρου Καλαφάτη: «Είμαι συγκλονισμένος από την απώλεια του καλού μου φίλου και συναδέλφου Απόστολου Βεσυρόπουλου. Έφυγες γρήγορα και άδικα χαμογελαστέ μου γίγαντα. Καλό σου ταξίδι…».

Το συλλυπητήριο μήνυμα της Πλεύσης Ελευθερίας: «Η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Πλεύσης Ελευθερίας και η Πρόεδρός της, Ζωή Κωνσταντοπούλου, εκφράζουμε την ειλικρινή θλίψη μας για την απώλεια του βουλευτή Απόστολου Βεσυρόπουλου, Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, που έφυγε αιφνιδιαστικά σήμερα. Από καρδιάς συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους δικούς του ανθρώπους».

Το συλλυπητήριο μήνυμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου: «Με μεγάλη θλίψη πληροφορήθηκα ότι έφυγε από τη ζωή ξαφνικά ο βουλευτής Απόστολος Βεσυρόπουλος, Γενικός Γραμματέας της Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας. Ειλικρινή, από καρδιάς συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους φίλους, τους οικείους και τους συνεργάτες του, εκ μέρους ολόκληρης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Πλεύσης Ελευθερίας. Είναι πάντα συγκλονιστικό να φεύγει από τη ζωή ένας άνθρωπος πρόωρα…».

