ΤτΕ: Λιγότεροι τουρίστες, περισσότερα έσοδα τον Ιούνιο – Οριακή άνοδος στο εξάμηνο

Λιγότεροι τουρίστες κυρίως από την ΕΕ επισκέφθηκαν τη χώρα μας τον Ιούνιο. Αντίθετα αυξάνονται οι τουρίστες από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλοι ξοδεύουν περισσότερα.

Λιγότεροι τουρίστες επισκέφθηκαν τη χώρα μας τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού φέτος αν και οι εισπράξεις ήταν περισσότερες από τον Ιούνιο του 2024 καθώς αυξήθηκε η μέση δαπάνη ανά ταξίδι. Σε επίπεδο πρώτου εξαμήνου οι αφίξεις είναι οριακά περισσότερες από πέρυσι με τους επόμενους μήνες να είναι ιδιαίτερα κρίσιμοι για την πορεία της χρονιάς συνολικά.

Δαπάνες ρεκόρ για ταξίδια στο εξωτερικό από τους Έλληνες – Πάνω από 1,6 δισ. ευρώ το α’ εξάμηνο

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Τράπεζα της Ελλάδας τον Ιούνιο οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατέγραψαν αύξηση 8,8% σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Η άνοδος των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται κυρίως στην ενίσχυση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 10,2%, καθώς η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση μειώθηκε κατά 1,7%.

Αναλυτικότερα, άνοδο κατά 5,5% κατέγραψαν οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1.743,0 εκατ. ευρώ, όπως και οι εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 12,0% (Ιούνιος 2025: 1.397,4 εκατ. ευρώ, Ιούνιος 2024: 1.247,8 εκατ. ευρώ).

Σύμφωνα με την ΤτΕ, η ενίσχυση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 ήταν αποτέλεσμα της ανόδου των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ κατά 13,5% (Ιούνιος 2025: 1.410,8 εκατ. ευρώ, Ιούνιος 2024: 1.243,0 εκατ. ευρώ), καθώς οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ μειώθηκαν κατά 18,8% και διαμορφώθηκαν στα 332,2 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, όσον αφορά τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών από τη ζώνη του ευρώ, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 18,6% και διαμορφώθηκαν στα 594,6 εκατ. ευρώ, όπως και οι εισπράξεις από τη Γαλλία κατά 19,9%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 192,0 εκατ. ευρώ. Άνοδο κατά 25,7% παρουσίασαν και οι εισπράξεις από την Ιταλία, στα 180,0 εκατ. ευρώ.

Από τις λοιπές χώρες, αύξηση κατά 3,0% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 601,2 εκατ. ευρώ, όπως και οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά 64,7% και διαμορφώθηκαν στα 247,3 εκατ. ευρώ. Τέλος, οι εισπράξεις από τη Ρωσία μειώθηκαν στα 1,8 εκατ. ευρώ.

Λιγότεροι τουρίστες από την ΕΕ – Περισσότεροι από εκτός

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση τον Ιούνιο του 2025 διαμορφώθηκε σε 4.602,7 χιλ. ταξιδιώτες, μειωμένη κατά 1,7% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 3,3% έναντι του Ιουνίου του 2024, ενώ αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών μειώθηκε κατά 19,7%.

Η πτώση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης προήλθε κυρίως από την υποχώρηση της ταξιδιωτικής κίνησης από τις χώρες της ΕΕ‑27 κατά 8,1%, καθώς η ταξιδιωτική κίνηση από τις λοιπές χώρες αυξήθηκε κατά 8,0%. Αναλυτικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά 7,2% και διαμορφώθηκε σε 1.949,3 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ και η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ μειώθηκε κατά 35,5% και διαμορφώθηκε σε 651,1 χιλ. ταξιδιώτες.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία αυξήθηκε κατά 9,5% και διαμορφώθηκε σε 768,8 χιλ. ταξιδιώτες, όπως και αυτή από τη Γαλλία κατά 29,6% σε 267,9 χιλ. ταξιδιώτες. Άνοδο κατά 29,7% εμφάνισε και η ταξιδιωτική κίνηση από την Ιταλία, η οποία διαμορφώθηκε σε 305,3 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 14,9% και διαμορφώθηκε σε 811,2 χιλ. ταξιδιώτες, όπως και αυτή από τις ΗΠΑ κατά 24,1% σε 230,8 χιλ. ταξιδιώτες. Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία αυξήθηκε σε 3,0 χιλ. ταξιδιώτες.

Τα στοιχεία εξαμήνου

Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2025, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατέγραψαν άνοδο κατά 11,0% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 και διαμορφώθηκαν στα 7.658,9 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται τόσο στην αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 κατά 8,5%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 4.069,8 εκατ. ευρώ, όσο και στην άνοδο των εισπράξεων από κατοίκους των λοιπών χωρών κατά 13,7%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 3.210,5 εκατ. ευρώ. Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 3.290,6 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 7,7%, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά 12,4% και διαμορφώθηκαν στα 779,1 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία κατέγραψαν άνοδο κατά 13,5% και διαμορφώθηκαν στα 1.366,3 εκατ. ευρώ, όπως και οι εισπράξεις από τη Γαλλία κατά 2,1% στα 455,9 εκατ. ευρώ. Ενισχυμένες κατά 9,0% ήταν και οι εισπράξεις από την Ιταλία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 344,7 εκατ. ευρώ. Από τις λοιπές χώρες, άνοδο κατά 7,3% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1.081,8 εκατ. ευρώ, ενώ και οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 29,4% και διαμορφώθηκαν στα 704,3 εκατ. ευρώ. Τέλος, οι εισπράξεις από τη Ρωσία αυξήθηκαν σε 9,6 εκατ. ευρώ.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2025, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 0,6% και διαμορφώθηκε σε 11.691,9 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 11.625,6 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων κατέγραψε άνοδο κατά 4,9%, ενώ αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών μειώθηκε κατά 13,1%. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 διαμορφώθηκε σε 6.412,9 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας μείωση κατά 6,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις λοιπές χώρες αυξήθηκε κατά 10,5% και διαμορφώθηκε σε 5.278,9 χιλ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά 2,4%, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ μειώθηκε κατά 27,5%.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία εμφάνισε άνοδο κατά 4,7% και διαμορφώθηκε σε 1.849,0 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία μειώθηκε κατά 9,8% και διαμορφώθηκε σε 610,1 χιλ. ταξιδιώτες. Άνοδο κατά 4,9% σημείωσε η ταξιδιωτική κίνηση από την Ιταλία, η οποία διαμορφώθηκε σε 617,2 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ‑27, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 11,0% και διαμορφώθηκε σε 1.521,9 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 20,0% σε 694,1 χιλ. ταξιδιώτες. Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία αυξήθηκε σε 10,6 χιλ. ταξιδιώτες.