alpha-bank:-job-shadowing-με-σπουδαστές-και-σπουδάστριες-του-εργαστηρίου-ειδικής-αγωγής-«Μαργαρίτα»

Για τρίτη χρονιά, Στελέχη της Alpha Bank καλωσόρισαν στις ομάδες τους σπουδαστές και σπουδάστριες του εργαστηρίου, κάνοντας πράξη τη δέσμευση για ισότιμη πρόσβαση στην εργασία.

Για άλλη μία χρονιά, η Alpha Bank, πιστή στη δέσμευσή της να στηρίζει την ισότιμη πρόσβαση στην εργασία για όλους, διοργάνωσε δράση job shadowing σε συνεργασία με το εργαστήρι ειδικής αγωγής (ΕΕΑ) «Μαργαρίτα». Στο πλαίσιο αυτό, σπουδαστές και σπουδάστριες του εργαστηρίου είχαν την ευκαιρία να απασχοληθούν για μία ημέρα σε διάφορες θέσεις στην Alpha Bank, να μάθουν περισσότερα για τον τρόπο λειτουργίας της και να συνεργαστούν με εργαζόμενους της Τράπεζας. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που παράλληλα με την ενημέρωση και την πρακτική εμπειρία, συνδέει τους σπουδαστές του εργαστηρίου με ανοιχτές θέσεις εργασίας στην Τράπεζα.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του φετινού προγράμματος, πέντε σπουδαστές και σπουδάστριες με νευροαναπτυξιακές διαταραχές και οι συνοδοί τους από το ΕΕΑ «Μαργαρίτα», βρέθηκαν στα κεντρικά γραφεία της Alpha Bank στην Αθήνα, όπου τους υποδέχθηκαν οι ομάδες Εταιρικής Υπευθυνότητας και Ανθρώπινου Δυναμικού. Στην πρώτη αυτή εισαγωγική συνάντηση, οι σπουδαστές συζήτησαν με τα Στελέχη της Alpha Bank για τα ενδιαφέροντα και τις επαγγελματικές τους αναζητήσεις.

Αμέσως μετά, είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Alpha Bank, Δημήτρη Τσιτσιράγκο, ο οποίος τούς έδωσε χρήσιμες συμβουλές για το πώς να προετοιμαστούν κατάλληλα για τη μελλοντική επαγγελματική τους πορεία. «Eίναι μεγάλη μου χαρά να συναντώ τους σπουδαστές από το Εργαστήρι ‘Μαργαρίτα’. Η συνεργασία job shadowing με το εργαστήρι, που συνεχίζεται για τρίτη χρονιά, εκφράζει έμπρακτα τη δέσμευση μας για ένταξη και ίσες ευκαιρίες. Αποδεικνύει ότι ο θεσμικός ρόλος μίας Τράπεζας πρέπει να περιλαμβάνει τη σύνδεση με την κοινωνία και τη στήριξη εκείνων που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Είμαστε υπερήφανοι που συμβάλλουμε σε ένα μέλλον πιο συμπεριληπτικό και δίκαιο», δήλωσε ο κ. Τσιτσιράγκος αμέσως μετά τη συνάντηση.

Για το υπόλοιπο της επίσκεψής τους στην Alpha Bank, οι σπουδαστές ανέλαβαν ο καθένας από μία υποστηρικτική εργασία, στα τμήματα της διεκπεραίωσης αλληλογραφίας, της Βιβλιοθήκης, του κυλικείου, αλλά και στο γραφείο του Προέδρου, όπου είχαν την ευκαιρία να μάθουν περισσότερα για τις απαιτήσεις της κάθε εργασίας, με την καθοδήγηση των εργαζομένων της Τράπεζας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη Job Shadowing δράση διοργανώνεται από την Alpha Bank για τρίτη χρονιά, ενώ η συνεργασία με το ΕΕΑ «Μαργαρίτα» για την ένταξη ατόμων με νοητική υστέρηση στην εργασία έχει ήδη οδηγήσει στην πρόσληψη σπουδαστών του εργαστηρίου. Ειδικότερα, φέτος το Σεπτέμβρη στο δυναμικό της Βιβλιοθήκης της Alpha Bank θα ενταχθεί ακόμα μία σπουδάστρια, που γνώρισε την Τράπεζα μέσα από τη δράση job shadowing.

Το Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής «Μαργαρίτα» είναι ένας οργανισμός υποστήριξης ατόμων με νοητική αναπηρία. Ένας από τους κύριους στόχους του είναι η εύρεση κατάλληλης εργασίας για τους ωφελούμενούς του, με σκοπό την ομαλή και ισότιμη ένταξή τους στην κοινωνία. Για τον σκοπό αυτό, λειτουργεί ειδικό Τμήμα Ένταξης στην Εργασία (TEE), στο πλαίσιο του οποίου υλοποιείται ένα ταχύρρυθμο πρόγραμμα κατάρτισης ωφελούμενων σε προεπαγγελματικές και επαγγελματικές δεξιότητες, διάρκειας 5 μηνών, το οποίο τους προετοιμάζει για τη μετάβαση στον κόσμο της εργασίας. Στόχος είναι οι συμμετέχοντες, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, να βρουν εργασία στην ελεύθερη αγορά.