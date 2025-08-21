PMI Ευρωζώνης: Σε υψηλό 15 μηνών, κόντρα στις εκτιμήσεις – Ρεκόρ άνω των 3 ετών στη μεταποίηση

Οι επιχειρήσεις της Ευρωζώνης είδαν τον Αύγουστο να αυξάνεται ο αριθμός των νέων παραγγελιών για πρώτη φορά από τον Μάιο του 2024, βοηθώντας τη συνολική δραστηριότητα να επεκταθεί με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων 15 μηνών, παρά τη συνεχιζόμενη αδυναμία των εξαγωγών, σύμφωνα με τα στοιχεία των δεικτών PMI που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη.

Ο Σύνθετος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών της HCOB για την Ευρωζώνη, που καταρτίζεται από την S&P Global, αυξήθηκε στο 51,1 τον Αύγουστο από 50,9 τον Ιούλιο, σηματοδοτώντας την τρίτη συνεχόμενη μηνιαία βελτίωση και την υψηλότερη ένδειξη από τον Μάιο του 2024. Δημοσκόπηση του Reuters είχε προβλέψει πτώση στο 50,7.

Οι τιμές του PMI πάνω από 50,0 υποδηλώνουν αύξηση της δραστηριότητας, ενώ εκείνες κάτω από αυτές υποδηλώνουν συρρίκνωση.

«Τα πράγματα βελτιώνονται. Η οικονομική δραστηριότητα έχει αυξηθεί τόσο στη μεταποίηση όσο και στις υπηρεσίες. Συνολικά, έχουμε δει μια μικρή επιτάχυνση της ανάπτυξης τους τελευταίους τρεις μήνες», δήλωσε ο Cyrus de la Rubia, επικεφαλής οικονομολόγος της Hamburg Commercial Bank.

Ο μεταποιητικός τομέας παρουσίασε αξιοσημείωτη βελτίωση, με τον PMI να αυξάνεται στο 50,5 από 49,8 τον Ιούλιο, εισερχόμενος σε τροχιά επέκτασης για πρώτη φορά μετά από περισσότερο από τρία χρόνια. Η μεταποιητική παραγωγή αναπτύχθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό σε σχεδόν τρεισήμισι χρόνια, με τον δείκτη να σκαρφαλώνει στο 52,3 από 50,6.

Η δραστηριότητα στον τομέα των υπηρεσιών συνέχισε να επεκτείνεται αλλά με μειωμένο ρυθμό, με τον δείκτη PMI του κυρίαρχου τομέα του μπλοκ να υποχωρεί στο 50,7 από 51,0 τον Ιούλιο.

Η Γερμανία, η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, κατέγραψε την ταχύτερη ανάπτυξή της από τον Μάρτιο, χάρη στην ισχυρή επέκταση της μεταποίησης παρά τις συγκρατημένες επιδόσεις στον τομέα των υπηρεσιών. Η ύφεση στη Γαλλία υποχώρησε σε οριακή πτώση, τη μικρότερη σε ένα έτος, ενώ η ανάπτυξη στην υπόλοιπη ευρωζώνη συνεχίστηκε, αλλά μετριάστηκε ελαφρώς.

Οι επιχειρήσεις συνέχισαν να προσλαμβάνουν για έκτο συνεχόμενο μήνα, με τον ρυθμό δημιουργίας θέσεων εργασίας να επιταχύνεται στον ταχύτερο από τον Ιούνιο του 2024. Τα κέρδη στην απασχόληση επικεντρώθηκαν στις υπηρεσίες, ενώ οι κατασκευαστές συνέχισαν να μειώνουν θέσεις εργασίας.