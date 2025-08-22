Ανοδική πορεία «βλέπει» η UBS για τον S&P 500 – Στόχος οι 6.600 μονάδες

Η UBS ανέβασε τον στόχο της για το τέλος του έτους για το δείκτη S&P 500 για δεύτερη φορά σε δύο μήνες, στοιχηματίζοντας στην ισχύ των εταιρικών κερδών.

Συγκεκριμένα, αύξησε τον στόχο από 6.200 σε 6.600, υποδηλώνοντας άνοδο 3,6% σε σχέση με το τελευταίο κλείσιμο του δείκτη στα 6.370,17. Υπενθυμίζεται ότι στα τέλη Ιουνίου, η UBS είχε αυξήσει τον στόχο από 6.000 σε 6.200.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της LSEG, έως τις 15 Αυγούστου, 459 εταιρείες του S&P 500 έχουν ανακοινώσει τα τριμηνιαία κέρδη τους, εκ των οποίων το 80,2% έχει ανακοινώσει κέρδη πάνω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

«Η ανοδική αγορά παραμένει ανέπαφη και οι μετοχές πιθανότατα θα σημειώσουν άνοδο κατά το επόμενο έτος», ανέφεραν οι στρατηγικοί της UBS σε σημείωμα.

Ωστόσο, διατήρησαν τη «ουδέτερη» στάση τους απέναντι στις αμερικανικές μετοχές, δεδομένου ότι «η αγορά ενδέχεται να έχει ήδη αποτιμήσει μεγάλο μέρος της αισιοδοξίας σχετικά με τις εξελίξεις στον τομέα του εμπορίου, την έλλειψη βραχυπρόθεσμων καταλυτών και τις υψηλές αποτιμήσεις».

Τέλος, η UBS αύξησε, επίσης, τις ετήσιες εκτιμήσεις του δείκτη για τα κέρδη ανά μετοχή από 265 δολάρια σε 270 δολάρια. Ανέβασε τον στόχο του δείκτη για το μέσο του έτους 2026 από 6.500 σε 6.800 και την πρόβλεψη για τα κέρδη ανά μετοχή από 285 δολάρια σε 290 δολάρια.