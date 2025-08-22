Ανοιχτό-το-ενδεχόμενο-από-Πάουελ-για-μελλοντικές-μειώσεις-επιτοκίων

Δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα των μειώσεων και άφησε να εννοηθεί ότι η Fed θα προχωρά με προσοχή καθώς συνεχίζει να αξιολογεί τον αντίκτυπο των δασμών

Ανοιχτό το ενδεχόμενο για μελλοντικές μειώσεις επιτοκίων, άφησε ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) Τζερόμ Πάουελ, κατά την ομιλία του στο ετήσιο συμπόσιο της κεντρικής τράπεζας στο Τζάκσον Χολ του Γουαϊόμινκ.

Ωστόσο, ο Πάουελ δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα των μειώσεων και άφησε να εννοηθεί ότι η Fed θα προχωρά με προσοχή καθώς συνεχίζει να αξιολογεί τον αντίκτυπο των δασμών και των «σαρωτικών αλλαγών» σε φορολογία και μεταναστευτική πολιτική στην οικονομία.

«Το βασικό μας επιτόκιο βρίσκεται πλέον 100 μονάδες πιο κοντά σε ένα ουδέτερο επίπεδο σε σχέση με ένα χρόνο πριν και η σταθερότητα του ποσοστού ανεργίας καθώς και άλλων δεικτών της αγοράς εργασίας μας επιτρέπουν να προχωρούμε προσεκτικά καθώς εξετάζουμε αλλαγές στην πολιτική μας. Παρ’ όλα αυτά και καθώς η νομισματική πολιτική παραμένει σε περιοριστικό έδαφος, οι βασικές προοπτικές και η μεταβαλλόμενη ισορροπία των κινδύνων ενδέχεται να δικαιολογούν προσαρμογές στη στάση μας»,

Από την άλλη, αναγνώρισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν κίνδυνοι για αύξηση της ανεργίας αλλά και ότι ο πληθωρισμός παραμένει επίμονος, κάτι το οποίο θέτει την Fed σε «δύσκολη θέση».

Όπως ανέφερε ο Πάουελ, η νομισματική πολιτική που ακολουθεί η Fed δεν είναι προδιαγεγραμμένη και τους επόμενους μήνες θα συνεχίσει να προχωρά προσεκτικά και να λαμβάνει αποφάσεις με βάση την εξέλιξη του πληθωρισμού και της ανεργίας.

«Παρ’ όλο που η αγορά εργασίας φαίνεται να είναι ισορροπημένη, πρόκειται για ένα περίεργο είδος ισορροπίας που προκύπτει από μία αξιοσημείωτη επιβράδυνση τόσο στην προσφορά όσο και στην ζήτηση εργαζομένων. Αυτή η ασυνήθιστη κατάσταση υποδηλώνει ότι οι κίνδυνοι πτωτικής πορείας για την απασχόληση αυξάνονται. Και αν αυτοί οι κίνδυνοι επαληθευτούν, αυτό μπορεί να συμβεί πολύ γρήγορα», σημείωσε.

