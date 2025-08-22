Απάντηση-Τσακαλώτου-σε-Τσίπρα:-Είναι-ο-ίδιος-που-επέτρεψε-το-αντιΣΥΡΙΖΑ-μέτωπο-να-εισέλθει-εντός-ΣΥΡΙΖΑ;

Αιχμηρή απάντηση στον Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή τη χθεσινή συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού στη γαλλική Le Monde δίνει με ανάρτησή του ο υπουργός Οικονομικών επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, Ευκλείδης Τσακαλώτος.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος αναφέρει:

«Διαβάζοντας τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα μου γεννήθηκαν κάποιες απορίες.

Ο Αλέξης Τσίπρας που εκθειάζει την οικονομική πολιτική 2015-2019 είναι ο ίδιος Αλέξης Τσίπρας που στην αντιπολίτευση μετά το 2019 ζητούσε αποσύνδεση από την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και από τα πρόσωπα που συμμετείχαν στη διαμόρφωσή της;

Είναι ο ίδιος Αλέξης Τσίπρας που επέτρεψε, αν δεν το ενθάρρυνε, μετά το 2019 το αντιΣΥΡΙΖΑ μέτωπο να εισέλθει εντός ΣΥΡΙΖΑ (με συνεχή δημόσια κριτική από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ για υπερβολικά πλεονάσματα, ζημιά στη μεσαία τάξη, υπερβολικό μαξιλάρι κλπ);

Μήπως είναι καλύτερο να γίνει προσπάθεια να προσεγγιστεί η αλήθεια, όσο δύσκολο και να είναι αυτό, παρά να έχουμε παράλληλες αλήθειες;».

