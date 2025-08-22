Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Friday, August 22

    Ασιατικές αγορές: Μεικτά πρόσημα με το… αυτί στον Πάουελ

    Αγορές
    Ασιατικές-αγορές:-Μεικτά-πρόσημα-με-το…-αυτί-στον-Πάουελ
    Ασιατικές αγορές: Μεικτά πρόσημα με το… αυτί στον Πάουελ
    Ασιατικές αγορές: Μεικτά πρόσημα με το... αυτί στον Πάουελ

    Τα χρηματιστήριο της Ασίας κατέγραψαν μεικτά πρόσημα την Παρασκευή, καθώς οι επενδυτές αναμένουν την ομιλία του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζερόμ Πάουελ, στο ετήσιο οικονομικό συμπόσιο της κεντρικής τράπεζας, η οποία θα μπορούσε να προσφέρει ενδείξεις για την πορεία των επιτοκίων.

    Ο Kospi της Νότιας Κορέας είχε άνοδο 0,66% και ο Kosdaq μικρής κεφαλαιοποίησης κινήθηκε 0,41% υψηλότερα.

    Ο δείκτης αναφοράς Nikkei 225 της Ιαπωνίας υποχώρησε κατά 0,18%, ενώ ο Topix αυξήθηκε κατά 0,37%.

    Ο δείκτης αναφοράς S&P/ASX 200 της Αυστραλίας έχασε 0,3% αφού ο δείκτης ξεπέρασε το όριο των 9.000 μονάδων για πρώτη φορά την Πέμπτη.

    Ο δείκτης CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας σημείωσε άνοδο 1,18%, ενώ ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ πρόσθεσε 0,32%.

    Ο Nifty 50 της Ινδίας υποχώρησε κατά 0,52% στο άνοιγμα.

    #χρηματιστήριο #ΧΑ #ΓΔ #μετοχές

    Keep Reading

    Get in touch: sofokleous10.gr@gmail.com