Βαθύτερα στην ύφεση η Γερμανία – Νοσεί η βιομηχανία και το made in Germany

Η γερμανική οικονομία συρρικνώθηκε περισσότερο από όσο είχε αρχικά ανακοινωθεί το β΄ τρίμηνο, καθώς η βιομηχανική παραγωγή αποδείχθηκε πολύ πιο αδύναμη, ενώ οι επενδύσεις και η κατανάλωση δεν έδωσαν την αναμενόμενη στήριξη.

Σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία Destatis, το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 0,3% σε τριμηνιαία βάση, έναντι της προκαταρκτικής εκτίμησης για πτώση 0,1%.

Οι επενδύσεις υποχώρησαν κατά 1,4%, ενώ η ιδιωτική κατανάλωση αποδείχθηκε σημαντικά χαμηλότερη από την πρώτη αποτίμηση. «Η βιομηχανική παραγωγή, ειδικότερα, κινήθηκε χειρότερα απ’ όσο είχε αρχικά υποτεθεί», σημείωσε η υπηρεσία.

Η αναθεώρηση αυτή έρχεται να προσγειώσει τις προσδοκίες για ταχύτερη έξοδο της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης από τη διετή ύφεση που ακολούθησε τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Το πρώτο τρίμηνο του 2025 είχε καταγραφεί αύξηση 0,3%, αλλά αυτή οφειλόταν κυρίως στην «προεξόφληση» εξαγωγών προς τις ΗΠΑ πριν την επιβολή δασμών. «Η οικονομία βίωσε αντιστροφή του φαινομένου front-loading και τον πρώτο ουσιαστικό αντίκτυπο των αμερικανικών δασμών», σχολίασε ο Καρστεν Μπρζέσκι, επικεφαλής μακροοικονομικής ανάλυσης της ING.

Οι δασμοί

Η συμφωνία της Ε.Ε. με τον Ντόναλντ Τραμπ τον Ιούλιο οδηγεί πλέον το μεγαλύτερο μέρος των ευρωπαϊκών εξαγωγών σε δασμούς 15% — εξέλιξη που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη γερμανική βιομηχανία. Την ίδια ώρα, οι διαρθρωτικές αδυναμίες, η γήρανση του εργατικού δυναμικού και η γραφειοκρατία επιβαρύνουν την προοπτική ανάπτυξης.

Η Bundesbank προειδοποιεί ότι και το γ΄ τρίμηνο ενδέχεται να κινηθεί σε τροχιά στασιμότητας. Μοναδική «ανάσα» αποτελούν τα κυβερνητικά σχέδια για μαζικές επενδύσεις σε άμυνα και υποδομές, που αναμένεται να αρχίσουν να αποδίδουν από το 2026.