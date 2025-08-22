Γερμανία:-Αντιπαραγωγική-τη-δεδομένη-στιγμή-η-αναγνώριση-παλαιστινιακού-κράτους,-λέει-η-κυβέρνηση-Μερτς

Εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης δήλωσε την Παρασκευή ότι το Βερολίνο δεν έχει επί του παρόντος σχέδια να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος, καθώς αυτό θα υπονόμευε κάθε προσπάθεια για την επίτευξη μιας διαπραγματευτικής λύσης με το Ισραήλ που θα οδηγούσε στη δημιουργία δύο κρατών.

«Μια διαπραγματευτική λύση που θα οδηγεί στη δημιουργία δύο κρατών παραμένει ο στόχος μας, ακόμη και αν σήμερα φαίνεται μακρινός. Η αναγνώριση της Παλαιστίνης είναι πιο πιθανό να έρθει στο τέλος μιας τέτοιας διαδικασίας και τέτοιες αποφάσεις τώρα θα ήταν μάλλον αντιπαραγωγικές», δήλωσε ο εκπρόσωπος κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Χώρες όπως η Αυστραλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και ο Καναδάς έχουν πρόσφατα δηλώσει ότι θα αναγνωρίσουν ένα παλαιστινιακό κράτος υπό διάφορες προϋποθέσεις.

Νωρίτερα, ο πρώην επικεφαλής της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια Κρίστοφ Χόισγκεν κάλεσε τη γερμανική κυβέρνηση να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος υπό το φως των δεινών στη Λωρίδα της Γάζας.

Σε άρθρο για τον όμιλο ΜΜΕ RND που δημοσιεύεται σήμερα, ο Χόισγκεν λέει πως μια τέτοια κίνηση θα θεωρηθεί παγκοσμίως “ιδιαίτερα ισχυρή χειρονομία”, δεδομένης της φήμης της Γερμανίας ως πιστής φίλης του Ισραήλ.

Ο επί μακρόν σύμβουλος της Γερμανίδας καγκελαρίου Άνγκελα Μέρκελ πρόσθεσε πως, ενώ η αναγνώριση δεν θα άλλαζε την κατάσταση επί του εδάφους βραχυπρόθεσμα, θα έστελνε ένα ισχυρό σήμα αλληλεγγύης με τον παλαιστινιακό λαό, αν η Γερμανία προσχωρούσε στα κράτη που αναγνωρίζουν ήδη την Παλαιστίνη.

Ο Νετανιάχου απορρίπτει μια λύση δύο κρατών, όπως και η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. Ένας αριθμός χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα στην ανατολική και νοτιοανατολική Ευρώπη, αναγνώρισαν παλαιστινιακό κράτος πριν από χρόνια.

Πριν από περίπου έναν μήνα, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έγινε ο πρώτος ηγέτης μεγάλης δυτικής χώρας που ανακοίνωσε μια τέτοια κίνηση.

