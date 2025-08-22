Δεν-είναι-αλήθεια-η-εικόνα-ενός-καταρρέοντος-ΕΣΥ,-έχουμε-το-περισσότερο-προσωπικό-από-ποτέ,-λέει-ο-Γεωργιάδης

«Η εικόνα ενός καταρρέοντος ΕΣΥ δεν είναι αλήθεια» ανέφερε το μεσημέρι της Πέμπτης ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Όπως είπε «αν αθροίσεις το σύνολο, έχουμε τος περισσότερο προσωπικό στην ιστορία. Αν μετρήσεις μόνο τους μονίμους είμαστε χαμηλότερα, αν μετρήσεις με όλες τις μορφές εργασίας είμαστε στην καλύτερη»

Παραδέχθηκε, επίσης, ότι «έχουμε έλλειμμα νοσηλευτικού προσωπικού» εξηγώντας, πάντως, ότι «το υπουργείο Υγείας παίρνει τη μερίδα του λέοντος στις προσλήψεις κάθε χρόνο. Στις 10.000 προσλήψεις του 2025 πήραμε τις 5.000 και όλες τις υπόλοιπες όλο το υπόλοιπο κράτος».

Δεσμεύθηκε, ακόμα, ότι «όσο είμαι υπουργός δεν πρόκειται να φύγει κανείς επικουρικός στο ΕΣΥ, θα ανανεώνουμε διαρκώς τις συμβάσεις τους»

Εξήγησε, παράλληλα, ότι «με τα κίνητρα που θεσπίσαμε φέτος τα κενά στα περιφερειακά κέντρα υγείας έχουν καλυφθεί κατά 82%» δεσμευόμενος ότι «προσλήψεις και κάνουμε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε».

Χαρακτήρισε «ευλογημένο» τον εαυτό του «που η δεύτερη θητεία μου συνέπεσε με την ευκαιρία από το ταμείο ανάκαμψης για έργα αναβάθμισης και ανακαίνισης».

«Το ΕΣΥ που θα παραδώσω θα είναι το καλύτερο που είχαμε ποτέ και ένα από τα σημεία είναι τα ΤΕΠ» είπε στο πλαίσιο αυτό.

Αναφερόμενος στις απαντήσεις από τα ερωτηματολόγια των ασθενών, ο κ. Γεωργιάδης είπε «το σύστημα αυτοαξιολόγησης θα μας βοηθήσει να φύγουμε από την αντίληψη ότι έχουμε ένα χάλι σύστημα δημόσιας υγείας. Οι απαντήσεις που πήραμε από τους χρήστες είναι τελείως ανάποδες από την εικόνα, μας δείχνουν τι πρέπει να βελτιώσουμε, δεν είναι όλα διθυραμβικά. Το 2024 έκανες 3 μήνες για να βρεις ραντεβού με γιατρό συμβεβλημένο στον ΕΟΠΥΥ, τώρα θες 2 μέρες».