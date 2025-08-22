Close Menu
    Δημάρχος Κυθήρων σε Τσίπρα: Τι πιο ενεργός πολιτική από το να είσαι βουλευτής; Τσάμπα του στέλνω τα αιτήματα του δήμου;

    Πολιτική
    Δημάρχος Κυθήρων σε Τσίπρα: Τι πιο ενεργός πολιτική από το να είσαι βουλευτής; Τσάμπα του στέλνω τα αιτήματα του δήμου;

    Τη φράση του Αλέξη Τσίπρα από τη συνέντευξή του στη Le Monde «μου λείπει η ενεργός πολιτική και η επαφή με τους ψηφοφόρους», σχολίασε με ανάρτησή του ο δήμαρχος Σπετσών, Ευστράτιος Χαρχαλάκης.

    «Μέχρι σήμερα γνώριζα ότι είναι εν ενεργεία Βουλευτής της εκλογικής μας Περιφέρειας Α Πειραιά και Νήσων. Τι πιο ενεργός πολιτική από αυτό; » αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Χαρχαλάκης σε ανάρτησή του στο Facebook και προσθέτει:

    «Λέτε τόσους μήνες να στέλνω τσάμπα όλα τα αιτήματα του Δήμου στο - του;».

    Δείτε την ανάρτηση:

