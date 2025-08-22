Δημάρχος-Κυθήρων-σε-Τσίπρα:-Τι-πιο-ενεργός-πολιτική-από-το-να-είσαι-βουλευτής;-Τσάμπα-του-στέλνω-τα-αιτήματα-του-δήμου;

Τη φράση του Αλέξη Τσίπρα από τη συνέντευξή του στη Le Monde «μου λείπει η ενεργός πολιτική και η επαφή με τους ψηφοφόρους», σχολίασε με ανάρτησή του ο δήμαρχος Σπετσών, Ευστράτιος Χαρχαλάκης.
«Μέχρι σήμερα γνώριζα ότι είναι εν ενεργεία Βουλευτής της εκλογικής μας Περιφέρειας Α Πειραιά και Νήσων. Τι πιο ενεργός πολιτική από αυτό; » αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Χαρχαλάκης σε ανάρτησή του στο Facebook και προσθέτει:
«Λέτε τόσους μήνες να στέλνω τσάμπα όλα τα αιτήματα του Δήμου στο - του;».
Δείτε την ανάρτηση:
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο sofokleous10.gr
Διαβάστε επίσης περισσότερες ειδήσεις από το sofokleous10.gr