Εξοικονομώ-2025:-Πότε-ανακοινώνονται-οι-δικαιούχοι-της-επιδότησης,-τροχάδην-στο-«παρά-πέντε»

Οι προσωρινοί πίνακες των δικαιούχων του «Εξοικονομώ 2025» αναμένεται να αναρτηθούν μέσα στο φθινόπωρο.

Σε φάση αναμονής βρίσκονται τα νοικοκυριά που έχουν υποβάλλει αίτηση επιδότησης για παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης μέσω του προγράμματος «Εξοικονομώ 2025» καθώς ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης από το ΥΠΕΝ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του -, οι προσωρινοί πίνακες των δικαιούχων αναμένεται να αναρτηθούν μέσα στο φθινόπωρο, κάτι που θα σημάνει και την ουσιαστική εκκίνηση του προγράμματος. Πάντως, ήδη εκπρόσωποι της αγοράς και του τεχνικού κόσμου έχουν εκφράσει την ανησυχία τους για τα χρονικά περιθώρια υλοποίησης του προγράμματος επισημαίνοντας ότι έχουν περάσει τέσσερις μήνες χωρίς κάποια εξέλιξη ενώ όπως είναι γνωστό το πρόγραμμα αντιμετωπίζει και τους χρονικούς περιορισμούς που θέτει το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτό σημαίνει, ότι πλέον τίθεται μία επιπλέον πρόκληση για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, η οποία δεν είναι άλλη από τη δυνατότητα υλοποίησης των εργασιών από την πλευρά των δικαιούχων μέχρι το Μάιο του 2026 οπότε και λήγει το πρόγραμμα, το οποίο όπως είναι γνωστό εμπίπτει στο Ταμείο Ανάκαμψης.

Εξοικονομώ: Πώς θα υλοποιούνται τα νέα προγράμματα – Αλλάζουν οι διαδικασίες και η στόχευση

Εξοικονομώ: Γιατί κολλάνε οι αιτήσεις και οι εκταμιεύσεις – Τα συχνότερα λάθη

Το «Εξοικονομώ 2025» περιλαμβάνει ξεχωριστά κίνητρα για τη στήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών με τη μορφή αυξημένου ποσοστού επιχορηγήσεων και ειδικού προϋπολογισμού, ενώ υπάρχει πρόβλεψη για τους σεισμοπαθείς, τους πυρόπληκτους και τους πλημμυροπαθείς στις πληγείσες περιοχές της Ελλάδας.

Στόχος τους προγράμματος είναι μέσω των παρεμβάσεων να βελτιωθεί η ενεργειακή κλάση των νοικοκυριών, επιτυγχάνοντας εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας πάνω από 30% για κάθε δικαιούχο/κτίριο κατοικίας, μέσω της ενεργειακής αναβάθμισης κατά τουλάχιστον 3 ενεργειακές κατηγορίες.

Ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός του «Εξοικονομώ 2025» ανέρχεται σε 434.000.000. Οι πόροι που προβλέπονται για την άμεση ενίσχυση των ωφελουμένων ανέρχονται σε 396.100.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, εκ των οποίων ποσό 27.380.184,33 ευρώ διατίθεται για οικογένειες με μέλος/μέλη ΑμεΑ, ποσό 91.267.281,11 ευρώ διατίθεται για τους πληγέντες.

Μέσω του προγράμματος αναμένεται να αναβαθμιστούν ενεργειακά 11.500 κατοικίες και ανάλογα με την κατηγορία στην οποία εμπίπτει ο εκάστοτε δικαιούχος, η επιδότηση μπορεί να φθάσει και στο 100%.

Στις επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος συμπεριλαμβάνονται η αντικατάσταση κουφωμάτων, η τοποθέτηση/αναβάθμιση θερμομόνωσης, η αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης, το σύστημα ζεστού νερού χρήσης με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και λοιπές παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, όπως είναι η εγκατάσταση έξυπνου συστήματος διαχείρισης (smarthome) και συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας (μπαταρίες).

Οι προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα

Το ποσοστό επιχορήγησης των ωφελούμενων διαμορφώνεται ανάλογα με την εισοδηματική κατηγορία στην οποία ανήκουν και την ένταξη τους σε κάποια από τις ειδικές κατηγορίες. Οι ειδικές κατηγορίες περιλαμβάνουν τους πληγέντες φυσικών καταστροφών τις οικογένειες με μέλος ή μέλη με αναπηρία (ΑμεΑ) και τις οικογένειες με τρία εξαρτώμενα τέκνα. Όσοι δεν εντάσσονται σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες χαρακτηρίζονται ως «λοιποί Ωφελούμενοι».

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματο δικαίωμα (πλήρης κυριότητα / επικαρπία / ψιλή κυριότητα) σε επιλέξιμη κατοικία ή μισθωτές που μισθώνουν επιλέξιμη κατοικία και αποδεικνύεται με την ύπαρξη μισθωτηρίου συμβολαίου, με διάρκεια υπολειπόμενης ισχύος μίσθωσης τουλάχιστον επτά ετών κατά την υποβολή της αίτησής τους στο πρόγραμμα.

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων δικαιούχων εμπράγματων δικαιωμάτων (συγκυρίων) σε επιλέξιμη κατοικία: αν η κύρια χρήση της υπό αίτηση κατοικίας γίνεται από έναν εκ των συγκυρίων, δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχει μόνον ο συγκύριος που την ιδιοκατοικεί. Αν η κύρια χρήση της υπό αίτηση κατοικίας αφορά σε έτερο πρόσωπο μη συγκύριο (ενοικίαση/δωρεάν παραχώρηση), δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχει οποιοσδήποτε εκ των συγκυρίων με εμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας / επικαρπίας (όχι ψιλή κυριότητα). Ως προς την ανωτέρω κατηγορία για την περίπτωση ενοικίασης, δεν υπάρχει απαίτηση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στο μισθωτήριο συμβόλαιο.

Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις: