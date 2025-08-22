ΗΠΑ:-Βοηθός-υπουργού-Εσωτερικής-Ασφάλειας-του-Τραμπ-ο-Κεφαλονίτης-Άρης-Κουρκουμέλης

Ο ομογενής δικηγόρος Άρης (Αριστείδης) Κουρκουμέλης, ανέλαβε και επίσημα τα καθήκοντά του ως υφυπουργός εσωτερικής ασφάλειας της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Άρης Κουρκουμέλης με καταγωγή από την Κεφαλονιά είναι γιος των επιχειρηματιών Τομ και της Κάθυς Κουρκουμέλη και όπως επισημαίνουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, είναι ένας από τους ελάχιστους – αν όχι και ο μόνος – Ελληνοαμερικανός γόνος εύπορης οικογένειας που συστήνεται στο ευρύτερο αμερικανικό κοινό με το βαπτιστικό του όνομα «Αριστείδης».

Ο Αριστείδης Κουρκουμέλης ανέλαβε τα καθήκοντα του βοηθού Υπουργού για Εμπόριο και Οικονομική Ασφάλεια στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (Department of Homeland Security – DHS) και ηγείται των προσπαθειών του DHS για τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και την αντιμετώπιση κινδύνων εθνικής ασφάλειας που προκύπτουν από τον στρατηγικό ανταγωνισμό, την καταναγκαστική εργασία, τις ευπάθειες στις αλυσίδες εφοδιασμού, τις ξένες επενδύσεις και την παράνομη εκμετάλλευση του νόμιμου εμπορίου.

Επιπλέον, εκπροσωπεί το Υπουργείο σε δύο καίριες κυβερνητικές επιτροπές: την Επιτροπή για τις Ξένες Επενδύσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες (Committee on Foreign Investment in the United States – CFIUS) και την Επιτροπή Αξιολόγησης Ξένης Συμμετοχής στον Τομέα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών των ΗΠΑ (Team Telecom).

Παράλληλα, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη συνεργασία του DHS με τον Λευκό Οίκο, το Κογκρέσο, καθώς και με διεθνείς εταίρους σε θέματα εμπορίου και οικονομικής ασφάλειας.

Ο κ. Κουρκουμέλης διαθέτει πλούσιο υπόβαθρο στο διοικητικό δίκαιο, το διεθνές εμπόριο και την εθνική ασφάλεια. Πριν ενταχθεί στο DHS, υπήρξε διαχειριστικός εταίρος (Managing Partner) σε δικηγορική εταιρεία πλήρους υπηρεσιών, παρέχοντας νομικές συμβουλές σε περίπλοκα ρυθμιστικά ζητήματα, δικαστικές υποθέσεις και κυβερνητικές έρευνες.

Είχε επίσης υπηρετήσει ως Ανώτερος Νομικός Σύμβουλος (Senior Counsel) στο Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ (U.S. Department of Commerce), όπου ηγήθηκε της εφαρμογής των δασμών του Άρθρου 232 (Section 232 tariffs) και άλλων στρατηγικών πρωτοβουλιών στον τομέα της ασφάλειας και του εμπορίου. Νωρίτερα, εργάστηκε σε πολυεθνική δικηγορική εταιρεία με αντικείμενο τις σύνθετες εμπορικές συναλλαγές και το διεθνές εμπόριο.

Την επαγγελματική του πορεία ξεκίνησε ως γραμματέας δικαστή (Clerk) στον τότε πρόεδρο του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου Διεθνούς Εμπορίου των ΗΠΑ (U.S. Court of International Trade), δικαστή Τίμοθι Σ. Στάνσεου (Timothy C. Stanceu). Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Νομικής (LL.M.) από το Columbia Law School και Πτυχίου Νομικής (J.D.) από το New York Law School.

- ekefalonia.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Βόλος: Ο 40χρονος δολοφόνησε την σύζυγό του μπροστά στα τέσσερα παιδιά τους – Την μαχαίρωσε στον λαιμό και την πλάτη

Παγκόσμια κούρσα για τους υπερηχητικούς πυραύλους – Τα δύο υπερόπλα που ο Πούτιν λέει πως κάνουν στάχτη κάθε στόχο

Η συμμορία με τις γουρούνες στη Μύκονο: Έθαβαν τα κλοπιμαία σαν τον Εσκομπάρ