Η εβδομάδα της απόλυτης σύγχυσης: Πώς ο Πούτιν προσπαθεί να παγιδέψει τον Τραμπ

Σε έναν κόσμο όπου η γεωπολιτική ισορροπία κρέμεται από μια κλωστή, η τελευταία εβδομάδα εξελίχθηκε σε ένα πραγματικό θρίλερ διπλωματίας, με πρωταγωνιστή τον Ντόναλντ Τραμπ. Από το Λευκό Οίκο μέχρι τα γραφεία του Κρεμλίνου, οι εξελίξεις γύρω από την Ουκρανία, την Ευρώπη και τη Ρωσία δημιούργησαν ένα χάος που αμφισβητεί την ηγετική εικόνα του Αμερικανού προέδρου.

Όλα ξεκίνησαν τη Δευτέρα, σε μια υψηλού επιπέδου σύσκεψη στον Λευκό Οίκο. Ευρωπαίοι ηγέτες, μαζί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, συναντήθηκαν με τον Ντόναλντ Τραμπ για να συζητήσουν το μέλλον της Ουκρανίας εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου. Το αποτέλεσμα; Ο Τραμπ δεσμεύτηκε να παρέχει “εγγυήσεις ασφαλείας” από τις ΗΠΑ προς την Ουκρανία – μια σαφής στροφή από την προηγούμενη απομονωτική ρητορική του, όπου χαρακτήριζε το ουκρανικό πρόβλημα ως “ευρωπαϊκό ζήτημα” και τίποτα παραπάνω.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες έφυγαν ενθουσιασμένοι, πιστεύοντας ότι είχαν πείσει τον Τραμπ να μην εγκαταλείψει την Ευρώπη. Οι λεπτομέρειες, ωστόσο, παρέμειναν ασαφείς. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, ακούστηκαν φήμες για αμερικανική αεροπορική κάλυψη, αλλά τίποτα συγκεκριμένο. Αυτή η δέσμευση φαινόταν σαν μια μεγάλη νίκη, αλλά γρήγορα αποδείχθηκε ότι η Ρωσία δεν θα έμενε με σταυρωμένα χέρια. Η Μόσχα, όπως ήταν αναμενόμενο, είδε αυτή την εξέλιξη ως άμεση απειλή, θυμίζοντας ότι η “ανατολική επέκταση” του ΝΑΤΟ ήταν ο αρχικός “λόγος” για την εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Ρωσική αντίδραση

Η Ρωσία δεν άργησε να αντεπιτεθεί. Ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, σε επανειλημμένες δηλώσεις καθ’ όλη την εβδομάδα, κατέστησε σαφές ότι η Μόσχα δεν θα δεχτεί καμία ειρηνευτική συμφωνία που περιλαμβάνει ευρωπαϊκές ή ΝΑΤΟϊκές δυνάμεις στην Ουκρανία. “Η παρουσία ξένων στρατευμάτων στην Ουκρανία είναι εντελώς απαράδεκτη για τη Ρωσία”, δήλωσε χθες, επαναλαμβάνοντας θέσεις που χρονολογούνται χρόνια πίσω.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η προσεκτική διατύπωση των Ρώσων: Αντί να επιτεθούν απευθείας στον Τραμπ, στρέφονται κατά των Ευρωπαίων ηγετών, χλευάζοντάς τους. Αυτό δεν είναι τυχαίο – δείχνει μια στρατηγική που αποφεύγει να “πληγώσει” τον Τραμπ προσωπικά, ίσως για να διατηρήσει ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας. Ωστόσο, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο: Ο Τραμπ φαίνεται αδύναμος, σαν να μην μπορεί να επιβάλει τις δεσμεύσεις του απέναντι στον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Προσθέστε σε αυτό και την αμφιβολία γύρω από τη διμερή συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι, την οποία ο Τραμπ διαφήμιζε ως “συμφωνημένη και κοντινή” – μέσα σε δύο εβδομάδες. Τώρα, φαίνεται αμφίβολη, ειδικά μετά την πρόταση του Πούτιν για μια συνάντηση χωρίς τον Τραμπ. Αυτό επιτρέπει στον Αμερικανό πρόεδρο να ρίξει το φταίξιμο αλλού αν αποτύχει, αλλά ταυτόχρονα υπονομεύει την επιρροή του.

Οι συζητήσεις στο ΝΑΤΟ: Επιτυχία ή ψευδαίσθηση;

Την Τετάρτη, οι αρχηγοί άμυνας του ΝΑΤΟ συναντήθηκαν για να συζητήσουν τις λεπτομέρειες αυτών των “εγγυήσεων ασφαλείας” – τις ίδιες που η Ρωσία απορρίπτει κατηγορηματικά. Ευρωπαϊκές πηγές από τη συνάντηση μιλούν για “μεγάλη επιτυχία”, απορρίπτοντας τα σχόλια του Λαβρόφ με φράσεις όπως: “Δεν εναπόκειται στον Λαβρόφ να αποφασίσει για τις εγγυήσεις ασφαλείας. Δεν εναπόκειται σε αυτόν που απειλεί να αποφασίσει πώς θα αποτρέψουμε την απειλή!”

Το επιχείρημα είναι λογικό: Δεν μπορεί η Ρωσία να υπαγορεύσει από ποιες χώρες μπορεί η Ουκρανία να φιλοξενήσει στρατεύματα. Ωστόσο, εδώ κρύβεται το πρόβλημα. Για να υπάρξει ειρηνευτική συμφωνία, χρειάζεται συναίνεση από όλες τις πλευρές – συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας. Η εναλλακτική; Μια συντριπτική απειλή βίας από τον Τραμπ, όπως “Βλαντιμίρ, δες τι έκανα στο Ιράν…”. Αλλά το Ιράν δεν είναι πυρηνική δύναμη, σε αντίθεση με τη Ρωσία, κάνοντας τέτοιες απειλές επικίνδυνες και μη ρεαλιστικές.

Οι βαθύτερες ανησυχίες: Είναι οι εγγυήσεις πραγματικές;

Πέρα από τις άμεσες εξελίξεις, υπάρχει ένα βαθύτερο ζήτημα: Τι σημαίνει πραγματικά “εγγύηση ασφαλείας”; Πρόκειται για μια σιδερένια δέσμευση υπεράσπισης της Ουκρανίας στο μέλλον, που απαιτεί συνθήκες και όχι απλές υποσχέσεις. Στην Αμερική του Τραμπ, είναι δύσκολο να φανταστούμε μια τέτοια δέσμευση – ειδικά όταν η πολιτική του βασίζεται σε “America First”.

Μια “στρωμένη” εγγύηση που χτίζεται με τον χρόνο μπορεί να είναι επιλογή, αλλά από την πλευρά του Κρεμλίνου, θα μοιάζει με επανάληψη της ιστορίας: Μια νέα “δικαιολογία” για ρωσική αντίδραση. Οι αναρτήσεις του Τραμπ στα social media αυτή την εβδομάδα – όπως η φωτογραφία όπου κουνάει το δάχτυλο στον Πούτιν στην Αλάσκα, δίπλα σε εικόνα του Νίξον να αντιμετωπίζει τον Χρουστσόφ – προσπαθούν να προβάλουν μια εικόνα αμερικανικής κυριαρχίας. Αλλά η πραγματικότητα; Δεν ταιριάζει καθόλου.

Οι τελευταίες 24 Ώρες: Βία και αβεβαιότητα στην Ουκρανία

Οι τελευταίες 24 ώρες στην Ουκρανία ήταν από τις πιο βίαιες μέχρι σήμερα, υπενθυμίζοντας ότι ενώ οι διπλωμάτες μιλούν, ο πόλεμος μαίνεται. Αυτή η εβδομάδα της σύγχυσης δεν τελειώνει με αισιόδοξα νέα, αλλά με μια υπενθύμιση: Ο Τραμπ, παρά τις προσπάθειές του, φαίνεται να χάνει έδαφος απέναντι σε έναν Πούτιν που ξέρει πώς να παίζει το παιχνίδι.

Συνοψίζοντας, αυτή η εβδομάδα αποκάλυψε ρωγμές στην αμερικανική ηγεσία. Ο Τραμπ πίεσε για δεσμεύσεις, αλλά η Ρωσία τις υπονόμευσε, κάνοντάς τον να φαίνεται αδύναμος. Θα καταφέρει να ανατρέψει την εικόνα; Μόνο ο χρόνος θα δείξει, αλλά προς το παρόν, η διπλωματία μοιάζει με ένα ατελείωτο χάος.