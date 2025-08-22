Η εξωστρέφεια γίνεται επενδυτικό όπλο στοχεύοντας τα €18

Η Alumil (ΑΛΜΥ) περνά πλέον πολύ δυνατά στη φάση της μεγάλης εξωστρέφειας. Με παραγωγή σε 12 εργοστάσια, παρουσία σε περισσότερες από 60 χώρες και 34 θυγατρικές, ο όμιλος μεταμορφώνεται σε έναν από τους πιο φιλόδοξους παίκτες στον κλάδο των αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου. Η ιδιωτική τοποθέτηση του 5% των μετοχών στα €4,90 έχει σηματοδοτήσει το πρώτο βήμα – γιατί θα έρθει κι άλλο – εμπιστοσύνης των θεσμικών επενδυτών που βλέπουν το story της επόμενης τετραετίας. Τα οικονομικά στοιχεία του 2024, οι προβλέψεις έως το 2029 και το επιθετικό επενδυτικό πλάνο δίνουν την εικόνα ενός ομίλου που μπορεί άνετα να διπλασιάσει την αξία του στο ταμπλό.

Πριν προχωρήσω στο επενδυτικό ζουμί, να υπενθυμίσω ότι το 2024 υπήρξε ένα έτος-ορόσημο για την Alumil. Ο κύκλος εργασιών του ομίλου αυξήθηκε κατά +12,9%, φτάνοντας τα €455,1 εκατ., ενώ το μικτό κέρδος ανέβηκε κατά +32,6% στα €120,1 εκατ. Η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) ενισχύθηκε κατά +58,1% στα €50,3 εκατ., τα κέρδη προ φόρων εκτοξεύτηκαν κατά +257% στα €21,9 εκατ. και τα καθαρά κέρδη έφτασαν τα €18,8 εκατ., σχεδόν πενταπλάσια σε σχέση με το 2023. Παράλληλα, ο καθαρός δανεισμός περιορίστηκε στα €147 εκατ., με δείκτη Net Debt/EBITDA κάτω από 2,6 φορές (θα πέσει φυσικά περαιτέρω το 2025), επίπεδο ασφαλές και διαχειρίσιμο για έναν όμιλο που επενδύει συνεχώς στη δυναμική του ανάπτυξη.

Σε όρους αποτίμησης, η εικόνα είναι ακόμη πιο εντυπωσιακή. Ο δείκτης P/E υποχώρησε από το 84,9 του 2023 στο 10,9 το 2024, δείχνοντας ότι η αγορά δεν έχει ενσωματώσει πλήρως την ισχυρή κερδοφορία. Ο δείκτης P/BV βρίσκεται στο 1,0, αφήνοντας σημαντικά περιθώρια ανατίμησης έναντι των διεθνών εταιρειών του κλάδου της Alumil που κινούνται στο 1,5 με 2,0.

Χαρτογραφώντας το αύριο, η διοίκηση παρουσίασε ένα στρατηγικό σχέδιο με σαφή στόχο, τον υπερδιπλασιασμό του κύκλου εργασιών και του EBITDA έως το 2029. Σύμφωνα με αυτό, οι πωλήσεις για το 2025 θα είναι άνω των €500 εκατ., για το 2027 άνω των €600 εκατ. και το 2029 στα €715 εκατ. Αντίστοιχα, το EBITDA θα ανέλθει στα €60+ εκατ. το 2025, στα €70+ εκατ. το 2027 και στα €89 εκατ. το 2029.

Η ισχυρή αυτή δυναμική θα στηριχθεί:

-Στην τεχνολογική αναβάθμιση των γραμμών παραγωγής με AI και ρομποτικά συστήματα.

-Στην αυτοματοποίηση logistics (ρομποτική αποθήκη 4.000 θέσεων, αυτόματη συσκευασία).

-Στην παραγωγή “πράσινου αλουμινίου“, που σύντομα θα αποκτήσει διεθνές συμβόλαιο στο LME, προσφέροντας σημαντικές υπεραξίες στον όμιλο.

-Στην ενίσχυση παρουσίας σε αγορές υψηλής ανάπτυξης (Ασία, Ευρασία, Αφρική, Β. Αμερική).

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι πωλήσεις εκτός Ευρώπης αναμένονται να τετραπλασιαστούν από 44,8 εκατ. ευρώ το 2024 σε 178,3 εκατ. ευρώ το 2029, μειώνοντας δραστικά την εξάρτηση από την εγχώρια αγορά και εδραιώνοντας την πολυεθνική διάσταση του ομίλου.

Η Alumil έχει ήδη κατοχυρώσει τη θέση της σε μεγάλα έργα διεθνώς. Από το Senakw στον Καναδά έως το Emirati Citizens Housing στα ΗΑΕ και το Apex 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο, η ελληνική πολυεθνική συμμετέχει σε projects που της αποφέρουν πάνω από 110 εκατ. ευρώ σε έσοδα.

Emirati Citizens Housing

Η στρατηγική αυτή θυμίζει την προσέγγιση μεγάλων διεθνών παικτών του κλάδου όπως η Hydro (Νορβηγία), Constellium (Ολλανδία), Schüco (Γερμανία), Reynaers (Βέλγιο), οι οποίοι εδώ και χρόνια χτίζουν κύκλο εργασιών με βάση τα μεγάλα έργα υποδομών και αστικών αναπλάσεων.

Η επέκταση στην Αίγυπτο με νέα γραμμή διέλασης ισχύος 6.000 τόνων ετησίως επιβεβαιώνει τη στρατηγική μετατροπής της χώρας σε hub για την Αφρική, μια ήπειρο με αναμενόμενη ανάπτυξη 3,5% το 2025, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα. Παράλληλα, η συμμετοχή σε 100+ έργα σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αμερική ενισχύει το brand, δημιουργώντας ένα χαρτοφυλάκιο εσόδων με μεγάλη γεωγραφική διασπορά.

Ποια θα έπρεπε να είναι η αποτίμηση του ομίλου και της μετοχής;

Με τιμή μετοχής κοντά στα 5 ευρώ και κεφαλαιοποίηση περίπου 160 εκατ. ευρώ, η Alumil διαπραγματεύεται σε επίπεδα που δείχνουν σημαντική απόκλιση από τους διεθνείς ομοειδείς ομίλους. Οι ευρωπαϊκές εταιρείες αλουμινίου διαπραγματεύονται με σημαντικά υψηλότερους δείκτες. Για παράδειγμα, η Hydro (Νορβηγία) έχει P/E 15 με 18 και P/BV 1,5–2,0 η Constellium (Ολλανδία/NYSE) που έχει ισχυρή θέση σε aerospace & αυτοκίνηση έχει net leverage 3,1, η Schüco (Γερμανία) έχει P/E 17 και P/BV 1,7 ομοίως και η Reynaers (Βέλγιο).

Επίσης, οι μεγάλες εταιρείες αλουμινίου όπως Hydro και Constellium διαπραγματεύονται γύρω στις 7 με 9 φορές το EV/EBITDA ανάλογα με τον τασικό κύκλο (όταν ο κύκλος είναι bullish πλησιάζουν 9–10x, όταν είναι bearish πέφτουν περίπου στο 7x). Εξειδικευμένοι όμιλοι αρχιτεκτονικού αλουμινίου (τύπου Schüco, Reynaers) αποτιμώνται συνήθως υψηλότερα, λόγω πιο σταθερών margins, δηλαδή γύρω στις 9 με 11 φορές το EV/EBITDA. Γενικά ο μέσος όρος για τον κλάδο στην Ευρώπη παίζει στα 7,5 με 9,0.

Καταλαβαίνετε φυσικά ότι σε αυτό το πλαίσιο, η Alumil με EV/EBITDA στο 6,56, P/E στο 11,8 και P/BV στο 0,94 φαίνεται ξεκάθαρα σοβαρά υποτιμημένη. Αν προσεγγίσει τους κλαδικούς μέσους όρους, τότε η μετοχή έχει πολύ μεγάλα περιθώρια ανόδου.

Σύμφωνα λοιπόν με τα αναμενόμενα οικονομικά στοιχεία, υπάρχουν τρία σενάρια πρόβλεψης της τιμής στόχου της μετοχής.

Το πρώτο σενάριο είναι μέσω της καθαρής κερδοφορίας όπου με ένα EPS (Earnings Per Share) ~0,55 και P/E 15 η κεφαλαιοποίηση οδηγείται πάνω από τα €250 εκατ. που δίνει τιμή μετοχής στα €8,5 με €9,0.

Το δεύτερο είναι το σενάριο βάσης για το 2026, όπου με αναμενόμενα EBITDA €60 εκατ., το EV/EBITDA 8x δίνει €480 εκατ. – 147 (NetDebt) = €333 εκατ. που αντιστοιχεί σε τιμή μετοχής στα €10,30 ή διπλασιασμό τιμής από τα σημερινά επίπεδα της μετοχής και

Το τρίτο είναι το μεσοπρόθεσμο (2029) και το πλέον εντυπωσιακό, όπου με EBITDA €89 εκατ., και EV/EBITDA 8x η αξία σκαρφαλώνει στα €710 εκατ. όπου αν αφαιρέσουμε ένα ποσό €120 εκατ. (NetDebt), που πολύ πιθανό λόγω των ροών κερδοφορίας να είναι μικρότερο, μας βγάζει σε μια κεφαλαιοποίηση στα €590 εκατ. δίνοντας έτσι ένα νούμερο μετοχής >€18,00.. Μιλάμε δηλαδή για σχεδόν τετραπλασιασμό της αξίας της μετοχής.

Μάλλον, οι θεσμικοί που μπήκαν στα €4,90 και ψάχνουν από ό,τι ακούγεται στην αγορά και για άλλα κομμάτια, το έχουν ήδη ψυλλιαστεί.

Σε βραχυπρόθεσμο πάντως ορίζοντα 12–18 μηνών, η μετοχή έχει ένα ρεαλιστικό στόχο στα €8 με €9, δηλαδή άνοδο 60–80% από τα τρέχοντα επίπεδα.

Τέλος, από διαγραμματικής απόψεως, η μετοχή δείχνει να προετοιμάζεται για το επόμενο ανοδικό κύμα που θα οδηγήσει τη μετοχή σε νέα υψηλά, διασπώντας ανοδικά τα €5,44 κινούμενη προς το εύρος διακύμανσης ανάμεσα στα €6,64 με €6,86. Χαρακτηριστικά της προετοιμασίας είναι τα πλάγια διεβδομαδιαία candlestick με το μικρό κυρίως σώμα και τις “σκιές”, όπου έχουν ως κεντρικό ορμητήριο τα €5.

Σύμφωνα με τους παροικούντες στη Wall Street: “Growth loves visibility, markets love consistency.”

Η Alumil λοιπόν έχει και τα δύο: δίνει ξεκάθαρο πλάνο έως το 2029 και δείχνει συνέπεια στην εκτέλεση. Αυτός ο συνδυασμός είναι που φέρνει κεφάλαια και δημιουργεί υπεραξία.

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως προτεινόμενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.

August 22, 2025