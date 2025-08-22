Κέρδη-στη-wall-street-ενόψει-της-ομιλίας-του-Πάουελ-στο-Τζάκσον-Χόουλ

Οι μετοχές της Wall Street καταγράφουν άνοδο την Παρασκευή (22/8), ενόψει της ομιλίας του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed), Τζερόμ Πάουελ, στο Τζάκσον Χόουλ. Οι επενδυτές αναζητούν ενδείξεις για την πορεία της νομισματικής πολιτικής.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow κινείται ανοδικά κατά 0,57% στις 45.041,20 μονάδες, ο S&P 500 ενισχύεται κατά 0,42% στις 6.396,75 μονάδες και ο Nasdaq σημειώνει κέρδη 0,26% στις 21.157,98 μονάδες.

Οι επενδυτές προσδοκούν ότι η ομιλία του Πάουελ θα προσφέρει σαφήνεια σχετικά με τις προοπτικές των επιτοκίων. Σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch, οι αγορές τιμολογούσαν τελευταία μια πιθανότητα 75% για μείωση των επιτοκίων κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου.

Πρόσφατα, η προοπτική χαμηλότερων επιτοκίων ενίσχυσε τμήματα της αγοράς που είχαν μείνει πίσω στη φετινή άνοδο, με τους επενδυτές να εγκαταλείπουν τις μετοχές μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών (megacaps) υπέρ μικρότερων κεφαλαιοποιήσεων και μετοχών αξίας. Ωστόσο, μια πιο «σφιχτή» (επιθετική) προσέγγιση από τον Πάουελ θα μπορούσε να «σοκάρει» στην αγορά.

«Πιστεύω ότι η Fed και ο Πάουελ θα προσπαθήσουν να εξηγήσουν και να δικαιολογήσουν την ανάγκη για έναρξη της διαδικασίας μείωσης των επιτοκίων από τον Σεπτέμβριο», δήλωσε την Πέμπτη ο Τζιμ Κάρον, της Morgan Stanley Investment Management, στο CNBC. «Και πιστεύω ότι αυτό θα είναι υποστηρικτικό για τις αγορές».

Η ομιλία του Πάουελ θα μπορούσε να καθορίσει την πορεία της αγοράς μετοχών βραχυπρόθεσμα, η οποία έχει δεχθεί πιέσεις. Μέχρι το κλείσιμο της Πέμπτης, και οι τρεις βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες κατευθύνονταν προς μια ζημιογόνα εβδομάδα. Ο S&P 500 έχει υποχωρήσει κατά 1,2% από την αρχή της εβδομάδας, ενώ ο Nasdaq έχει χάσει 2,4%. Ο δείκτης Dow Jones σημειώνει πτώση περίπου 0,4%.

Από την άλλη πλευρά, ο δείκτης S&P 500 Equal Weight Index παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητος σε εβδομαδιαία βάση.