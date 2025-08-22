Κίνα – Οι pretenders της εργασίας: Πόσα πληρώνουν για να προσποιούνται πως έχουν δουλειά

Ο 30χρονος Σούι Ζου είχε μια επιχείρηση τροφίμων, η οποία το 2024 χρεοκόπησε. Τον Απρίλιο του 2025 άρχισε να πληρώνει 30 γιουάν -4,20 δολάρια- την ημέρα για να πηγαίνει σε ένα εικονικό γραφείο. Αν και κανείς δεν θα ήθελε να εργάζεται χωρίς να παίρνει μισθό, ή ακόμα χειρότερα, να πληρώνει για να βρίσκεται εκεί, στην Κίνα το να πληρώνεις εταιρείες για να προσποιείσαι ότι εργάζεσαι για αυτές έχει γίνει δημοφιλές μεταξύ των άνεργων, κυρίως νεαρών.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται εν μέσω της ύφεσης της οικονομίας και της αγοράς εργασίας στην Κίνα. Η ανεργία των νέων παραμένει σταθερά υψηλή, σε ποσοστό άνω του 14%.

Με την εύρεση κανονικής εργασίας να γίνεται όλο και πιο δύσκολη, ορισμένοι προτιμούν να πληρώνουν για να πηγαίνουν σε ένα γραφείο παρά να μένουν στο σπίτι τους.

Ο Ζου, στο fake γραφείο που λειτουργεί υπό την επωνυμία «Pretend To Work Company» – «Εταιρεία Προσποίησης Εργασίας» στην πόλη Ντονγκουάν του Χονγκ Κονγκ, συναντά πέντε «συναδέλφους» που κάνουν το ίδιο.

Όλα όσα πρέπει να έχει ένα γραφείο

Τέτοιες επιχειρήσεις εμφανίζονται πλέον σε μεγάλες πόλεις σε όλη την Κίνα. Συχνά μοιάζουν με πλήρως λειτουργικά γραφεία και είναι εξοπλισμένα με υπολογιστές, πρόσβαση στο διαδίκτυο, αίθουσες συσκέψεων και αίθουσες αναψυχής.

Έτσι, οι συμμετέχοντες μπορούν να χρησιμοποιούν τους υπολογιστές για να αναζητήσουν εργασία ή να προσπαθήσουν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση. Μερικές φορές, η ημερήσια χρέωση, που συνήθως κυμαίνεται μεταξύ 30 και 50 γιουάν, περιλαμβάνει μεσημεριανό γεύμα, σνακ και ποτά.

«Μεταβατική λύση»

Ο Δρ Κρίστιαν Γιάο, ανώτερος λέκτορας στη Σχολή Διοίκησης του Πανεπιστημίου Βικτόρια του Ουέλλινγκτον στη Νέα Ζηλανδία, είναι ειδικός στην κινεζική οικονομία.

«Το φαινόμενο της προσποίησης εργασίας είναι πλέον πολύ διαδεδομένο», λέει. «Λόγω των οικονομικών μεταρρυθμίσεων και της αναντιστοιχίας μεταξύ της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας, οι νέοι έχουν ανάγκη να σκεφτούν τα επόμενα βήματά τους ή να κάνουν περιστασιακές δουλειές ως μεταβατικό στάδιο. Οι εταιρείες που προσφέρουν ψεύτικες θέσεις εργασίας είναι μία από τις μεταβατικές λύσεις».

Οι γονείς του νοιώθουν πιο ήσυχοι

Ο Ζου ανακάλυψε την εταιρεία Pretend To Work Company ενώ περιηγούνταν στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Xiaohongshu. Όπως λέει, ένιωσε ότι το περιβάλλον του γραφείου θα βελτίωνε την αυτοπεποίθησή του. Μάλιστα έστειλε φωτογραφίες του γραφείου στους γονείς του και, όπως λέει, νιώθουν πολύ πιο ήσυχοι για την ανεργία του.

Κάθεται μέχρι να φύγει ο διευθυντής

Κι ενώ οι συμμετέχοντες μπορούν να φτάνουν και να φεύγουν όποτε θέλουν, ο νεαρός άνδρας συνήθως φτάνει στο γραφείο μεταξύ 8 και 9 το πρωί, ενώ είναι αρκετές οι φορές που δεν φεύγει πριν τις 11 το βράδυ, και μόνο αφού φύγει ο διευθυντής της επιχείρησης.

Η φωτογραφία που οδηγεί στο πτυχίο

Στη Σαγκάη, η Σιαοουέν Τανγκ νοίκιασε έναν χώρο εργασίας σε μια εικονική εταιρεία για ένα μήνα. Η 23χρονη αποφοίτησε από το πανεπιστήμιο πέρυσι και δεν έχει βρει ακόμα μόνιμη δουλειά.

Το πανεπιστήμιο της έχει έναν άγραφο κανόνα ότι οι φοιτητές πρέπει να υπογράψουν σύμβαση εργασίας ή να προσκομίσουν αποδεικτικό πρακτικής άσκησης εντός ενός έτους από την αποφοίτησή τους, διαφορετικά δεν θα λάβουν το πτυχίο τους.

Οπότε, έλυσε το πρόβλημα, στέλνοντας τη φωτογραφία από το γραφείο στο πανεπιστήμιο ως αποδεικτικό της πρακτικής άσκησης.

Στην πραγματικότητα, πλήρωνε το ημερήσιο αντίτιμο και καθόταν στο γραφείο γράφοντας διαδικτυακές νουβέλες για να βγάλει λίγα χρήματα.

«Αν είναι να το κάνεις, κάν’ το μέχρι τέλους», λέει η Τανγκ.

«Αίσθημα απογοήτευσης και ανημπόριας»

Ο Δρ Μπιάο Σιανγκ, διευθυντής του Ινστιτούτου Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Μαξ Πλανκ στη Γερμανία, λέει ότι η τάση της Κίνας να προσποιείται ότι εργάζεται προέρχεται από ένα «αίσθημα απογοήτευσης και ανημπόριας» λόγω της έλλειψης ευκαιριών εργασίας.

«Πουλάω αξιοπρέπεια»

«Αυτό που πουλάω δεν είναι ένας χώρος εργασίας, αλλά η αξιοπρέπεια του να μην είσαι άχρηστος», τονίζει ο ιδιοκτήτης της Pretend To Work, ο 30χρονος Φειγιού (ψευδώνυμο).

Ο ίδιοςβγήκε στην ανεργία, όταν η προηγούμενη επιχείρηση λιανικής πώλησης, έκλεισε κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid. «Έγινα καταθλιπτικός και λίγο αυτοκαταστροφικός», θυμάται. «Ήθελες να αλλάξεις την κατάσταση, αλλά ενοιωθες ανίσχυρος».

Τον Απρίλιο του 2025 άρχισε να διαφημίζει την Pretend To Work και μέσα σε ένα μήνα όλες οι «θέσεις εργασίας» ήταν πλήρεις.

Τα ποσοστά

Όπως εξηγεί, το 40% των χρηστών είναι προσφάτως αποφοιτήσαντες πτυχιούχοι που έρχονται να βγάλουν φωτογραφίες για να αποδείξουν την πρακτική τους εμπειρία στους καθηγητές τους. Μικρός αριθμός από αυτούς έρχεται για να αντιμετωπίσει την πίεση των γονιών τους.

Το υπόλοιπο 60% είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, πολλοί από τους οποίους είναι ψηφιακοί νομάδες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εργάζονται για μεγάλες εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου και συγγραφείς του κυβερνοχώρου. Η μέση ηλικία είναι περίπου 30 ετών, με τον νεότερο να είναι 25 ετών.

