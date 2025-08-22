Κίνα:-Πάνω-από-13-εκατομμύρια-νέες-επιχειρηματικές-οντότητες-το-πρώτο-εξάμηνο

Η Κινεζική Γενική Διεύθυνση Εποπτείας της Αγοράς ανακοίνωσε πρόσφατα ότι κατά το πρώτο εξάμηνο φέτος ιδρύθηκαν συνολικά 13,278 εκατομμύρια νέες επιχειρηματικές οντότητες σε εθνικό επίπεδο. Αναλυτικότερα, 4,62 εκατομμύρια αφορούν σε εταιρείες, 8,629 εκατομμύρια σε ατομικές επιχειρήσεις και 29 χιλιάδες σε αγροτικούς συνεταιρισμούς παραγωγών. Τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν την ποικίλη και βιώσιμη αναπτυξιακή πορεία της επιχειρηματικής δραστηριότητας στη χώρα.

Οι ιδιωτικές και ξένου-κεφαλαίου επιχειρήσεις σημειώνουν ισχυρή δυναμική. Κατά το ίδιο διάστημα, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις αυξήθηκαν κατά 4,6% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 4,346 εκατομμύρια, ενώ οι επιχειρήσεις ξένου-κεφαλαίου ανήλθαν σε 33 χιλιάδες, σημειώνοντας άνοδο 4,1%. Η θετική πορεία των επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μορφής ιδιοκτησίας, αντανακλά τη συνεχή βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος, την ενίσχυση της επενδυτικής εμπιστοσύνης και την ανοδική πορεία των προσδοκιών της αγοράς. Η Κίνα παραμένει ο πόλος έλξης των παγκόσμιων επενδύσεων.

Η βιομηχανική δομή της Κίνας συνεχίζει να βελτιώνεται. Το πρώτο εξάμηνο, ιδρύθηκαν 601 χιλιάδες νέες επιχειρηματικές οντότητες στον πρωτογενή τομέα, 965 χιλιάδες στον δευτερογενή τομέα, και 11,712 εκατομμύρια στον τριτογενή τομέα. Μέχρι τα τέλη Ιουνίου, σε ολόκληρη τη χώρα είχαν καταγραφεί 25,361 εκατομμύρια επιχειρήσεις που εντάσσονται στην κατηγορία των «Τεσσάρων Νέων Χαρακτηριστικών» — δηλαδή νέες τεχνολογίες, νέες βιομηχανίες, νέες μορφές επιχειρηματικότητας και νέα επιχειρηματικά μοντέλα. Ο αριθμός αυτός αντιπροσωπεύει το 40,2% του συνόλου των επιχειρήσεων, παρουσιάζοντας ετήσια αύξηση 6,6%.

Η πολιτιστική βιομηχανία αναδεικνύεται ως ένας από τους πλέον δυναμικούς τομείς κατανάλωσης κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους. Η εντυπωσιακή διεθνής επιτυχία εγχώριων πνευματικών ιδιοκτησιών (IP), όπως το «Ne Zha», το «Black Myth: Wukong» και τα προϊόντα της Pop Mart, συνέβαλε καθοριστικά στην ενίσχυση της εγχώριας πολιτιστικής παραγωγής και κατανάλωσης. Οι νεοσύστατες επιχειρήσεις στους τομείς του πολιτισμού, του αθλητισμού και της ψυχαγωγίας παρουσίασαν ετήσια αύξηση 17,5%, καταγράφοντας τον ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης μεταξύ όλων των κλάδων της εθνικής οικονομίας.

Τα αρμόδια εποπτικά όργανα της αγοράς πρόκειται να επικεντρωθούν στις αναπτυξιακές ανάγκες των επιχειρηματικών οντοτήτων, να συνεχίσουν τη βελτίωση του πλαισίου εισόδου και εξόδου από την αγορά, διασφαλίζοντας παράλληλα τη διατήρηση ενός υγιούς και δίκαιου ανταγωνιστικού περιβάλλοντος. Παράλληλα, θα προχωρήσουν στην αναβάθμιση των διοικητικών υπηρεσιών που σχετίζονται με τις επιχειρήσεις, με στόχο την ενίσχυση της αναπτυξιακής δυναμικής των διαφόρων μορφών επιχειρηματικών οντοτήτων.