Κωνσταντινίδης:-Επεκτείνει-το-δίκτυο-με-στάσιμες-πωλήσεις

Η αλυσίδα ζαχαροπλαστείων Γρ. Κωνσταντινίδης Μονοπρόσωπη ΑΒΕΕ διαθέτει πιστό κοινό, ισχυρή αναγνωρισιμότητα και μια ιστορία 25 ετών στην ελληνική αγορά.

Παρά το εκτεταμένο δίκτυο καταστημάτων -σ.σ. 14 σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με την πιο πρόσφατη προσθήκη το νέο σημείο στο Πικέρμι– φαίνεται να έχει φτάσει στα όριά της. Πέρυσι οι πωλήσεις παρέμειναν στάσιμες, με τα έσοδα να διαμορφώνονται στα 10,84 εκατ. ευρώ, μόλις 0,02% υψηλότερα σε σχέση με το 2023.

Σε επίπεδο κερδοφορίας, τα κέρδη προ φόρων υποχώρησαν από 472 χιλ. το 2023 σε 446 χιλ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας πτώση 5%, κυρίως λόγω αύξησης μισθολογικού κόστους και λειτουργικών εξόδων. Τα EBITDA επίσης μειώθηκαν κατά περίπου 8%, από 785 χιλ. ευρώ σε 723 χιλ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας την πίεση στα περιθώρια, ενώ το καθαρό περιθώριο κέρδους παραμένει χαμηλό, στο 3%, αφήνοντας την εταιρεία εκτεθειμένη σε κάθε διακύμανση του κόστους.

Αντίβαρο σε αυτή την εικόνα αποτελεί η ρευστότητα. Με μηδενικό τραπεζικό δανεισμό και ταμειακά διαθέσιμα που αυξήθηκαν από 2,21 εκατ. ευρώ σε 2,37 εκατ. ευρώ (+7%), η εταιρεία διαθέτει ισχυρό «μαξιλάρι».