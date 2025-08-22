Ντράγκι:-Το-2025-έβαλε-τέλος-στην-«ψευδαίσθηση»-της-ευρωπαϊκής-ισχύος

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί πλέον να πιστεύει ότι η οικονομική της δύναμη εξασφαλίζει παγκόσμια δύναμη και επιρροή, είναι η «σκληρή αλήθεια» που αποκάλυψαν τα γεγονότα του 2025, κατά τον πρώην πρόεδρο της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί πλέον να πιστεύει ότι η οικονομική της δύναμη εξασφαλίζει παγκόσμια δύναμη και επιρροή, είναι η «σκληρή αλήθεια» που αποκάλυψαν τα γεγονότα του 2025, κατά τον πρώην πρόεδρο της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι.

«Αυτή η χρονιά θα μείνει στην ιστορία ως η χρονιά κατά την οποία εξανεμίστηκε αυτή η ψευδαίσθηση», δήλωσε ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας σε ομιλία του στο Ρίμινι.

«Αναγκαστήκαμε να αποδεχτούμε τους δασμούς που επιβλήθηκαν από τον μεγαλύτερο εμπορικό μας εταίρο και μακροχρόνιο σύμμαχο, τις ΗΠΑ. Δεχθήκαμε πιέσεις από τον ίδιο σύμμαχο, να αυξήσουμε τις αμυντικές μας δαπάνες, μία απόφαση την οποία ίσως θα έπρεπε να είχαμε λάβει ούτως ή άλλως, αλλά με τρόπους και μορφές που μάλλον δεν αντανακλούν τα ευρωπαϊκά συμφέροντα», υπογράμμισε.

Ο Ντράγκι χαρακτήρισε την ΕΕ «θεατή» στις συγκρούσεις στο Ιράν και στη Γάζα και είπε ότι το μπλοκ διαδραμάτισε «σχετικά περιθωριακό ρόλο» στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία παρά το γεγονός ότι συνέβαλε τα μέγιστα σε βοήθεια προς τη χώρα και είχε το μεγαλύτερο συμφέρον από μία «δίκαιη ειρήνη».

«Τα γεγονότα αυτά διέλυσαν κάθε ψευδαίσθηση ότι η οικονομική διάσταση από μόνη της εξασφαλίζει οποιαδήποτε μορφή γεωπολιτικής ισχύος», τόνισε.

Ο Ντράγκι εδώ και καιρό, προτρέπει τους Ευρωπαίους να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Πέρσι μάλιστα δημοσίευσε μία έκθεση με λεπτομερείς συστάσεις προς την ΕΕ για τη δημιουργία μίας ένωσης κεφαλαιαγορών και την χρηματοδότηση της καινοτομίας και της ανάπτυξης.

Φωτογραφία: Getty Images / Ideal Image