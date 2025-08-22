Οι ΗΠΑ αποκτούν μερίδιο 10% στην Intel – Τραμπ: «Εξαιρετική συμφωνία για αυτούς»

«Συμφώνησαν και θεωρώ ότι είναι μια εξαιρετική συμφωνία για αυτούς», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Η Intel συμφώνησε να παραχωρήσει στην αμερικανική κυβέρνηση μερίδιο 10% στο μετοχικό της κεφάλαιο, σύμφωνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με την επίσημη ανακοίνωση να αναμένεται εντός της ημέρας, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το ζήτημα.

Όπως μεταδίδει το -, ο ίδιος παρουσίασε τη συμφωνία ως βήμα αναζωογόνησης της εταιρείας, σημειώνοντας ότι η Intel έχει «μείνει πίσω» έναντι των ανταγωνιστών της στον κλάδο των ημιαγωγών. Η ιδέα τέθηκε κατά τη συνάντησή του με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Intel, Λιπ-Μπου Ταν, στις αρχές Αυγούστου.

Οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στη μετατροπή των επιχορηγήσεων στο πλαίσιο του νόμου Chips and Science Act σε μετοχική συμμετοχή. Μια τέτοια κίνηση συνιστά πρωτοφανή παρέμβαση της αμερικανικής κυβέρνησης σε ιδιωτική εταιρεία, σπάζοντας ταμπού που μέχρι τώρα παραβιάζονταν μόνο σε εξαιρετικές καταστάσεις, όπως πόλεμοι ή συστημικές οικονομικές κρίσεις. Η Intel απέφυγε να σχολιάσει το χρονοδιάγραμμα της ανακοίνωσης.

Η μετοχή της Intel κατέγραψε ισχυρά κέρδη, με άνοδο έως 6,6% την Παρασκευή. Παράλληλα, ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ δήλωσε στο CNBC ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να εξασφαλίζει «καλή απόδοση για τον Αμερικανό φορολογούμενο αντί να μοιράζει απλώς επιχορηγήσεις».

Παρότι η κυβέρνηση δεν έχει αποκαλύψει πλήρως αν διεξάγει παρόμοιες συζητήσεις με άλλες εταιρείες, ένας αξιωματούχος ανέφερε ότι όσες επενδύουν ήδη σημαντικά στις ΗΠΑ –όπως η Taiwan Semiconductor Manufacturing και η Micron Technology -δεν θα υποχρεωθούν να παραχωρήσουν μετοχές. Το βήμα αυτό, ωστόσο, ενέχει κινδύνους που μπορεί να προκαλέσουν στρεβλώσεις στις αγορές ή και μεγάλες απώλειες για το Δημόσιο, αλλά θα μπορούσε επίσης να αποτελέσει σωσίβιο για μια εταιρεία που κάποτε πρωτοπορούσε στον κλάδο.

Η συμφωνία με την Intel εντάσσεται σε μια νέα στρατηγική «οικονομικής κρατικής παρέμβασης» που έχει υιοθετήσει ο Τραμπ στη δεύτερη θητεία του, με στόχο την ενίσχυση της εγχώριας βιομηχανίας, την αναδιάρθρωση των εμπορικών σχέσεων και τη διασφάλιση της αμερικανικής υπεροχής σε κρίσιμους τομείς. Στο ίδιο πλαίσιο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε ανακοινώσει νωρίτερα τον Αύγουστο ότι Nvidia και AMD θα παραχωρήσουν στο αμερικανικό Δημόσιο το 15% των εσόδων τους από πωλήσεις chips τεχνητής νοημοσύνης στην Κίνα, ενώ από την αρχή του έτους εξασφάλισε και «Golden Share» από τη Nippon Steel με δικαιώματα απόφασης για την U.S. Steel.