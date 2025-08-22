Παπασταύρου:-Ο-πρωταγωνιστικός-ρόλος-της-χώρας-στον-τομέα-της-ενέργειας-στην-Ανατολική-Μεσόγειο,-την-αναβαθμίζει-γεωστρατηγικά-και-αλλάζει-τις-ισορροπίες

Την ενίσχυση του ενεργειακού ρόλου της χώρας μας, ο οποίος πλέον είναι πρωταγωνιστικός στην Ανατολική Μεσόγειο, προκαλώντας αντιδράσεις, επεσήμανε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας σήμερα στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «On Line», με τις δημοσιογράφους Ναντίν Χαρδαλιά και Μαρία Τσιλινίκου.

«Η πολιτική της χώρας μας δεν προσδιορίζεται από δημοσιεύματα αλλά από πράξεις στο πεδίο. Τους τελευταίους έξι μήνες η Ελλάδα έχει προχωρήσει στον διεθνή διαγωνισμό για τα θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης, Νότια Κρήτη 1 και 2, και τα δυο οικόπεδα κάτω από την Πελοπόννησο. Προχωρήσαμε στο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, ο οποίος εκκρεμούσε για χρόνια και προχωρήσαμε και στα Εθνικά Θαλάσσια Πάρκα στο Νότιο Αιγαίο 1 – Νότιες Κυκλάδες και στο Ιόνιο. Όλοι, και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού, αναγνωρίζουν ότι η χώρα μας έχει ένα ενεργειακό ρόλο ο οποίος έχει αναβαθμιστεί. Έχουμε το FSRU, έχουμε τη Ρεβυθούσα και αμερικανικό φυσικό αέριο που, μέσω του κάθετου άξονα και με τον κομβικό μας ρόλο στις διασυνδέσεις, πηγαίνει στις χώρες προς τον Βορρά, αποσυνδέοντάς τους από το Ρωσικό αέριο, έχουμε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου με τη ρητή θέση του για το ανυπόστατο του Τουρκολιβυκού μνημονίου, δρούμε με αποφασιστικότητα και στην πράξη», απάντησε ο Υπουργός σε ερώτηση για το παράνομο Τουρκολυβικό Μνημόνιο και το πρόσφατο δημοσίευμα του -.

«Άρα, αυτός ο πρωταγωνιστικός ρόλος στον τομέα της ενέργειας στην Ανατολική Μεσόγειο, αναβαθμίζει γεωστρατηγικά τη χώρα μας, και είναι φυσικό να προκαλεί αντιδράσεις από όσους βλέπουν ότι αλλάζουν οι ισορροπίες και η χώρα μας, που το 2019 που ήταν ένας απλός αποδέκτης φυσικού αερίου, ενώ τώρα ουσιαστικά είναι ένας κόμβος από τον οποίο περνάει το φυσικό αέριο και ανεβαίνει σε χώρες προς τα πάνω.», υπογράμμισε ο κ. Παπασταύρου.

Ο Υπουργός, αναφερόμενος στο διαγωνισμό για παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε θαλάσσιες περιοχές και το εκδηλωμένο ενδιαφέρον πετρελαϊκών κολοσσών, δήλωσε «συγκρατημένα αισιόδοξος», ενώ, όπως είπε «Είναι σαφές ότι όλος αυτός ο θόρυβος δεν είναι ενισχυτικός. Όμως στην πραγματικότητα το έχουν αποδείξει οι πετρελαϊκές εταιρείες ότι αυτό το οποίο έχει κατ’ αρχήν σημασία είναι αν είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμα τα κοιτάσματα.»

Ως προς τις τιμές του ρεύματος, ο κ. Παπασταύρου χαρακτήρισε ως «πρώτη προτεραιότητα για εμάς» τη μείωση στο κόστος ενέργειας για τον καταναλωτή και την επιχείρηση, ως εκ τούτου, όπως είπε, στις αρχές Σεπτεμβρίου, που θα συνεδριάσει εκ νέου η task force της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μείωση του χάσματος στις τιμές ρεύματος μεταξύ βόρειων χωρών της ΕΕ και ανατολικής Ευρώπης, «η Ελλάδα θα καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις έτσι ώστε να μειωθεί ακόμα περισσότερο η διαφορά και να συνεχίσουμε να βλέπουμε αυτή την αποκλιμάκωση». Μάλιστα, όπως σημείωσε, «Χρειάστηκε παρέμβαση του Έλληνα Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με την επιστολή που έστειλε τον Ιανουάριο και δημιουργήθηκε για πρώτη φορά η Task Force που συνεδρίασε τον Ιούνιο με όλους τους διαχειριστές της περιοχής, για να αναγνωρίσει επίσημα, όπως και ο αρμόδιος Ευρωπαίος Επίτροπος, ότι υπήρχε πρόβλημα.»

Κλείνοντας, ο κ. Παπασταύρου επεσήμανε ότι «Αν δει κανείς τις τιμές του Αυγούστου του ’24 μεταξύ βόρειας Ευρώπης και Νοτιοανατολικής Ευρώπης και τον Αύγουστο του ’25, αυτή η απόσταση έχει συγκλίνει και σίγουρα δεν επαναλήφθηκε το φαινόμενο. Άρα ο πρώτος στόχος που υπήρχε, να μην ξαναγίνει αυτή η απογείωση της διαφοράς, επετεύχθη.»