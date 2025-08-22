Πόσο-απαραίτητος-είναι-ο-«κόφτης»-στο-μικρόφωνο-της-Βουλής

Του Αντώνη Αντζολέτου

Οχτώ κόμματα στο Κοινοβούλιο, 25 ανεξάρτητοι βουλευτές, αλλαγή σκυτάλης στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δημιουργία μια νέας κοινοβουλευτικής ομάδας (Νέα Αριστερά) και διάλυση μιας άλλης (Σπαρτιάτες) συνθέτουν ένα εξαιρετικά σύνθετο σκηνικό που σε πολλές περιπτώσεις τους τελευταίους 24 μήνες έχει ανεβάσει το θερμόμετρο στο «κόκκινο» τόσο στην Ολομέλεια όσο και στις Επιτροπές. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, τα Τέμπη, η πρόσφατη κατάθεση πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης αποτέλεσαν την αφορμή θυελλωδών συνεδριάσεων και τα συστατικά ενός εκρηκτικού «κοκτέιλ» που δείχνει κατά πολλούς ξεκάθαρα το δρόμο για αλλαγές στον κανονισμό της Βουλής. Φταίει η πολυπρόσωπη εκπροσώπηση; Αν ήταν λιγότερα τα κόμματα τα πράγματα θα ήταν καλύτερα; Από τη στιγμή που η λαϊκή ετυμηγορία κατέληξε σε αυτή τη σύνθεση το 2023 κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί κάτι τέτοιο. Η αντιπολίτευση δεν μπορέσει να εκπροσωπηθεί από έναν ισχυρό πόλο και η Δημοκρατία, μέσω της κάλπης, οδήγησε στη σημερινή Βουλή η οποία πρέπει να είναι από όλους αποδεκτή.

Η Ολομέλεια και οι συζητήσεις που διεξάγονται σε αυτήν είχε δοκιμαστεί έντονα και κατά την περίοδο των μνημονίων με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να αντιπαρατίθενται σε ιδιαιτέρως υψηλούς τόνους και τους εκπροσώπους της Χρυσής Αυγής από το καλοκαίρι του 2012 να δοκιμάζουν τις αντοχές του Κοινοβουλίου. Οι τοξικές συζητήσεις, οι θεσμικές εκτροπές και η συνεχής παραβίαση του κανονισμού ως προς το χρόνο ομιλίας αποτελούν και σήμερα τον κανόνα. Πριν η Βουλή κλείσει για το καλοκαίρι δυο γεγονότα προβλημάτισαν ακόμα πιο πολύ. Η “ελεγχόμενη” κατά πολλούς λύση της επιστολική ψήφου που επέλεξε η πλειοψηφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με την απουσία των «γαλάζιων» βουλευτών από την Ολομέλεια, αλλά και η παραπομπή της Ζωής Κωνσταντοπούλου στην Επιτροπή Δεοντολογίας για ανάρμοστη συμπεριφορά εξαιτίας απαξιωτικών αναφορών προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Ο σημερινός κανονισμός της Βουλής, με κάποιες διορθώσεις και παρεμβάσεις, διαμορφώθηκε πριν από περίπου τέσσερις δεκαετίες όταν υπήρχαν μόλις τέσσερα κόμματα. Η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ και ο Συνασπισμός. Είναι προφανές πως οι συνθήκες και οι καιροί έχουν αλλάξει. Τόσο σε επίπεδο αριθμητικό όσο και σε κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης. Η βασική «διόρθωση» που αναμένεται να υπάρξει έχει να κάνει με την παραβίαση του χρόνου ομιλίας των βουλευτών και των επικεφαλής των κομμάτων. Είναι κάτι που είναι αποφασισμένος να στηρίξει πρώτος ο ίδιος ο πρωθυπουργός προκειμένου οι ατελείωτοι μονόλογοι στην Ολομέλεια να λάβουν τέλος. Ο σχεδιασμός είναι το μικρόφωνο να «κλείνει» από το προεδρείο. Όσοι έχουν παρακολουθήσει τις συνεδριάσεις του Ευρωκοινοβουλίου γνωρίζουν πως ακριβώς θα πρέπει να λειτουργήσει το συγκεκριμένο σύστημα. Ασφαλώς θα υπάρχει μια προειδοποίηση του ομιλητή ώστε να μπορεί να διαχειριστεί τον λόγο του και όσα θέλει οπωσδήποτε να συμπεριλάβει στην τοποθέτησή του. Ο Νικήτας Κακλαμάνης, μιλώντας χθες στο OPEN, τόνισε πως «αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Θα γίνεται μια προειδοποίηση για μια σχετική ανοχή που θα είναι συγκεκριμένη και αυτό θα αφορά από τον πρωθυπουργό μέχρι τον τελευταίο βουλευτή».

Ως προς τους χρόνους ομιλίας θα πρέπει ενδεχομένως να γίνουν κάποιες τροποποιήσεις. Στο πλαίσιο αυτό αλλαγές αναμένεται να υπάρξουν και ως προς την αυστηροποίηση των ποινών για όσους επιδεικνύουν συμπεριφορά που δεν ταιριάζει με τα κοινοβουλευτικά ήθη. Οι προσβολές, οι χαρακτηρισμοί που δεν συνεισφέρουν στον πολιτικό πολιτισμό, οι εκτός ημερησίας διάταξης συνεχείς παρεμβάσεις, οι φωνές και οι διακοπές θα πρέπει να αντιμετωπιστούν προκειμένου η εικόνα της Βουλής να αλλάξει σημαντικά προς το καλύτερο.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.