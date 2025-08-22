Ρευματοκλοπές:-Αυστηροποιείται-το-πλαίσιο,-πιο-«τσουχτερά»-τα-πρόστιμα

Μετά τον υπερδιπλασιασμό από την 1η Ιουνίου της τιμής για κάθε κιλοβατώρα που «κλάπηκε», από τις αρχές Ιουλίου τίθεται σε ισχύ νέα αύξηση περίπου 5%, σύμφωνα με νέα απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής (ΡΑΑΕΥ). Μέχρι 56,14 λεπτά ανά κιλοβατώρα το «πέναλτι», αμετάβλητα τα ποσά για την κάλυψη του κόστους του ΔΕΔΔΗΕ, που φτάνουν μέχρι τα 662 ευρώ.

Ακόμη βαρύτερα γίνονται τα πρόστιμα για τις ρευματοκλοπές από την 1η Ιουλίου, με συνέπεια στο δεύτερο εξάμηνο του 2025 νοικοκυριά και επιχειρήσεις που εντοπίζονται να «κλέβουν» ρεύμα να πρέπει να καταβάλουν μεγαλύτερα ποσά για τις κιλοβατώρες που κατανάλωσαν χωρίς να πληρώσουν. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα σχετικά πέναλτι αναπροσαρμόζονται προς τα πάνω μόλις ένα μήνα μετά την προηγούμενη (και κατακόρυφη) ενίσχυσή τους, καθώς την 1η Ιουνίου είχαν υπερδιπλασιαστεί σε σχέση με ό,τι ίσχυε προηγουμένως.

Με βάση τη σχετική απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής (ΡΑΑΕΥ) που δημοσιεύθηκε χθες σε ΦΕΚ, οι νέες αυξήσεις, που τίθενται σε εφαρμογή για το δεύτερο μισό του έτους, κινούνται στα επίπεδα του 5%. Ειδικότερα, ένας οικιακός καταναλωτής θα πληρώσει πλέον 49,453 λεπτά του ευρώ για κάθε κιλοβατώρα που έχει «κλέψει», από 47,217 λεπτά που ίσχυε για τον Ιούνιο. Ο «πέλεκυς» για τους εμπορικούς καταναλωτές αναπροσαρμόζεται στα 56,4 λεπτά ανά κιλοβατώρα, από 54,121 λεπτά.

Για τους δικαιούχους ΚΟΤ, οι χρηματικές ποινές κυμαίνονται πλέον από 16,893 έως 30,34 λεπτά ανά κιλοβατώρα. Τον Ιούνιο τα πέναλτι ξεκινούσαν από 15,371 και έφταναν μέχρι τα 28,663 λεπτά του ευρώ.

«Ενημέρωση» των προστίμων σε τακτική βάση

Η αναθεώρηση του προστίμου για κάθε «κλεμμένη» κιλοβατώρα γίνεται στο πλαίσιο της Μεθοδολογίας υπολογισμού του συνολικού τιμήματος καταβολής λόγω ρευματοκλοπής, η οποία εγκρίθηκε από τη ΡΑΑΕΥ τον Μάρτιο. Μεταξύ άλλων, η Μεθοδολογία επιτρέπει την επικαιροποίηση των οικονομικών κυρώσεων ανά 6μηνο, ώστε να προσαρμόζεται η επιβάρυνση κάθε «κλεμμένης» κιλοβατώρας στη βάση των τρέχουσων λιανικών τιμών ρεύματος. Κι αυτό ώστε το πρόστιμο να αποτελεί συνεχώς σημαντικό οικονομικό αντικίνητρο για παραβατικές συμπεριφορές.

Μαζί με τη Μεθοδολογία, η ΡΑΑΕΥ έδωσε το «πράσινο φως» για την επιβάρυνση που θα ίσχυε για κάθε «κλεμμένη» κιλοβατώρα για το πρώτο εξάμηνο του έτους (με τους υπολογισμούς να βασίζονται στις λιανικές τιμές ρεύματος του αμέσως προηγούμενου εξαμήνου). Ωστόσο, επειδή η απόφαση καθυστέρησε να εγκριθεί, τα νέα «τσουχτερά» πέναλτι ίσχυσαν μόνο για τον τελευταίο μήνα του πρώτου εξαμήνου, δηλαδή για τον Ιούνιο.

Αμετάβλητα τα υπόλοιπα ποσά

Έτσι, με τη νέα απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής, μπαίνει πλέον σε τακτική βάση η αναθεώρηση των οικονομικών κυρώσεων. Η καινούρια τιμή για κάθε «κλεμμένη» κιλοβατώρα είναι αυξημένη, ακολουθώντας τις αυξήσεις των τιμών ρεύματος κατά το πρώτο μισό του 2025, στη βάση των οποίων υπολογίστηκαν.

Την ίδια στιγμή, σε σχέση με τον Ιούνιο, παραμένουν στα ίδια επίπεδα τα επιπλέον ποσά που θα πρέπει να πληρώσει ο καταναλωτής για την κάλυψη του κόστους του ΔΕΔΔΗΕ, για την αντιμετώπιση των ρευματοκλοπών (π.χ. εργατοώρες, χρήση υπηρεσιακών οχημάτων). Επομένως, στους οικιακούς καταναλωτές και τις επιχειρήσεις χαμηλής τάσης, το ποσό θα φτάνει μέχρι τα 461,65 ευρώ, αν χρειαστεί αντικατάσταση του μετρητή. Για τους εμπορικούς καταναλωτές στη μέση τάση, το ποσό διαμορφώνεται στα 662,21 ευρώ.

Επίσης, καθώς ανάμεσα στην έναρξη εφαρμογής των δύο αποφάσεων της ΡΑΑΕΥ μεσολαβεί μόνο ένας μήνας, δεν υπάρχει καμία αλλαγή στις υπόλοιπες παραμέτρους της Μεθοδολογίας, όπως στις «Ομάδες ΔΟΤ» (δηλαδή τις καταναλωτικές κατηγορίες στις οποίες επιμερίζονται τα πρόστιμα) και στους συντελεστές προσαύξησης για κάθε ομάδα.

Σφίγγει ο «νομοθετικός κλοιός»

Υπενθυμίζεται ότι εκτός από οικονομικές υπάρχουν και ποινικές κυρώσεις για τα νοικοκυριά και επιχειρήσεις που προβαίνουν σε «κλοπή» ρεύματος. Ωστόσο, την ώρα που τα πρόστιμα γίνονται όλο και πιο τσουχτερά, στην πράξη επιτήδειοι καταφέρνουν να «παγώνουν» την καταβολή τους. Κι αυτό γιατί το νομικό πλαίσιο έχει «παραθυράκια» που, όσοι τα αξιοποιούν μέσω της νομικής οδού, μειώνουν στην πράξη την αποτελεσματικότητα του οικονομικού αντικινήτρου.

Σκοπός του ΥΠΕΝ είναι να προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση το φθινόπωρο, ώστε να κλείσει αυτά τα «παραθυράκια» και να αυστηροποιήσει έτσι το πλαίσιο. Αν και ακόμη δεν είναι ξεκάθαρος ο τρόπος με τον οποίο αυτό θα επιτευχθεί, το υπουργείο αναγνωρίζει πως με τη δυνατότητα παράκαμψης των κυρώσεων, οι σαρωτικοί έλεγχοι του ΔΕΔΔΗΕ και ο εντοπισμός των επιτήδειων δεν θα λειτουργεί αποτρεπτικά στον βαθμό που πρέπει.

Στη δυνατότητα ματαίωσης στην πράξη των προστίμων, είχε αναφερθεί και ο ΔΕΔΔΗΕ στην τελευταία σχετική ανακοίνωσή του στα τέλη Ιουνίου, αναφορικά με την εντατικοποίηση των ελέγχων. Όπως σημείωνε χαρακτηριστικά: «η διαδικασία είσπραξης των βεβαιωμένων οφειλών, παρά την άμεση βεβαίωσή τους, συχνά καθυστερεί σημαντικά, ενίοτε για περισσότερο από έναν χρόνο, λόγω των προβλεπόμενων δόσεων και της δυνατότητας προσφυγής σε ένδικα μέσα, όπως προσωρινές διαταγές ή ασφαλιστικά μέτρα».

Λερναία Ύδρα

Υπενθυμίζεται ότι η ενέργεια που κλέβεται αποζημιώνεται από τους υπόλοιπους συνεπείς καταναλωτές, με την αξία της να επιμερίζεται στους λογαριασμούς τους. Παρά τους εντατικούς ελέγχους και τη σχετική αποκλιμάκωση των κρουσμάτων, το φαινόμενο συνεχίζει να έχει εξαιρετικά μεγάλες διαστάσεις, με τον κλάδο HORECA να πρωταγωνιστεί.

Είναι ενδεικτικό ότι στους 1.155 ελέγχους που διενέργησε ο ΔΕΔΔΗΕ εντός Ιουνίου σε τουριστικές περιοχές, εντοπίστηκαν πάνω από 200 κρούσματα, με την αξία της κλαπείσας ενέργειας να ξεπερνά το 1 εκατ. ευρώ. Μέσα στο πρώτο 5μηνο του έτους, οι τεχνικοί έλεγχοι αυξήθηκαν κατά 65%, φτάνοντας τις περίπου 23.000, οι βεβαιώσεις οφειλής σημείωσαν άνοδο 39%, αγγίζοντας τις περίπου 8.600 και οι βεβαιωμένες απαιτήσεις κατέγραψαν αύξηση 57%, φτάνοντας τα 35,3 εκατ. ευρώ.