Σήμα κινδύνου από τον Πάουελ: Ρίσκα στην αγορά εργασίας ανοίγουν πόρτα για μειώσεις επιτοκίων – Χωρίς δεσμεύσεις!

Σε μια πολυαναμενόμενη ομιλία που σηματοδοτεί το κύκνειο άσμα του ως προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), ο Τζερόμ Πάουελ έστειλε σαφή μηνύματα ανησυχίας για την αγορά εργασίας, ανοίγοντας το δρόμο για πιθανές μειώσεις επιτοκίων στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου, χωρίς ωστόσο να δεσμεύεται ρητά. Μιλώντας ενώπιον διεθνών οικονομολόγων και πολιτικών στο ετήσιο συνέδριο της Fed στο Τζάκσον Χολ του Γουαϊόμινγκ, ο Πάουελ περπάτησε σε τεντωμένο σχοινί: αναγνώρισε τους αυξανόμενους κινδύνους για την απασχόληση, αλλά ταυτόχρονα προειδοποίησε για πιθανές πιέσεις στον πληθωρισμό από δασμούς και άλλους παράγοντες.

«Ενώ η αγορά εργασίας φαίνεται να βρίσκεται σε ισορροπία, πρόκειται για μια περίεργη ισορροπία που προκύπτει από μια σημαντική επιβράδυνση τόσο στην προσφορά όσο και στη ζήτηση εργαζομένων. Αυτή η ασυνήθιστη κατάσταση υποδηλώνει ότι οι καθοδικοί κίνδυνοι για την απασχόληση αυξάνονται. Και αν αυτοί οι κίνδυνοι υλοποιηθούν, μπορεί να το κάνουν γρήγορα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πάουελ, σκιαγραφώντας ένα σενάριο όπου η οικονομία θα μπορούσε να βρεθεί αντιμέτωπη με απότομη επιδείνωση. Ταυτόχρονα, επισήμανε τον κίνδυνο από δασμούς: «Είναι επίσης πιθανό η ανοδική πίεση στις τιμές από τους δασμούς να πυροδοτήσει μια πιο διαρκή δυναμική πληθωρισμού, και αυτός είναι ένας κίνδυνος που πρέπει να εκτιμηθεί και να διαχειριστεί».

Ο Πάουελ τόνισε ότι η σταθερότητα του ποσοστού ανεργίας και άλλων δεικτών της αγοράς εργασίας επιτρέπει στην Fed να προχωρήσει προσεκτικά σε αλλαγές πολιτικής. «Παρ’ όλα αυτά, με την πολιτική σε περιοριστικό έδαφος, η βασική προοπτική και η μεταβαλλόμενη ισορροπία κινδύνων μπορεί να δικαιολογήσουν την προσαρμογή της πολιτικής μας στάσης», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι ενώ οι δασμοί αναμένεται να ανεβάσουν τις τιμές, η βασική περίπτωση είναι ότι η επίδραση αυτή στον πληθωρισμό θα εξασθενήσει με τον καιρό.

Αυτή η στάση ανοίγει ξεκάθαρα την πόρτα για μείωση επιτοκίων στη συνεδρίαση της 16-17 Σεπτεμβρίου, αλλά βάζει μεγάλο βάρος στα επερχόμενα στοιχεία για την απασχόληση και τον πληθωρισμό. Δεν δίνει, ωστόσο, σαφείς ενδείξεις για το πόσο γρήγορα ή πόσο βαθιά θα προχωρήσουν τέτοιες μειώσεις, κάτι που πιθανότατα θα εντείνει τις πιέσεις από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τραμπ, ο οποίος ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχει κίνδυνος πληθωρισμού, πιέζει για άμεσες μειώσεις επιτοκίων και έχει φτάσει στο σημείο να ζητά την παραίτηση του Πάουελ, ενώ αυτή την εβδομάδα επέκτεινε τις απαιτήσεις του και στη διοικητή Λίζα Κουκ.

Η ομιλία αυτή είναι η τελευταία του Πάουελ ως προέδρου, καθώς η θητεία του λήγει τον Μάιο. Η κυβέρνηση Τραμπ ψάχνει ήδη αντικαταστάτη και πιέζει τον Πάουελ και άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να παραιτηθούν, ελπίζοντας να διορίσει πλειοψηφία στο επταμελές σώμα. Παράλληλα με την ενημέρωση για την οικονομία, ο Πάουελ παρουσίασε ένα νέο στρατηγικό πλαίσιο της Fed, που τονίζει ότι η εντολή για μέγιστη απασχόληση εξαρτάται από τη σταθερότητα των τιμών.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ προήγαγε τον Πάουελ από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε πρόεδρο κατά την πρώτη του θητεία, αλλά σύντομα άρχισε να τον επικρίνει. Ο Πάουελ επαναδιορίστηκε για δεύτερη τετραετή θητεία από τον Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν. Ο πρόεδρος της Fed δεν μπορεί να απομακρυνθεί λόγω διαφωνιών σε αποφάσεις επιτοκίων, και ο Πάουελ έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να ολοκληρώσει τη θητεία του.

Η Fed διατηρεί το επιτόκιο πολιτικής της στο τρέχον εύρος 4,25%-4,50% από τον Δεκέμβριο, καθώς οι αξιωματούχοι παλεύουν με τις πιθανές επιπτώσεις των πολιτικών της εισερχόμενης κυβέρνησης στον πληθωρισμό, ο οποίος παραμένει πάνω από τον στόχο του 2% και προβλέπεται να ανέβει λόγω νέων δασμών εισαγωγών που θα επηρεάσουν τις καταναλωτικές τιμές.

Ορισμένοι αξιωματούχοι, όπως ο διοικητής Κρίστοφερ Γουόλερ – που βρίσκεται στη λίστα πιθανών αντικαταστατών του Πάουελ – υποστηρίζουν ότι η επίδραση θα είναι μέτρια και βραχύβια, και ότι οι μειώσεις επιτοκίων είναι απαραίτητες τώρα για να προστατευθεί η εξασθενημένη αγορά εργασίας. Τα οικονομικά στοιχεία από την τελευταία συνεδρίαση της Fed τραβούν τους αξιωματούχους προς διαφορετικές κατευθύνσεις, με την επερχόμενη έκθεση απασχόλησης για τον Αύγουστο να παίζει καθοριστικό ρόλο σε όσα θα πει και θα κάνει η Fed στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου. Στη συνεδρίαση αυτή θα παρουσιαστούν νέες τριμηνιαίες οικονομικές προβλέψεις από τους αξιωματούχους, οι οποίοι τον Ιούνιο προέβλεπαν την ανάγκη για δύο μειώσεις επιτοκίων κατά ένα τέταρτο της μονάδας φέτος.

Αυτή η ομιλία του Πάουελ όχι μόνο αντανακλά τις τρέχουσες οικονομικές προκλήσεις, αλλά και το πολιτικό φόντο ενός μεταβατικού περιβάλλοντος, όπου η Fed καλείται να ισορροπήσει μεταξύ οικονομικής σταθερότητας και εξωτερικών πιέσεων. Με την οικονομία σε σταυροδρόμι, οι επόμενες εβδομάδες θα είναι κρίσιμες για το μέλλον των επιτοκίων και της αμερικανικής οικονομίας.