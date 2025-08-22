Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ: Η Συρία σε «τεντωμένο σχοινί» – Παραμένει εύθραυστη η εκεχειρία

Την ανάγκη για «ανανέωση της δέσμευσης» της διεθνούς κοινότητας, προκειμένου η Συρία να ξεφύγει από την παρατεταμένη κρίση, δήλωσαν στις τοποθετήσεις τους, τόσο ο Ειδικός Απεσταλμένος του γ.γ. του ΟΗΕ, Γκίαρ Πέντερσεν, όσο και ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας Ανθρωπιστικών Υποθέσεων, Τομ Φλέτσερ, στην ενημέρωση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη Συρία.

Ο κ. Πέντερσεν ξεκίνησε την παρέμβασή του, υπενθυμίζοντας την επέτειο της επίθεσης με χημικά στη Γούτα το 2013, την οποία χαρακτήρισε «οδυνηρή υπενθύμιση της οδύνης των Σύρων πολιτών και των σοβαρών παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου που δεν πρέπει ποτέ να επαναληφθούν».

«Εύθραυστη» εκεχειρία στη Σουέιντα

Ο απεσταλμένος του γ.γ. του ΟΗΕ, αναφέρθηκε στις πρόσφατες συγκρούσεις στη Σουέιντα, σημειώνοντας ότι η εκεχειρία της 19ης Ιουλίου αποτρέπει μέχρι στιγμής την επιστροφή στη γενικευμένη βία, αλλά «παραμένει εύθραυστη και μια ενδιάμεση ανακωχή και όχι το θεμέλιο για μακροπρόθεσμη σταθερότητα». Επικαλέστηκε τις τριμερείς προσπάθειες ΗΠΑ, Ιορδανίας και συριακών αρχών, αλλά υπογράμμισε ότι χωρίς μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ο κίνδυνος αναζωπύρωσης είναι υπαρκτός.

Ο κ. Πέντερσεν έδωσε έμφαση στις καταγγελίες για ωμότητες, συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης άοπλου άνδρα με ιατρική στολή στο Εθνικό Νοσοκομείο της Σουέιντα και ζήτησε «δημοσιοποίηση των πορισμάτων και λογοδοσία όλων των δραστών ανεξαιρέτως».

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οι καταγγελίες για «αποσχιστικές προθέσεις» σε τοπικό επίπεδο, ενισχύουν διχαστικά αφηγήματα και υπονομεύουν την ενότητα της χώρας.

Πολιτική διαδικασία και εκλογές

Ο κ. Πέντερσεν χαιρέτισε το διάταγμα για την έμμεση εκλογή των δύο τρίτων της προσωρινής Λαϊκής Συνέλευσης, προειδοποιώντας ωστόσο ότι «οποιαδήποτε διαδικασία που δεν διασφαλίζει διαφάνεια και ισότιμη συμμετοχή όλων των μεγάλων συριακών ομάδων, με ορατή παρουσία των γυναικών, θα επιτείνει τον σκεπτικισμό και θα εμποδίσει τη συμφιλίωση». Τόνισε ότι η μετάβαση πρέπει να οδηγεί σε νέο Σύνταγμα «μέσα από λαϊκή συναίνεση και ελεύθερες, δίκαιες εκλογές».

Παράλληλα, ζήτησε πλήρη εφαρμογή του Ψηφίσματος 2254, για «μια συριακή, χωρίς αποκλεισμούς, πολιτική διαδικασία» που θα προστατεύει τα δικαιώματα όλων και θα επιτρέπει στον λαό «να καθορίσει ειρηνικά, ανεξάρτητα και δημοκρατικά το μέλλον του».

Ανθρωπιστική εικόνα

Την ανθρωπιστική διάσταση σκιαγράφησε ο κ. Φλέτσερ, ο οποίος υπενθύμισε ότι «16 εκατομμύρια Σύροι εξακολουθούν να χρειάζονται ανθρωπιστική στήριξη». Μόνο στις πρόσφατες συγκρούσεις εκτοπίστηκαν πάνω από 185.000 άνθρωποι, ενώ σε περιοχές όπως η Σουέιντα «οι νεοαφιχθέντες ξεπερνούν τον υπάρχοντα πληθυσμό» με αποτέλεσμα οι υπηρεσίες να έχουν καταρρεύσει.

Παρά τις δυσκολίες, οι υπηρεσίες του ΟΗΕ και οι εταίροι, παρέχουν σε «σχεδόν 3,5 εκατομμύρια ανθρώπους κάθε μήνα» τρόφιμα, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και νερό. «Διανέμουμε ψωμί σε 2 εκατομμύρια ανθρώπους ημερησίως», σημείωσε ο αξιωματούχος του ΟΗΕ.

Ο κ. Φλέτσερ αναφέρθηκε επίσης στη «χειρότερη ξηρασία των τελευταίων τριών δεκαετιών», που απειλεί την επισιτιστική ασφάλεια εκατομμυρίων. «Με περισσότερους πόρους μπορούμε να εξασφαλίσουμε κρίσιμα φάρμακα για ένα εκατομμύριο επιπλέον ανθρώπους τον μήνα και να αποκαταστήσουμε νερό για 5 εκατομμύρια» ανέφερε.

Έκκληση για στήριξη

Και οι δύο αξιωματούχοι συνέδεσαν την πολιτική μετάβαση με την προοπτική ανοικοδόμησης. Ο κ. Πέντερσεν προειδοποίησε ότι χωρίς «αξιόπιστες μεταρρυθμίσεις, ισχυρότερους θεσμούς και σαφή δέσμευση στο κράτος δικαίου, η διεθνής στήριξη κινδυνεύει να σπαταληθεί ή να παρεκτραπεί». Από την πλευρά του, ο κ. Φλέτσερ κάλεσε για επενδύσεις και χαλάρωση των κυρώσεων, ώστε να δημιουργηθούν «οι συνθήκες για μια μετάβαση από την ανθρωπιστική στήριξη, στην ανάκαμψη και την ανοικοδόμηση».

Κλείνοντας, ο απεσταλμένος του γ.γ. σημείωσε ότι η Συρία παραμένει «σε τεντωμένο σχοινί», υπογραμμίζοντας ότι «η πορεία προς μια κυρίαρχη, ειρηνική και χωρίς αποκλεισμούς Συρία, θα απαιτήσει το θάρρος του συμβιβασμού, την πειθαρχία στην τήρηση του κράτους δικαίου και τη σοφία να θυμόμαστε ότι η ενότητα χτίζεται, όχι με τη βία, αλλά με την κατανόηση και τον διάλογο».