Συντάξεις Σεπτεμβρίου – Επιδόματα: Πότε θα πληρωθούν – Οι ημερομηνίες καταβολής

Ποσό που ανέρχεται στα 2.443.990.550,71 ευρώ πρόκειται να πιστωθεί σε 4.322.897 δικαιούχους από τις 25 έως τις 29 Αυγούστου 2025, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ

στις 25 Αυγούστου , θα καταβληθούν 36.161.158,79 ευρώ σε 47,055 δικαιούχους για την πληρωμή αναδρομικών ποσών συντάξεων , όπως προβλέπεται στο άρθρο 34 του ν. 5018/2023,

Από τη ΔΥΠΑ