Το-Πεκίνο-αντιτίθεται-σθεναρά-στα-«νταηλίκια»-της-Ουάσινγκτον-με-τους-δασμούς-στο-Νέο-Δελχί

Ο πρέσβης της Κίνας στην Ινδία, Σου Φεϊχόνγκ, δήλωσε ότι το Πεκίνο «αντιτίθεται σθεναρά» στους υψηλούς δασμούς που επέβαλε η Ουάσινγκτον στο Νέο Δελχί και κάλεσε σε ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Ινδίας και Κίνας.

Ο Σου παρομοίασε τις ΗΠΑ με έναν «νταή», λέγοντας ότι επωφελήθηκαν επί χρόνια από το ελεύθερο εμπόριο, αλλά τώρα χρησιμοποιούν τους δασμούς ως «διαπραγματευτικό χαρτί» για να απαιτήσουν «υπέρογκες τιμές» από άλλες χώρες.

«Οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει δασμούς έως και 50% στην Ινδία και απειλούν με ακόμα περισσότερους. Η Κίνα αντιτίθεται σθεναρά. Η σιωπή απλώς ενθαρρύνει τον νταή», είπε ο Σου την Πέμπτη.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε επιπλέον ποινή 25% στην Ινδία, πέραν των ήδη υπαρχόντων δασμών 25%, λόγω των αγορών πετρελαίου και όπλων από τη Ρωσία. Οι νέοι δασμοί θα τεθούν σε ισχύ στις 27 Αυγούστου.

Διαμάχη ΗΠΑ – Ινδίας για το ρωσικό αργό

Η αύξηση των ινδικών εισαγωγών φθηνού ρωσικού αργού από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία έχει προκαλέσει ένταση στις σχέσεις με τις ΗΠΑ και έχει επηρεάσει τις διαπραγματεύσεις για εμπορική συμφωνία.

Η Ινδία υπερασπίζεται τις αγορές ρωσικού πετρελαίου, υποστηρίζοντας ότι ως μεγάλος εισαγωγέας ενέργειας πρέπει να αγοράζει το φθηνότερο διαθέσιμο αργό για να προστατεύσει εκατομμύρια φτωχούς πολίτες από την άνοδο των τιμών. Έχει επίσης επισημάνει ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν την είχε ενθαρρύνει να αγοράσει ρωσικό πετρέλαιο για να σταθεροποιηθούν οι παγκόσμιες αγορές ενέργειας.

Προσπάθειες επαναπροσέγγισης Ινδίας – Κίνας

Μέσα σε αυτό το κλίμα αστάθειας στις εμπορικές σχέσεις μεταξύ Δελχί και Ουάσινγκτον, φαίνεται να σημειώνεται ταχεία προσέγγιση μεταξύ Ινδίας και Κίνας.

Οι σχέσεις των δύο χωρών επιδεινώθηκαν μετά τις συγκρούσεις του 2020 στην κοιλάδα Γκαλγουάν στο Λαντάκ. Έκτοτε, Πεκίνο και Δελχί εργάζονται σταδιακά για την εξομάλυνση των σχέσεων.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών, Ουάνγκ Γι, πραγματοποίησε διήμερη επίσκεψη στο Δελχί, κατά την οποία δήλωσε ότι Ινδία και Κίνα πρέπει να βλέπουν η μία την άλλη ως «εταίρους» και όχι ως «αντιπάλους ή απειλές».

Τι δήλωσε ο Κινέζος πρέσβης στην Ινδία

Ο Σου, μιλώντας την Πέμπτη σε εκδήλωση στην ινδική πρωτεύουσα, κινήθηκε σε παρόμοιο ύφος.

Χαρακτήρισε τις δύο χώρες «διπλές μηχανές» της οικονομικής ανάπτυξης στην Ασία και πρόσθεσε ότι η ενότητα μεταξύ Ινδίας και Κίνας ωφελεί ολόκληρο τον κόσμο.

Πρόσθεσε ότι η Κίνα προσκαλεί περισσότερες ινδικές επιχειρήσεις να επενδύσουν στην Κίνα, και εξέφρασε την ελπίδα το Νέο Δελχί να προσφέρει ένα «δίκαιο, αμερόληπτο και μη-διακριτικό επιχειρηματικό περιβάλλον» για τις κινεζικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ινδία, προς όφελος και των δύο λαών.

«Αυτή τη στιγμή, οι δασμολογικοί και εμπορικοί πόλεμοι αποσταθεροποιούν το παγκόσμιο οικονομικό και εμπορικό σύστημα, η πολιτική ισχύος και ο νόμος της ζούγκλας κυριαρχούν, και οι διεθνείς κανόνες και η τάξη δέχονται σοβαρά πλήγματα», είπε, αναφερόμενος στις δασμολογικές πολιτικές της Ουάσινγκτον κατά της Ινδίας και άλλων χωρών.

«Η Κίνα θα σταθεί σταθερά στο πλευρό της Ινδίας για την υπεράσπιση του πολυμερούς εμπορικού συστήματος με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) στο επίκεντρο», συμπλήρωσε.

Πρόσθεσε, επίσης, ότι η επικείμενη επίσκεψη του Ινδού πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι στην Κίνα, για τη Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης, θα δώσει «νέα ώθηση στις σχέσεις Κίνας–Ινδίας».

Με πληροφορίες από BBC