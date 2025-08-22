Τσιάρας: Ξεπαγώνουν οι πληρωμές και τα βιολογικά – Ορόσημο οι επόμενες εβδομάδες για ΟΠΕΚΕΠΕ

Τέλος Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου αναμένονται τα πρώτα αποτελέσματα των ελέγχων στον ΟΠΕΚΕΠΕ τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΙ, προσθέτοντας ότι το ίδιο διάστημα θα επανεκκινήσουν οι πληρωμές και θα “ξεπαγώσουν” τα βιολογικά προγράμματα.

Μιλώντας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο κ. Τσιάρας ανέφερε ότι η ειδική ομάδα που συγκροτήθηκε έχει αρχίσει να αποδίδει καρπούς, τονίζοντας πως «μέχρι το τέλος Αυγούστου ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων που έχουν πάρει παράνομα χρήματα θα βρεθούν αντιμέτωποι με τη Δικαιοσύνη» και επισημαίνοντας ότι η εξυγίανση του Οργανισμού αποτελεί για τον ίδιο «απόλυτη πολιτική προτεραιότητα».

Δήλωσε ότι οι καθυστερήσεις στις πληρωμές οφείλονται στους διασταυρωτικούς ελέγχους που γίνονται προσθέτοντας ότι οι πληρωμές «θα γίνουν προς το τέλος του μήνα – αρχές του επόμενου, αφού ολοκληρωθούν και οι πλατφόρμες» ενώ διαβεβαίωσε ότι «δεν θα υπάρξει καμία περίπτωση να διαταραχθεί η ροή αυτών των χρημάτων», «Χρειάζεται λίγη υπομονή, ώστε να υπάρξει ξεκαθάρισμα των διαδικασιών» σημείωσε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στα βιολογικά, όπου, όπως είπε, «βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια πραγματικότητα που ούτε κι εμείς οι ίδιοι μπορούσαμε να πιστέψουμε». Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «υπήρξε περιφέρεια με 93.000 δηλωθέντα εκτάρια για βιολογική κτηνοτροφία, όταν η αμέσως επόμενη -με περισσότερα ζώα- είχε μόλις 16.000 εκτάρια», ενώ «αν αθροίζαμε το σύνολο των κυψελών που δηλώθηκαν στη βιολογική μελισσοκομία, θα ισοδυναμούσαν με το σύνολο των κυψελών όλης της χώρας».

Οι ουσιαστικοί έλεγχοι, όπως είπε, οδήγησαν σε «ομαδική φυγή παραγωγών από τα προγράμματα, σε απουσίες από τους ελέγχους, αλλά και σε προσωρινή άρση διαπίστευσης οργανισμών που δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους». Ξεκαθάρισε ότι «θα ξεπαγώσουν οι πληρωμές των παλαιών βιολογικών προϊόντων στο τέλος του μήνα – αρχές του επόμενου» ενώ, όπως προσέθεσε, «μέσα στον Σεπτέμβριο θα υπάρχει μια σταθερή ροή πληρωμών».

Μεταξύ άλλων, ο κ. Τσιάρας αναφέρθηκε και στην ευλογιά λέγοντας πως «το γεγονός ότι έχουμε μια έξαρση το τελευταίο χρονικό διάστημα δημιουργεί την ανάγκη να χτυπήσουν καμπανάκια για όλους μας» συμπληρώνοντας ότι έχει ήδη συσταθεί ειδική task force υπό τον αρμόδιο γενικό γραμματέα. «Κάνω έκκληση να συνεργαστούμε όλοι σοβαρά για να την εκριζώσουμε το συντομότερο δυνατό. Είναι απολύτως αναγκαίο να κρατήσουμε ψηλά το επίπεδο της κτηνοτροφίας, γιατί η Ελλάδα είναι μια γαλακτοπαραγωγός χώρα και η φέτα αποτελεί εθνικό προϊόν και προστιθέμενη αξία για τις εξαγωγές και την οικονομία», υπογράμμισε.

Τέλος, ο κ. Τσιάρας μίλησε για το θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου, τον οποίο χαρακτήρισε «σπάνιο άνθρωπο, αφοσιωμένο σε αυτό που έκανε», που «αγαπούσε υπερβολικά την παράταξή μας, τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και την ιδιαίτερη πατρίδα του, την Ημαθία».

