Bloomberg: Δικαστική διαμάχη Ελλάδας – επενδυτών για τα ομόλογα με ρήτρα ΑΕΠ του 2012

Η Ελλάδα βρίσκεται και πάλι σε δικαστική αντιπαράθεση με τους επενδυτές, περισσότερο από μια δεκαετία μετά την κρίση δημόσιου χρέους. Αυτή τη φορά η διαμάχη αφορά την επαναγορά και όχι την αδυναμία πληρωμής, αναφέρει το -.

Η Wilmington Trust, η οποία ενεργεί ως διαχειριστής για των warrants με ρήτρα ΑΕΠ της Ελλάδα, απαιτεί αποζημίωση από την κυβέρνηση για την απόφασή της να επαναγοράσει τους τίτλους νωρίτερα φέτος, επισημαίνει το πρακτορείο ειδήσεων. Το Trust αμφισβητεί την εγκυρότητα ενός call option που ασκήθηκε τον Μάιο και θα μπορούσε να εξοικονομήσει στην Ελλάδα εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, όπως δείχνουν νομικά έγγραφα που έχουν κατατεθεί στα δικαστήρια της Αγγλίας και της Ουαλίας.

Η διαμάχη ξεκίνησε τον Απρίλιο, όταν η δικηγορική εταιρεία White & Case έστειλε επιστολή εκ μέρους μιας ομάδας hedge funds και διαχειριστών κεφαλαίων αμφισβητώντας την εγκυρότητα του call option και την τιμή αγοράς, σύμφωνα με ξεχωριστά δικαστικά έγγραφα. Οι εταιρείες αυτές περιλάμβαναν τις VR Capital, Wellington Management, Pharo Management, Gemsstock Limited και Karrick Limited, όπως αναφέρει το -.

Τα «warrants ΑΕΠ» εκδόθηκαν ως κίνητρο για να ολοκληρωθεί η αναδιάρθρωση του χρέους του 2012. Με ημερομηνία λήξης το 2042, οι τόκοι έπρεπε να αρχίσουν να καταβάλλονται το 2027 εάν το ΑΕΠ της Ελλάδας ξεπερνούσε τα 267 δισεκατομμύρια ευρώ (310 δισεκατομμύρια δολάρια) και η οικονομική ανάπτυξη το 2%, στόχους τους οποίους η χώρα βρίσκεται σε καλό δρόμο για να επιτύχει.

Από την αναδιάρθρωση του χρέους της, η Ελλάδα έχει ανακτήσει την αξιολόγηση επενδυτικής βαθμίδας και έχει εξοφλήσει πλήρως τα δάνεια διάσωσης από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Σχεδιάζει να πραγματοποιήσει πρόωρη αποπληρωμή των ευρωπαϊκών δανείων διάσωσης τον Δεκέμβριο, επισημαίνει το -.

Το ελληνικό Υπουργείο Οικονομικών, οι εκπρόσωποι της Wilmington Trust, της Gemsstock και της White & Case αρνήθηκαν να σχολιάσουν. Εκπρόσωποι των άλλων εταιρειών που αναφέρονται παραπάνω δεν απάντησαν αμέσως στα αιτήματα για σχόλια

Σε απάντηση της επιστολής της White & Case, η ελληνική κυβέρνηση ξεκίνησε νομικές διαδικασίες, ζητώντας από τους δικαστές να αποφανθούν εάν η τιμή με την οποία αγόρασαν τα warrants είχε υπολογιστεί σωστά. Το call option ρυθμίστηκε στις 14 Μαΐου σε τιμή 252,28 ευρώ για κάθε 1.000 τίτλους συνδεδεμένους με το ΑΕΠ, σύμφωνα με ανακοίνωση.

Η Wilmington Trust υποστηρίζει τώρα ότι η ειδοποίηση που εκδόθηκε στους επενδυτές δεν συμμορφωνόταν με τους όρους της σύμβασης. Συγκεκριμένα, το trust αμφισβητεί τον τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα υπολόγισε το call option και την τιμή αγοράς.

Ο διαχειριστής υποστηρίζει ότι η τιμή αγοράς για τα warrants ήταν περίπου 36% υψηλότερη από αυτήν που πλήρωσε η Ελλάδα. Εάν το δικαστήριο κρίνει ότι το δικαίωμα αγοράς ήταν δικαιολογημένο, αλλά η τιμή αγοράς ήταν λανθασμένη, οποιαδήποτε διαφορά θα πρέπει να καταβληθεί, υποστήριξε σε δικαστικά έγγραφα με ημερομηνία 13 Αυγούστου.

Σύμφωνα με τους όρους των warrants με ρήτρα ΑΕΠ, η Ελλάδα θα έπρεπε να πληρώσει τόκους περίπου 375 εκατομμυρίων ευρώ το 2027 εάν το ΑΕΠ της υπερβεί τους καθορισμένους στόχους, όπως έχει αναφέρει προηγουμένως το -. Αντίθετα, η άσκηση του call option και η επαναγορά των warrants της κόστισε περίπου 156 εκατομμύρια ευρώ.

Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της χώρας αυξήθηκε κατά 2,3% το 2023 και το 2024 και αναμένεται να αυξηθεί κατά 2% ακόμη το 2025, σύμφωνα με τη μέση εκτίμηση των οικονομολόγων σε έρευνα του -. Το μέγεθος της ελληνικής οικονομίας το 2024 ήταν 237,6 δισεκατομμύρια ευρώ.