bloomberg:-h-ΕΚΤ-θα-διατηρήσει-αμετάβλητα-τα-επιτόκια-μετά-την-συμφωνία-ΕΕ-ΗΠΑ

Οι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι ολοένα και πιο πεπεισμένοι ότι μπορούν να διατηρήσουν τα επιτόκια αμετάβλητα τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Οι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι ολοένα και πιο πεπεισμένοι ότι μπορούν να διατηρήσουν τα επιτόκια αμετάβλητα τον Σεπτέμβριο, αναφέρει το - επικαλούμενο άτομα που γνωρίζουν, τα οποία δεν βλέπουν τη συμφωνία εμπορίου μεταξύ Βρυξελλών και Ουάσινγκτον να προκαλεί σημαντικές οικονομικές ανησυχίες.

Από τότε που τα επιτόκια παρέμειναν στο 2% τον προηγούμενο μήνα, η ανάπτυξη και ο πληθωρισμός έχουν εξελιχθεί σε μεγάλο βαθμό σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΕΚΤ για τον Ιούνιο, ανέφεραν οι πηγές, ζητώντας να μην κατονομαστούν. Αυτό προέβλεπε ότι οι πιέσεις στις τιμές θα μειωθούν το 2026 πριν επανέλθουν στο στόχο του 2% το 2027.

Μετά από οκτώ μειώσεις των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης μέσα σε ένα χρόνο, η ΕΚΤ έστειλε μήνυμα τον Ιούλιο ότι ο πήχης για περαιτέρω κινήσεις είναι υψηλός. Τα στοιχεία που ακολούθησαν έδειξαν απρόσμενη ανάπτυξη για την οικονομία των 20 κρατών της ευρωζώνης και ελαφρώς ταχύτερο από τον αναμενόμενο πληθωρισμό.

Υπάρχει επίσης πολύ μεγαλύτερη σαφήνεια στο εμπόριο μετά από τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ, αν και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής παραμένουν σε εγρήγορση, καθώς ορισμένα ζητήματα παραμένουν ανοιχτά και ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ να έχει τη φήμη ότι πολλές φορές αλλάζει ξαφνικά γνώμη.

«Οι πρόσφατες εμπορικές συμφωνίες έχουν μετριάσει, αλλά σίγουρα δεν έχουν εξαλείψει, την παγκόσμια αβεβαιότητα, η οποία επιμένει λόγω του απρόβλεπτου πολιτικού περιβάλλοντος», δήλωσε την Τετάρτη η Πρόεδρος Κριστίν Λαγκάρντ. Ο δασμός που ισχύει τώρα είναι λίγο πάνω από το επίπεδο είχε προβλέψει η ΕΚΤ τον Ιούνιο, αλλά «πολύ χαμηλότερος» από ένα σενάριο σοβαρής επιβάρυνσης που είχε επίσης χαρτογραφήσει, πρόσθεσε.

Ενισχύοντας αυτά τα συναισθήματα, έρευνες που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη από την S&P Global έδειξαν ότι η δραστηριότητα έφτασε σε υψηλό 15 μηνών τον Αύγουστο, αλλά αποκάλυψαν επίσης αδυναμία στις παραγγελίες εξαγωγών.

Δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση σχετικά με τη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου και όποια κι αν είναι η απόφαση θα ενσωματώσει όλα τα δεδομένα που είναι διαθέσιμα εκείνη τη στιγμή, ανέφεραν.

Οι οικονομολόγοι εξακολουθούν να αναμένουν μια τελική μείωση των επιτοκίων κατά ένα τέταρτο της μονάδας τον Δεκέμβριο – τρεις μήνες αργότερα από ό,τι προέβλεπαν τον Ιούλιο. Οι traders βλέπουν μια πιθανότητα μικρότερη από 50% για ένα τέτοιο αποτέλεσμα και δεν προεξοφλούν πλήρως τυχόν περαιτέρω βήματα.