crypto:-Τι-αλλάζει-για-τα-ανταλλακτήρια,-εν-αναμονή-της-φορολόγησης

Στη θέσπιση κανόνων για το σύνολο της αγοράς κρυπτονομισμάτων στην Ελλάδα προχωρούν το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Σύμφωνα με τον κανονισμό που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, ο οποίος μεταφέρει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το πλήρες πλαίσιο του ευρωπαϊκού Κανονισμού MiCA, δημιουργείται ενα αυστηρό πλαίσιο για κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να παρέχει υπηρεσίες με crypto.

Δείτε εδώ αναλυτικά το ΦΕΚ

Ειδικότερα, οι εταιρείες θα περνούν από Επιτροπή, με προκαταρκτική συνάντηση και στη συνέχεια θα καλούνται να παρουσιάζουν πλήρη φάκελο αδειοδότησης, που περιλαμβάνει επιχειρηματικό πλάνο, στοιχεία μετόχων και διοίκησης, αλλά και μηχανισμούς για την προστασία των πελατών.

Μάλιστα, η νέα διαδικασία θα συνδεθεί με ένα πιο αυστηρό πλέγμα ελέγχων για το ξέπλυμα χρήματος και τη φοροδιαφυγή. Η Αρχή Καταπολέμησης του Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) θα μπορούν να παρακολουθούν τις ροές κεφαλαίων, ενώ σε περίπτωση ύποπτων συναλλαγών θα ενεργοποιούνται έλεγχοι «πόθεν έσχες» και ακόμα και δέσμευση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Ρυθμιστικός κλοιός γύρω από τα crypto – Επόμενο βήμα η φορολόγηση

Σημειώνεται πως εντός του τρέχοντος έτους αναμένεται να παρουσιαστεί από το οικονομικό επιτελείο και το πλαίσιο φορολόγησης.